Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì hãy coi lưỡi như một loại đèn báo động cơ cho cơ thể. Hình dáng của lưỡi giúp bác sĩ biết được những khía cạnh nhất định về sức khỏe của bạn và màu sắc của lưỡi là đầu mối quan trọng. Vậy cụ thể, màu sắc của lưỡi tiết lộ điều gì về sức khỏe của bạn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Lưỡi phải có hình dạng tròn, đối xứng. Nhìn chung, nó có màu hồng nhạt, mặc dù nó có thể có một chút sắc tố màu tím hoặc nâu ở người dân châu Phi, châu Á và Địa Trung Hải. Nó cũng có thể có một chút lớp phủ màu trắng, lớp phủ này được làm từ một loại protein cứng gọi là keratin, giúp giữ cho lưỡi của bạn không bị trầy xước khi ăn.

Ở khoảng cách nhìn gần hơn, bạn có thể thấy lưỡi của mình được bao phủ bởi những vết sưng nhỏ (nhú) phục vụ một số mục đích:

- Giúp cảm nhận được nhiệt độ và cảm giác chạm vào.

- Chúng chứa các nụ vị giác cho phép bạn phát hiện xem thực phẩm có ngọt, mặn, chua, đắng hay mặn hay không.

- Chúng tạo ra ma sát để giúp bạn tạo thành một viên thức ăn nhỏ (bolus) mà bạn có thể nuốt được.

Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến màu lưỡi của bạn không?

Đôi khi chế độ ăn uống có thể là một phần nguyên nhân khiến lưỡi bạn thay đổi màu sắc thông thường. Đó là bởi vì nhú lưỡi có thể hấp thụ màu sắc và chất cặn của thực phẩm và đồ uống bạn tiêu thụ. Ví dụ, chiếc kem hoặc viên kẹo màu xanh mà bạn ăn khi còn nhỏ có thể khiến lưỡi của bạn có màu xanh lam thú vị. Cà phê, trà và nhiều loại thực phẩm như món cà ri có nhiều nghệ vàng cũng có thể để lại dấu vết.

Tuy nhiên, sự đổi màu thường chỉ là tạm thời. Uống nhiều nước và giữ vệ sinh răng miệng tốt sẽ rửa sạch thức ăn và thuốc nhuộm bám trên lưỡi.

Màu sắc của lưỡi tiết lộ điều gì về sức khỏe của bạn?

Một số màu sắc và hình dạng của lưỡi là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe. Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:

1. Lưỡi có màu nâu hoặc đen

Lưỡi màu nâu hoặc đen báo hiệu một tình trạng gọi là “lưỡi lông đen”. Điều này xảy ra khi các nhú quá dài. Những vết sưng nhỏ này thường không có nhiều cơ hội phát triển vì chúng thường xuyên bong ra khi bạn hoạt động trong miệng. Nếu chúng phát triển, chúng có thể bẫy vi khuẩn và hỗn hợp màu thực phẩm, dẫn đến màu nâu hoặc đen. Các yếu tố nguy cơ bao gồm dùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng histamine, hút thuốc, khô miệng, uống quá nhiều cà phê hoặc trà đen hoặc vệ sinh răng miệng kém.

2. Lưỡi có những mảng trắng dày và vết loét

Những mảng trắng dày hoặc vết loét trắng trên lưỡi có thể là dấu hiệu của sự phát triển quá mức của nấm men trong miệng (tưa miệng). Bệnh tưa miệng có thể được kích hoạt bởi các tình trạng như tiểu đường hoặc HIV, tác dụng phụ của thuốc kháng sinh hoặc điều trị ung thư, đeo răng giả, hút thuốc, khô miệng hoặc sử dụng thuốc hít steroid. Trong một số ít trường hợp, mảng trắng hoặc vết loét là triệu chứng của ung thư miệng.

3. Lưỡi có vết loét màu đỏ hoặc vàng

Nếu lưỡi của bạn có vết loét màu đỏ hoặc vàng gây đau đớn, bạn có thể đang phải đối mặt với vết loét nhiệt miệng (mô bị kích thích), bệnh tưa miệng (đôi khi có thể xuất hiện dưới dạng mảng đỏ) hoặc trong một số trường hợp hiếm gặp là ung thư miệng.

4. Lưỡi có màu đỏ tươi

Lưỡi đỏ tươi có thể cho thấy bạn bị thiếu vitamin B12 hoặc bị nhiễm trùng gọi là sốt đỏ tươi - nhiễm vi khuẩn Streptococcus ở cổ họng (viêm họng liên cầu khuẩn) kèm theo phát ban đỏ trên cơ thể. Nếu bạn có những mảng màu đỏ tươi không đau và dường như di chuyển từ nơi này sang nơi khác trên lưỡi, bạn có thể mắc một tình trạng vô hại, không thể chữa khỏi được gọi là "lưỡi địa lý".

Bạn có nên chải lưỡi hay dùng dụng cụ cạo lưỡi không?

Vệ sinh răng miệng tốt đòi hỏi bạn phải dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày và đánh răng ít nhất hai lần một ngày. Hãy dành vài giây để sử dụng bàn chải trên lưỡi của bạn.

Các chuyên gia hướng dẫn: Lè lưỡi và vuốt bàn chải đánh răng của bạn từ sau lưỡi ra phía trước: một lần vuốt xuống giữa, một lần vuốt xuống bên trái và một lần vuốt xuống bên phải. Điều đó giúp loại bỏ vi khuẩn và mảnh vụn tích tụ trong nhú.

Một số người chọn cách vệ sinh lưỡi bằng cách dùng dụng cụ cạo lưỡi. Theo các chuyên gia, không gặp vấn đề gì với việc ai đó sử dụng dụng cụ này, nhưng dữ liệu về hiệu quả của dụng cụ cạo lưỡi còn lẫn lộn. Nó chỉ phụ thuộc vào những gì bạn sẵn sàng làm hàng ngày để giữ cho lưỡi, răng, miệng và nướu của bạn khỏe mạnh nhất có thể.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Màu sắc của lưỡi tiết lộ điều gì về sức khỏe của bạn?” Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!