May mắn thay, chất chống oxy hóa trong trà, đặc biệt là polyphenol, là những hợp chất thực vật mạnh có thể giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn tác hại của quá trình oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Đồng thời, bổ sung nhiều chất chống oxy hóa cũng có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về top 5 loại trà tốt nhất để hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cơ thể bạn liên tục chiến đấu với các gốc tự do - là sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất và tập thể dục. Trong trường hợp bình thường, cơ thể bạn có thể xử lý các gốc tự do này, nhưng các vấn đề về lão hóa, thói quen ăn uống, hút thuốc và một số yếu tố môi trường có thể gây tổn hại cho hệ thống miễn dịch của bạn. Theo thời gian, các gốc tự do này có thể gây ra stress oxy hóa làm tổn thương tế bào của bạn, khiến chúng hoạt động kém hiệu quả hơn, do đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bệnh tật và lão hóa sớm.

Top 5 loại trà tốt nhất để hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn

1. Trà Matcha

Các loại trà truyền thống không yêu cầu phải uống lá trà, ngoại trừ trà matcha. Matcha là một loại trà xanh của Nhật Bản nhưng đã phổ biến trên toàn thế giới. Sự khác biệt giữa trà xanh và trà xanh matcha nằm ở cách trồng trọt và chế biến, trong đó cây trà matcha được trồng ở nơi tránh ánh nắng mặt trời trong vài tuần trước khi thu hoạch. Sau đó, gân lá và thân được loại bỏ, lá trà được nghiền thành bột.

Matcha được biết đến là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, một loại polyphenol. Một số loại catechin có trong matcha có thể có nồng độ cao hơn 137 lần so với một số loại trà xanh khác. Trong đó, catechins là một chất có trong trà có thể giúp giảm viêm bằng cách chống lại các gốc tự do và giữ cho tổn thương tế bào này ở mức tối thiểu, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

2. Bạch trà

Nếu bạn muốn duy trì mức tiêu thụ caffeine ở mức thấp hơn thì bạch trà, chẳng hạn như bạc kim và hoa mẫu đơn trắng, là một số lựa chọn thay thế.

Có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ, bạch trà là trà xanh nhưng được thu hoạch ở dạng lá non và chồi có lông trắng mịn. Bạch trà là loại trà thực sự ít được chế biến nhất, nó được phơi khô trong thời gian ngắn sau khi thu hoạch để giảm thiểu quá trình oxy hóa, vì quá trình oxy hóa có thể làm tối màu và hương vị của lá trà. So với trà xanh và trà matcha, bạch trà thường có lượng caffeine ít hơn 15% và tùy thuộc vào giống, nó mang lại hương vị tinh tế và nhẹ nhàng, như thể nó mới hái từ vườn.

Vì nó được xử lý tối thiểu nên các hợp chất chống oxy hóa của nó, chẳng hạn như catechin, được giữ lại ở mức cao. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nồng độ chất chống oxy hóa cao có trong bạch trà có thể đóng vai trò ngăn ngừa ung thư bằng cách bảo vệ chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

3. Trà kỷ tử

Nếu bạn đang tìm kiếm loại trà không chứa caffeine, thì trà kỷ tử là một lựa chọn hàng đầu. Trà kỷ tử không phải là một loại trà thực sự nhưng nó được gọi là trà vì màu sắc của nó giống với màu của trà. Những quả mọng nhỏ màu đỏ này có đặc tính chữa bệnh và chống oxy hóa, có thể cải thiện khả năng miễn dịch và bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính như bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

Đặc biệt, cứ 5 thìa canh (28 gam) quả kỷ tử khô chứa lượng vitamin A, gấp ba lần lượng vitamin A bạn cần trong một ngày. Trong đó, vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng bằng cách giữ cho da và các mô trong miệng, dạ dày, ruột và phổi khỏe mạnh.

4. Trà hoa dâm bụt

Trà hoa dâm bụt là sự pha trộn của cánh hoa dâm bụt khô, đài hoa và lá. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng loại màu đỏ thường được sử dụng trong các loại thảo dược bổ sung. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú, đặc biệt là anthocyanin, tạo cho hoa có màu đỏ, xanh lam và tím. Đặc biệt, anthocyanin có thể bảo vệ tế bào, mô và cơ quan bằng cách củng cố màng tế bào, làm cho chúng ít xốp hơn và chắc chắn hơn trước các gốc tự do.

5. Trà nghệ

Nghệ được dùng làm gia vị trong nấu ăn, nhưng bột nghệ được nghiền từ củ nghệ cũng có thể dùng như trà khi thêm vào nước.

Củ nghệ được biết đến nhiều nhất với chất curcumin, một hoạt chất tạo nên màu vàng cam đặc trưng cho nó. Curcumin được cho là hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách điều chỉnh sự phát triển của tế bào hệ thống miễn dịch và tế bào gây ung thư, đồng thời giảm viêm trong cơ thể, có thể có lợi cho những người bị viêm khớp và các tình trạng viêm khác. Nó cũng được ghi nhận là có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn, và ở nhiều nơi, nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và cúm.

Tóm lại, uống trà có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và một số loại trà có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch. Năm loại trà này đặc biệt chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn, hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và hơn thế nữa. Hy vọng những thông tin về 5 loại trà tốt nhất để hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn ở trên đây, sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!