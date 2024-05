Bí ẩn 'sơ đồ huyết thống' của Tịnh Thất Bồng Lai sau nhiều năm dần sáng tỏ: Mối quan hệ vợ chồng, cha con chằng chéo với tâm điểm là Thầy ông nội

Khi thầy ông nội Lê Tùng Vân chính thức bị Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội loạn luân thì 'sơ đồ huyết thống' từng được CĐM xôn xao mới dần được làm sáng tỏ.

Tịnh thất Bồng Lai những ngày gần đây lại một lần nữa là cái tên nổi lên ở khắp các trang mạng xã hội. Nhưng khác với những lần trước, lần này những thông tin trên mạng không dừng lại ở sự nghi ngờ hay còn gây tranh cãi, mà là một sự khẳng định: “Sự thật về nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ”, Khởi tố vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai vì lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi”,… Đáng nói hơn, điều làm cư dân mạng dậy sóng chính là sơ đồ huyết thống ở Tịnh Thất Bồng Lai cùng thông tin thầy ông nội Lê Tùng Vân bị khởi tố về Tội loạn luân. Cụ thể, theo thông tin từ Tạp chí Sở hữu trí tuệ, hồi đầu tháng 1/2022, mạng xã hội Việt Nam chấn động khi xuất hiện hình ảnh tờ giấy kết quả giám định ADN được cho là của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Tờ giấy này phản ánh việc ông Lê Tùng Vân là cha ruột của 11 người sống tại tịnh thất, trong đó người lớn nhất sinh năm 1990, người nhỏ nhất sinh năm 2018. Từ kết quả giám định, dân tình lập được một bảng "sơ đồ huyết thống" cực kì chi tiết. Sơ đồ huyết thống Tịnh thất Bồng Lai từng được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh: Tạp chí Sở hữu trí tuệ Thời điểm đó, bảng giám định này bị nhiều người hoài nghi, cho rằng thiếu tính xác thực. Tuy nhiên, cho đến mới đây, khi "thầy ông nội" Lê Tùng Vân chính thức bị Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội loạn luân thì "sơ đồ huyết thống" kia mới dần được làm sáng tỏ. Lê Thanh Kỳ Duyên - người được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân - đang được Cơ quan an ninh điều tra truy tìm để phục vụ điều tra vì là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai. Cô gái này cũng xuất hiện trong bản "sơ đồ huyết thống" với vai trò vừa là con, vừa là "vợ". Ngoài Duyên còn có một người con nữa tên Lê Thanh Huyền Trang cũng bị nghi là đã thực hiện hành vi loạn luận với Lê Tùng Vân. Lê Thanh Kỳ Duyên là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân, hiện chưa rõ tung tích - Ảnh: Sức khỏe Đời sống Dẫn tin từ Tạp chí Văn hóa và Phát triển, trước đây, Lê Thanh Kỳ Duyên sống với danh phận là trẻ mồ côi từ nhỏ được ông Lê Tùng Vân mang về nuôi tại tại Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2015, cô theo Lê Tùng Vân cùng hơn 10 người khác đến sống tại hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - đây cũng chính là Tịnh thất Bồng Lai được thành lập về sau này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã xác định Kỳ Duyên là con ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân qua xét nghiệm ADN và không thuộc diện mồ côi. Đáng nói, Kỳ Duyên cũng có 2 con là M.N. và P.V. Trích lịch khai sinh hai bé M.N. và P.V. đều đứng tên mẹ là Kỳ Duyên, không có cha. Khi đến Tịnh thất Bồng Lai 24/4 làm việc với Lê Thanh Kỳ Duyên vào ngày 24/4, người này đã rời bỏ nơi cư trú. Đến ngày 5/5, thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long phát đi. Được cơ quan chức năng xác định là con ruột của ông Lê Tùng Vân cũng như bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân, Lê Thanh Kỳ Duyên là một mắt xích vô cùng quan trọng trong quá trình vén màn những bí ẩn đằng sau cánh cửa của Tịnh Thất Bồng Lai. Cho đến thời điểm hiện tại, cô là người con gái duy nhất của Lê Tùng Vân đang bị cơ quan chức năng truy tìm để phục vụ cho công tác điều tra. Thầy ông nội và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: PLO Dẫn tin từ Dân Trí, tại Điều 184 BLHS 2015 quy định: "Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm". Theo đó, tội loạn luân có những đặc điểm cơ bản về cấu thành tội phạm như sau: Về hành vi khách quan: Loạn luân là hành vi giao cấu một cách tự nguyện, thuận tình giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, như giữa cha, mẹ đối với con; ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại; giữa anh chị em cùng cha mẹ hoặc anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Lưu ý, trong trường hợp thực hiện hành vi giao cấu giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể; cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng thì không bị truy tố về tội loạn luân, mà tùy thuộc vào trường hợp cụ thể người có hành giao cấu có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm (nếu có sự ép buộc hoặc cưỡng bức). Về chủ thể của tội phạm: Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội loạn luân cũng phải có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đảm bảo đủ tuổi theo quy định pháp luật. Về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của tội loạn luân, hai người có hành vi giao cấu phải đều từ 16 tuổi trở lên. Trường hợp có một trong hai người dưới 16 tuổi thì người đó (người dưới 16 tuổi) không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân và người còn lại (người từ 16 tuổi trở lên), tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 BLHS 2015 hoặc tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 145 BLHS 2015. Về mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội thực hiện hành vi loạn luân phải do lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết rõ người mà mình giao cấu là người có cùng dòng máu trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ nhưng vẫn giao cấu với nhau. Nếu do sự nhầm lẫn, không biết người mà mình giao cấu là người có quan hệ như trên thì không bị coi là phạm tội loạn luân. Về hình phạt: Điều 184 BLHS 2015 chỉ quy định một khung hình phạt duy nhất, theo đó người nào có hành vi loạn luân có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Diễn biến mới nhất vụ loạn luân chấn động ở Tịnh thất Bồng Lai: Rà soát lịch sử khám chữa bệnh của 3 người Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người trong vụ án hình sự loạn luân ở Long An.