Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây tuyên bố rằng rượu có liên quan đến hơn 200 bệnh tật, thương tích và các tình trạng sức khỏe khác. Hơn nữa, ngay cả việc tiêu thụ một lượng rượu vang hoặc bất kỳ loại rượu nào khác ở mức độ khiêm tốn cũng có thể gây ung thư và làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Vậy bạn sẽ thu được lợi ích gì nếu từ bỏ thói quen uống rượu vang? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 5 lợi ích tuyệt vời của việc từ bỏ rượu vang ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe thường thưởng thức một hoặc hai ly rượu vang trong bữa tối vì họ tin rằng rượu vang là lựa chọn lành mạnh hơn khi nói đến rượu. Rượu vang đỏ từ lâu đã được coi là tốt cho tim mạch và tuổi thọ của bạn và là thành phần cốt lõi của Chế độ ăn Địa Trung Hải, được coi là một trong những kiểu ăn uống tốt nhất để kéo dài tuổi thọ.

Top 5 lợi ích tuyệt vời nếu bạn từ bỏ thói quen uống rượu vang

1. Bạn sẽ giảm cân

Rượu vang có thể coi là “bộ ba nguy hiểm” đối với cân nặng và vòng eo của bạn. Cụ thể, nó cung cấp 115 đến 125 calo mỗi 5 ounce, nó làm tăng cảm giác thèm ăn của bạn. Theo một bài báo của Đại học McGill, rượu cũng đã được chứng minh là có thể phá vỡ các hormone gây đói là ghrelin và leptin của cơ thể, điều này cũng có thể giúp giải thích tại sao rượu khiến chúng ta đói hơn và kém no hơn. Đặc biệt đối với hầu hết chúng ta, càng uống nhiều thì chúng ta sẽ càng ăn nhiều.

2. Bạn sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc một số loại ung thư

Theo nghiên cứu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rượu cũng là chất gây ung thư nhóm 1 mạnh. Nó có thể gây ung thư vì nó phân hủy trong cơ thể để tạo thành một hợp chất có thể gây hại cho DNA và làm tăng nguy cơ mắc 7 loại ung thư bao gồm ung thư khoang miệng, gan, thanh quản, đại trực tràng và ung thư vú. WHO cũng cho biết nguy cơ của một người sẽ tăng lên ngay cả khi chỉ uống một lượng nhỏ rượu, chẳng hạn như uống một ly.

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients, một trong những sản phẩm phụ của quá trình tiêu hóa rượu là tạo ra acetaldehyde, chất có thể gây tổn thương DNA và ngăn chặn quá trình tổng hợp và sửa chữa DNA. Đồng thời, ethanol làm tăng tình trạng viêm và stress oxy hóa - các tình trạng khác có thể dẫn đến tổn thương DNA, có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư.

3. Bảo vệ gan tốt hơn

Theo nghiên cứu trên tạp chí Alcohol Research, gan của bạn là cơ quan thực hiện hầu hết các công việc nặng nhọc để chuyển hóa rượu. Ai cũng biết rằng uống nhiều rượu trong thời gian dài sẽ có hại cho gan, nhưng bạn có biết rằng mỗi khi bạn uống một ngụm rượu, một số tế bào gan sẽ chết vì nó xử lý các sản phẩm phụ của quá trình tiêu hóa và hấp thụ rượu, đồng thời tình trạng viêm nhiễm ở gan cũng sẽ tăng lên?

Mức độ ảnh hưởng của rượu lên gan của mỗi người là khác nhau, nhưng phụ nữ có xu hướng có nguy cơ cao hơn. Mặc dù xơ gan có thể là bệnh gan liên quan đến rượu được biết đến nhiều nhất, nhưng có một số bệnh khác bao gồm viêm gan do rượu, gan nhiễm mỡ, xơ hóa và xơ gan đều có liên quan đến việc tiêu thụ rượu. Theo thời gian, mô sẹo tích tụ trong gan có thể dẫn đến xơ gan, đe dọa tính mạng. Hơn nữa, tất cả rượu đều có hại cho gan, cụ thể, 5 ounce rượu vang sẽ có hại tương đương với 12 ounce bia hoặc 1,5 ounce rượu mạnh.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Rượu vang đỏ thường được khuyên dùng như một loại đồ uống tốt cho tim mạch và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy những người kiêng rượu cũng có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và nhiều nghiên cứu đã phóng đại những lợi ích tiềm ẩn đối với sức khỏe tim của rượu vang và rượu nói chung.

Việc uống rượu có lợi cho tim mạch, còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, những người uống rượu có thể ăn uống lành mạnh hơn và tập thể dục nhiều hơn, đây cũng có thể là những yếu tố làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hiện nay, các chuyên gia y tế không khuyên ai nên bắt đầu uống rượu để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

5. Cải thiện giấc ngủ

Hầu hết những người đã từ bỏ rượu vang hoặc bất kỳ loại rượu nào đều sẽ ngủ ngon hơn sau khi từ bỏ rượu. Đồng thời cũng có rất nhiều nghiên cứu đã đồng ý với điều này. Cụ thể, rượu vang và các loại rượu khác có tác dụng như thuốc an thần giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng sau đó lại dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn, kém chất lượng vào ban đêm. Chẳng hạn, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alcohol cho biết rượu có thể gây ra chứng mất ngủ và buồn ngủ ban ngày, đồng thời nó cũng làm giảm thời gian ngủ sâu vào nửa sau của đêm. Vì vậy, nếu bạn muốn có những giấc ngủ sâu hơn, chất lượng hơn, hãy từ bỏ việc uống rượu từ ngay hôm nay nhé!

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 lợi ích tuyệt vời của việc từ bỏ rượu vang. Với những lợi ích sức khỏe như này, bạn còn chần chừ gì mà không đặt ngay ly rượu xuống nào? Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!