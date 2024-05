3 người được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đề nghị Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin về khám chữa bệnh gồm: Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Huyền Trang và Vòng Kim Xuân (29 tuổi, cùng ở Tịnh thất Bồng Lai).

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 15/5, ngoài bà Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi) đang bị truy tìm thì bà Lê Thanh Huyền Trang (31 tuổi, cùng ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) cũng có liên quan trong vụ án loạn luân. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An vừa có đề nghị phía Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ thông tin về hoạt động khám chữa bệnh đối 3 người phụ nữ tự xưng "đệ tử" của bị can Lê Tùng Vân (92 tuổi).

Điều này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của Xuân trong các mối quan hệ, sự kiện diễn ra ở gia đình “thầy ông nội”. Những thông tin về quá trình khám, chữa bệnh, khám thai, sinh con của Vòng Kim Xuân sẽ phần nào làm sáng tỏ những nghi vấn này.

Vòng Kim Xuân từng bị đồn là mẹ của 3 em bé trong Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Báo Công Lý

Trước đó, dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, giữa tháng 4/2024, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ tại xã Hoà Khánh Tây, Đức Hoà) về tội loạn luân. Như vậy, liên quan tới vụ án "loạn luân" này, cơ quan công an hiện đang truy tìm 4 người nêu trên.

Liên quan tới ông Lê Tùng Vân, cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án là "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Mặc dù đã tuyên án một số bị cáo từ cuối năm 2022 nhưng tới nay, Công an tỉnh Long An vẫn truy tìm 4 người liên quan, cùng với Lê Thanh Kỳ Duyên ở vụ án "loạn luân".

Trong đó, công an tiếp tục truy tìm người tên Võ Thị Diễm Mỹ (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM). Theo đó, Diễm Mỹ bị Công an tỉnh Long An truy tìm hồi 4/2022 để điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cùng trong vụ án này, Công an sau đó tiếp tục truy tìm 3 luật sư bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác hồi tháng 6/2023 vừa qua. Các luật sư này gồm Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ quận 6), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

Như vậy, liên quan tới các vụ án xảy ra tại Tịnh thất bồng lai, cơ quan Công an tỉnh Long An hiện đang truy tìm 8 người. Công an đề nghị ai biết thông tin về những người trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, ở địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4 (TP Tân An), hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693609113 - 0842728599, gặp điều tra viên.