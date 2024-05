Lai lịch bất hảo của thầy ông nội đằng sau mác tu hành, không vợ, không con: Vén màn bí mật có '1-0-2' về nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai

Mang danh người tu hành không vợ không con, nhưng vào năm 2022 cơ quan Công an cho hay, ở Tịnh thất Bồng Lai có 18 người sinh sống như đại gia đình, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sinh sống như một đại gia đình, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa.

Hình ảnh Lê Tùng Vân từ nhiều năm trước - Ảnh: Tạp chí Sở hữu trí tuệ

Những điều “có một không hai” về nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai

Tụ điểm Tịnh thất Bồng Lai tồn tại, hoạt động trong thời gian dài và họ như thách thức dư luận, gây bức xúc. Hơn một năm trước, chính quyền tỉnh Long An đã công bố những sai phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai” nhưng đến nay mới chính thức xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ sở Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 3/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Long An đề nghị truy tố ra trước TAND tỉnh Long An đối với 6 bị can, gồm: Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi). Với 6 bị can này, bị truy tố cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Những người sống cùng ông Lê Tùng Vân tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: VTC News

Theo kết luận điều tra, cho thấy một sự thật có thể nói là kinh hoàng phía sau nơi gọi là "Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ” mà bấy lây nay trên không gian mạng, nhiều người lầm tưởng và ngay cả trên sóng truyền hình, những nhóm người đi thi thố, hát hò khiến không ít khán giả "lầm tưởng" một cách oan ức.

Cụ thể, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc mua nhà và chuyển hộ khẩu đến số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, rồi xây dựng, sửa chữa nhà cũ này và tự xưng là "làm điểm tu" và có hành vi tu trái phép. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán căn nhà của ông này nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TPHCM, rồi ông Vân cùng với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Tùng Dương và một số người khác đến cùng sinh sống với hộ bà Cúc tại Long An. Trong thời gian sinh sống, ông Vân tự đặt tên căn nhà của bà Cúc là Tịnh thất Bồng Lai và sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Cơ quan chức năng làm việc tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Tuổi Trẻ

Với rất nhiều video, clip mà theo chỉ đạo của ông Vân, nhóm đối tượng đã "tung hoành" trên mạng Internet cũng như tham dự một số chương trình của đài truyền hình, khiến không ít người trong và ngoài nước bị trục lợi từ thiện. Cụ thể là vào ngày 24/11/2021, ông Trần Ngọc Thảo, Pháp danh Thượng tọa Thích Nhật Từ, là Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Phật giáo Quốc tế và Trụ trì chùa Giác Ngộ, làm đơn tố giác ông Lê Tùng Vân và Hoàn Nguyên vì có lời nói xúc phạm cá nhân ông Thảo.

Chưa hết, theo tố cáo của ông Thảo, nội dung nhiều video, clip do ông Vân và Hoàn Nguyên mang nội dung "báng bổ Đức Phật" và các hành vi về dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Thảo, ngày 14/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ ông Thảo.

Điều đáng nói, là trước khi ông Thảo tố cáo ông Vân, thì vào ngày 25/11/2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, mà đại diện là Hòa thượng Thích Minh Thiện (thế danh Trương Ngọc Toàn), Trưởng Ban trị sự đã có văn bản về việc tố cáo những sai phạm tại hộ bà Cao Thị Cúc về dấu hiệu hành vi "Lừa đảo - xúc phạm Phật giáo và trục lợi phi pháp". Ngày 20/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lập biên bản tiếp nhận tiếp nhận nguồn tin này.

Ông Lê Tùng Vân mặc áo vàng và quay clip trong buổi làm lễ xuất gia (trái với Phật luật) - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, một vụ lùm xùm khác đó là vào các ngày 9/9 và 5/10/2019, Công an xã Hòa Khánh Tây đã tiếp nhận “Đơn xin giải quyết” của vợ chồng ông Võ Văn Thắng, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (trú tại 15/2 đường 20, KP1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về việc con gái bà là Võ Thị Diễm My bỏ nhà đi vào ngày 7/9/2019. Qua xác minh, được biết Diễm My có quen biết với Lê Thanh Huyền Trân, (sinh năm 2002, là người ở “Tịnh thất bồng lai”) và được cô Trân mời đến hộ bà Cao Thị Cúc chơi rồi không về nên ngày 25/9/2019, Công an xã Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện thấy Diễm My tạm trú tại đây. Ngay sau đó, hộ gia đình bà Cúc cũng gửi đơn tố cáo ông Thắng, bà Mai đã kéo một nhóm người đến xâm phạm gia cư bất hợp pháp và cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bà Cúc còn tố cáo rằng sau khi những người trong nhóm ông Thắng rút khỏi thì bà đã bị mất số tiền gần 300 triệu đồng.

Để làm rõ nội dung trong các đơn tố cáo giữa bà Cúc với vợ chồng ông Thắng và ngược lại, ngày 12/12/2019, Công an huyện Đức Hòa mời bà Cao Thị Cúc và cô Võ Thị Diễm My với vợ chồng ông Võ Văn Thắng lên làm việc. Khi Cơ quan công an yêu cầu bà Cúc giao cô Võ Thị Diễm My cho gia đình ông Thắng đưa về nhà để điều trị bệnh thì bà Cúc, ông Vân cùng 6 người trong hộ đã có hành vi gây rối, quay phim, chụp ảnh và lu loa rằng công an huyện đã bắt cóc, làm mất tích Diễm My, rồi gia đình cô Diễm My sẽ đến giết họ... Thậm chí, ông Vân còn giả bộ lên cơn tăng xông rồi nằm ra ghế trước sảnh Cơ quan công an lu loa vu vạ...

Trước hành vi sai phạm trên, Công an huyện Đức Hòa yêu cầu nhóm người này xóa hết video, không được quay phim, chụp ảnh trong cơ quan và mời họ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nhóm người này tiếp tục vu cáo, tụ tập đông người gây cản trở giao thông nên công an huyện phải điều lực lượng đến đảm bảo ANTT, giải thích cho mọi người hiểu và đến trưa cùng ngày nhóm này mới chịu quay trở về hộ bà Cúc.