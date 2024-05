Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra.