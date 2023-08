Thông tin tiếp tục khám xét "Tịnh thất Bồng Lai", mở rộng điều tra thêm tội danh đã khiến CĐM xôn xao , bàn tán không ngừng trên các diễn đàn MXH.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, chiều 7/3, đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục khám xét “Tịnh thất Bồng Lai” (hay còn gọi là “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”) và thực hiện các thủ tục để làm rõ các tội danh khác đối với một số người liên quan thời gian qua sinh sống tại đây. "Ngoài tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, đã khởi tố thì thời gian qua cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh thất Bồng Lai. Hiện tại, chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh, điều tra" - đại tá Văn Công Minh nói.

Cơ quan chức năng làm việc với những người tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" (theo quy định tại Điều 331 - Bộ Luật năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017). Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố 4 bị can tại “Tịnh Thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện, ông Lê Tùng Vân đang được tại ngoại để tiếp tục điều tra, khởi tố - Ảnh: Internet Ngay khi thông tin tiếp tục khám xét Tịnh thất Bồng Lai được báo chí, truyền thông đưa tin, dư luận đã ngay lập tức có phản ứng vô cùng bất ngờ. Hàng lọat bình luận hả hê, mỉa mai cơ sở này được netizen để lại bên dưới các bài đăng trên diễn đàn MXH. Nhiều người cũng không quên nhắc đến cô gái tên Diễm My gây náo loạn cõi mạng suốt nhiều tháng nay. Bình luận của CĐM - Ảnh: Internet Được biết, trước đó trên MXH xôn xao thông tin đã tìm thấy cô gái này tại "mật thất" của Tịnh thất Bồng Lai, tuy nhiên, chia sẻ với Dân Trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho hay: "Hiện vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương lân cận để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Quá trình tìm kiếm cũng đã thông tin với gia đình Diễm My. Những thông tin trên mạng về việc tìm thấy Diễm My là sai sự thật".

Thông tin MỚI vụ Tịnh thất Bồng Lai: Chưa có quyết định khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can còn lại Cơ quan điều tra tỉnh Long An đang tập trung điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với 4 bị can ở cơ sở Tịnh thất Bồng Lai.

