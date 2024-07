Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân , tối 28/7, bị can Lê Thu Vân (SN 1957, quê Cần Thơ) trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” vừa mất tại nơi gọi là tịnh thất này vào sáng cùng ngày và được đưa đi hỏa táng…

Riêng bị can Lê Thu Vân thời gian này bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tách riêng vụ án hình sự để điều tra đối với bị can này.

Tối 27/7/2022, bị can Lê Thu Vân đã tìm đến nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/7/2022, Công an tỉnh Long An đã di lý Lê Thu Vân về Long An điều tra xử lý và cho tại ngoại.

Do bị bệnh hiểm nghèo, bị can Lê Thu Vân đã về nhà Cao Thị Cúc, nơi được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều trị và dưỡng bệnh. Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, cấm bị can Lê Thu Vân đi khỏi nơi cư trú.

Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Dân Việt, sáng 29/7, Bí thư xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cho biết, hiện cán bộ UBND xã trực tiếp xuống hộ Cao Thị Cúc (Tịnh thất Bồng Lai) ngụ ấp Lập Thành để hỗ trợ gia đình làm giấy khai tử cho bà Lê Thu Vân đã chết do bệnh hiểm nghèo nhiều năm.

Bí thư xã cũng cho hay nơi này luôn đóng kín cửa nên khi bà Vân mất phải đến kêu cửa gia đình này mới mở.