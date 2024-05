Dẫn tin từ Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ, điểm chung của 2 vụ mất tích là cả hai người đều là nữ, làm “đệ tử” của ông Lê Tùng Vân. Họ đều đóng vai trò quan trọng trong những vụ án xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai. Nếu Võ Thị Diễm My liên quan vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” thì Lê Thanh Kỳ Duyên được xác định là chìa khóa của vụ án “loạn luân".

Dẫn tin từ VietNamNet, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (Mẹ ruột Diễm My) cho hay, trước khi bị dụ dỗ vào Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đang là sinh viên năm 3 đại học. Gia đình cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ chờ ngày cho cô đi du học nước ngoài.

Cũng theo lời bà Mai, năm 2019, gia đình bà đến thăm cảnh chùa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đêm ngủ tại chùa, Diễm My đã gặp nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai. Những người này giới thiệu với Diễm My rằng ngôi chùa của họ rất đặc biệt, có hoa ưu đàm nở rộ. Tu ở chùa sẽ thành thiên tài và họ mời Diễm My vào ngày 12/4/2019 đến chơi.

Vào đêm Diễm My rời khỏi nhà, gia đình đã gọi điện cho Diễm My để khuyên ngăn nhưng cô gái cương quyết không ra nước ngoài du học mà muốn đi “tu” tại Tịnh thất Bồng Lai.

"Từ khi biết tới Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My trở thành một người khác hoàn toàn, tính tình thay đổi. Con gái tôi lúc nào cũng tôn sùng Lê Tùng Vân và các đệ tử, không để tâm lời nói cha mẹ" - lời bà Mai.

Hình ảnh được cho là Võ Thị Diễm My trong quá trình sinh sống, tu tập ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Dân Trí

Từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, Diễm My lần lượt bị Công an TP.HCM và Công an Long An ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và vu khống. Tuy nhiên, cho đến nay, cô gái này vẫn bặt vô âm tín.

Từng có tin đồn Diễm My được phát hiện trong một căn hầm ở Tịnh Thất Bồng Lai. Nhưng ngay sau đó, gia đình cô gái lên tiếng phủ nhận chuyện này. Về sau xuất hiện giả thuyết Diễm My đã mất. Mẹ của Diễm My chua xót nói với báo chí rằng chị tin con còn sống, chỉ mong con nghĩ lại về với gia đình. Bố mẹ Diễm My khẳng định không trách con vì suy cho cùng cô cũng chỉ là nạn nhân.

Trả lời trên báo Dân Trí, ông Võ Văn Thắng (bố của Diễm My) cho biết, khi Diễm My bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội nói những điều sai sự thật về ông và gia đình, ông có làm đơn tố cáo con gái lên cơ quan chức năng. Phía công an cũng ra thông báo truy tìm Diễm My.

Cha mẹ Diễm My tại tòa trong phiên xử hồi tháng 11/2022 - Ảnh: VietNamNet

Thời gian sau, ông mới nhận ra rằng, những điều con gái vu khống có thể do những người trong Tịnh thất Bồng Lai dàn dựng kịch bản, khống chế và ép Diễm My thực hiện với mục đích để gia đình từ mặt. Họ làm vậy để chúng tôi bỏ luôn con gái, rồi thực hiện chiếm giữ Diễm My. "Bây giờ nghĩ lại, tôi thương con mình hơn, không oán trách con nửa lời và chỉ mong sớm ngày được đoàn tụ với con gái", ông Thắng nói.

Trường hợp thứ hai mất tích liên quan đến tịnh thất Bồng Lai là Lê Thanh Kỳ Duyên. Cô con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân sinh năm 1993, mang mác ni cô nhưng đã 2 lần sinh nở ở Tịnh Thất Bồng Lai. Kỳ Duyên đột ngột biến mất ngay sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố vì tội “Loạn luân”. Chi tiết này làm bùng lên những nghi ngờ. Liệu Kỳ Duyên bỏ trốn vì muốn trốn tránh trách nhiệm pháp luật hay vì sợ hãi điều gì?

Cơ quan công an truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ VnExpress, ngày 5/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên - con gái của bị can Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Động thái này được đưa ra sau nửa tháng nhà chức trách khởi tố ông Vân, cho tại ngoại vì lý do sức khỏe, để điều tra hành vi Loạn luân. Bị can cũng đang mang bản án 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân chưa thi hành.

Trước đó, năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An nhận được đơn tố giác tội phạm, cho rằng ông Vân có hành vi loạn luân. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có đủ chứng cứ bị can có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ nhiều vấn đề liên quan.

Trích lục khai sinh của em bé liên quan đến Lê Thanh Kỳ Duyên từng gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Người Đưa Tin

Tịnh thất Bồng Lai (sau này đổi thành Thiền am bên bờ vụ trụ) là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước, bà này đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng bà Cúc.

Ngoài vụ án này, hồi tháng 11/2022, ông Lê Tùng Vân bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo còn lại là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên bị phạt 3-4 năm tù.

Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Dân Trí

Bản án xác định, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ.

Ngoài việc điều tra ông Vân và những người tại Tịnh thất Bồng Lai về hành vi đăng tải các video sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của cơ quan, tập thể, cá nhân, Công an tỉnh Long An cũng điều tra thêm dấu hiệu của tội loạn luân, lừa đảo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện theo đơn tố giác.

Thời điểm đó hộ bà Cúc nhận nuôi có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và hai trẻ được nhận nuôi.