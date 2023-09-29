Top 11 thói quen hàng ngày đang hủy hoại sức khỏe tim mạch của bạn!

Giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh có thể là mục tiêu cần hướng tới mỗi ngày. Xét cho cùng, việc phát triển những thói quen tốt cho tim là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Bên cạnh việc biết về những thói quen tốt cho tim mạch như: tập thể dục thường xuyên, có một chế độ ăn một chế độ ăn uống đầy đủ chất chống oxy hóa, ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ và chất béo lành mạnh để tăng cường sức khỏe tim mạch của bạn, bạn cũng cần phải biết về những gì bạn không nên làm. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 11 thói quen hàng ngày đang hủy hoại sức khỏe tim mạch của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đặt món mang về thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời—đặc biệt là khi bạn không thích nấu ăn và chỉ muốn thư giãn. Trên thực tế, đó có thể là điều bạn làm hàng ngày vào bữa trưa hoặc bữa tối. Nhưng hãy nhớ rằng, những thực phẩm này thường chứa nhiều natri và calo, đồng thời cũng chứa ít chất dinh dưỡng quan trọng như chất béo lành mạnh, chất xơ thực phẩm và chất chống oxy hóa.

2. Tập trung quá nhiều vào protein

Protein là thành phần chính của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào. Tuy nhiên, theo các chuyên gia:, "Các nguồn thực phẩm giàu protein thường có nguồn gốc từ động vật (thịt, sữa) và chúng thường đi kèm với chất béo bão hòa có tác dụng phản tác dụng đối với việc kiểm soát cholesterol và sức khỏe tim mạch nói chung."

Trên thực tế, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Harvard, việc tiêu thụ một lượng lớn bốn loại axit béo bão hòa chính — được tìm thấy trong thịt đỏ — có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành.

3. Dành quá nhiều thời gian xem các thiết bị điện tử

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy thời gian sử dụng các thiết bị nằm trong danh sách những thói quen hàng ngày có hại nhất cho sức khỏe tim mạch của bạn. Nhưng thời gian bạn ngồi say sưa xem các chương trình yêu thích này làm tăng thêm việc không hoạt động về thể chất, đây là một yếu tố nguy cơ chính khác gây ra bệnh tim.

Hướng dẫn hoạt động thể chất hiện tại khuyến nghị người lớn nên dành 150 phút hoạt động thể chất với cường độ vừa phải, cùng với hai ngày tập thể dục tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Vì vậy, hãy tìm những cách sáng tạo để bạn có thể vận động nhiều hơn trong ngày và thiết lập các bài tập mà bạn thực sự yêu thích và kiên trì tập mỗi tuần.

4. Uống nước ép trái cây

Nước ép trái cây không chỉ là thứ mà các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng của mình mà còn có thể góp phần gây ra tình trạng sức khỏe tim mạch kém. Cụ thể, bởi vì chúng không có cùi và các thành phần dạng sợi, nước ép trái cây chủ yếu chứa đường đậm đặc, Trong khi đó, thực phẩm cung cấp đường ở dạng cô đặc hoặc bổ sung sẽ khiến bạn tăng cân và tăng mức cholesterol.

5. Không vệ sinh răng miệng kỹ

Nếu bạn mắc phải thói quen xấu này, bạn chắc chắn không đơn độc. Các chuyên gia giải thích: “Sức khỏe răng miệng luôn có mối liên hệ nhất quán với sức khỏe tim mạch. Những người vệ sinh răng miệng kém có nguy cơ gặp phải các biến cố về tim cao hơn."

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Răng miệng tiết lộ rằng việc sử dụng chỉ nha khoa có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch mới ở những người mắc bệnh tim mạch vành. Vì vậy, hãy bắt đầu dùng chỉ nha khoa và duy trì nó ngay từ hôm nay!

6. Nạp nhiều caffeine suốt cả ngày

Những tách cà phê của bạn có thể là một phần không thể thiếu trong ngày của bạn, nhưng bạn có thể muốn cân nhắc việc cắt giảm. Bởi nạp quá nhiều caffeine suốt cả ngày có thể gây phản tác dụng đối với sức khỏe tim mạch của bạn. Cụ thể, dùng quá nhiều caffeine có thể góp phần làm tăng huyết áp và thậm chí làm bất thường nhịp tim ở những người dễ mắc bệnh.

7. Uống rượu

Đừng lạm dụng việc uống rượu. Mặc dù có một số dữ liệu cho thấy rượu có lợi cho sức khỏe tim mạch, nhưng phần lớn trong số này là những nghiên cứu cũ gây nhiều tranh cãi. Vì vậy, uống ít hơn là một ý kiến hay, không uống chút nào có lẽ là tốt nhất.

Nếu bạn thích thưởng thức một ly cocktail hoặc loại rượu pha trộn yêu thích, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) nhấn mạnh việc nên uống rượu một cách vừa phải. Theo đó, AHA khuyến nghị chỉ nên uống từ một đến hai ly đối với nam và một ly đối với nữ mỗi ngày.

8. Ăn vặt

Với lấy các món ăn nhẹ khi bạn cảm thấy muốn nhai là rất dễ dàng. Đó là lý do tại sao đã đến lúc đánh giá lại những món đồ ăn nhẹ của bạn và đảm bảo rằng bạn có sẵn những lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe khi cơn đói ập đến. Trừ khi bữa ăn nhẹ của bạn là trái cây và rau quả tươi, việc ăn vặt của bạn có thể phản tác dụng đối với sức khỏe.

9. Hút thuốc

Các chuyên gia lưu ý rằng hút thuốc là một trong những thói quen có liên quan chặt chẽ nhất đến sự phát triển của bệnh tim. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) báo cáo rằng tuổi thọ của những người hút thuốc thường ngắn hơn ít nhất 10 năm so với những người không hút thuốc, điều này thực sự khiến mọi thứ trở nên đáng quan tâm. Ngoài ra, nếu bạn bỏ hút thuốc trước khi bước sang tuổi 40, bạn có thể giảm khoảng 90% nguy cơ tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc.

10. Không ăn các loại rau củ

Rau có thể không phải là món ưa thích hàng đầu của mọi người, nhưng việc kết hợp chúng vào chế độ ăn uống của bạn sẽ có lợi vì nhiều lý do. Cụ thể, rau chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Chúng cũng chứa đầy chất chống oxy hóa giúp giữ cho động mạch của chúng ta khỏe mạnh và đàn hồi. Vì vậy, hãy thêm một số loại rau tốt nhất cho trái tim của bạn — chẳng hạn như rau chân vịt, cà chua, măng tây và cải Brussels,... vào danh sách mua sắm của bạn ngay hôm nay.

11. Uống soda ăn kiêng

Dù là loại ăn kiêng hay không, việc mở một lon soda và nhấm nháp cho thỏa thích đều gây độc cho sức khỏe của bạn. Soda chứa nhiều đường bổ sung, có thể dẫn đến tăng cân và béo phì. Cụ thể, chất làm ngọt không dinh dưỡng gây rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột của bạn, dẫn đến độ nhạy insulin kém hơn và rối loạn tín hiệu no. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy soda có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (CVD) như đột quỵ và bệnh tim mạch vành.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 11 thói quen hàng ngày đang hủy hoại sức khỏe tim mạch của bạn. Nếu bạn đang lỡ có 1 trong những thói quen xấu trên đây, thì hãy khắc phục từ ngay hôm nay, để có một trái tim khỏe mạnh nhất nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.