Cơ thể bạn liên tục chiến đấu với các gốc tự do - là sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất và tập thể dục. Trong trường hợp bình thường, cơ thể bạn có thể xử lý các gốc tự do này, nhưng các vấn đề về lão hóa, thói quen ăn uống, hút thuốc và một số yếu tố môi trường có thể gây tổn hại cho hệ thống miễn dịch của bạn. Theo thời gian, các gốc tự do này có thể gây ra stress oxy hóa làm tổn thương tế bào của bạn, khiến chúng hoạt động kém hiệu quả hơn, do đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bệnh tật và lão hóa sớm.

May mắn thay, chất chống oxy hóa trong trà, đặc biệt là polyphenol, là những hợp chất thực vật mạnh có thể giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn tác hại của quá trình oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Đồng thời, bổ sung nhiều chất chống oxy hóa cũng có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về top 5 loại trà tốt nhất để hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!