Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết thời gian qua vẫn đang truy tìm 3 người để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm.

Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng 3 luật sư này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.

Trước đó, thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi; ngụ TP Thủ Đức, TP HCM); Đào Kim Lân (56 tuổi; ngụ quận 6, TP HCM) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Qua công tác xác minh, công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận hiện 3 luật sư trên không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Đoàn Luật sư TP HCM đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư TP HCM đối với ông Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm.

Diễm My - Cô gái mất tích nhiều năm liền

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 20/4/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (25 tuổi, nguyên quán Quảng Ngãi, đăng ký thường trú P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Diễm My từng khiến dư luận sục sôi tìm kiếm suốt nhiều năm liền nhưng không có kết quả

Trước đó, Võ Thị Diễm My cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm vào ngày 1/5/2021 do có quan đến vụ án vu khống. Người tố giác Diễm My vu khống là ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My. Ông Thắng tố giác Võ Thị Diễm My vu khống bản thân ông trong khi Diễm My bỏ nhà đến ở cùng với nhóm người của ông Lê Tùng Vân tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Đến nay, cô gái này vẫn "bặt vô âm tín" và cũng không ai rõ người này đang ở đâu.

Lê Thanh Kỳ Duyên - bị điều tra tội loạn luân

Mới nhất, dẫn tin từ VnExpress, ngày 5/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên - con gái của bị can Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Động thái này được đưa ra sau nửa tháng nhà chức trách khởi tố ông Vân, cho tại ngoại vì lý do sức khỏe, để điều tra hành vi Loạn luân. Bị can cũng đang mang bản án 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân chưa thi hành.

Lê Thanh Kỳ Duyên - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An nhận được đơn tố giác tội phạm, cho rằng ông Vân có hành vi loạn luân. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có đủ chứng cứ bị can có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ nhiều vấn đề liên quan.