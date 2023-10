Một số nghiên cứu đã ghi nhận những lợi ích của việc tiêu thụ rượu vừa phải, trong khi các nghiên cứu khác ghi nhận tác hại của việc uống nhiều rượu. Mặc dù thỉnh thoảng uống một ly rượu vang đỏ có thể có một số lợi ích lành mạnh, nhưng tốt hơn hết bạn nên bỏ rượu hoàn toàn.

Rượu tạo ra nhiều công việc hơn cho gan của bạn. Cơ quan này chịu trách nhiệm biến rượu, chất độc hại trong cơ thể bạn thành chất vô hại. Trong trường hợp uống rượu quá mức, điều này có thể làm tổn thương gan của bạn theo thời gian, hạn chế khả năng thực hiện nhiều chức năng quan trọng của gan, chẳng hạn như giải độc. Mặc dù thỉnh thoảng uống rượu sẽ không gây hại cho gan nhưng hãy cân nhắc việc hạn chế uống rượu ở mức thấp nhất có thể. Điều này cũng có thể giúp bạn tránh được lượng calo rỗng, hỗ trợ giảm cân.

2. Uống nhiều nước lọc hơn

Nước rất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm điều chỉnh nhiệt độ, hấp thụ chất dinh dưỡng, loại bỏ chất thải và giải độc. Nước cần thiết để loại bỏ chất thải, như urê và carbon dioxide thông qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. Khi bạn bị mất nước, bất kỳ chức năng nào trong số này đều có thể bị tác động tiêu cực.

Nhu cầu chất lỏng của mỗi người là khác nhau dựa trên cân nặng, thành phần cơ thể và thói quen tập thể dục,... Tuy nhiên, người lớn nên tiêu thụ ít nhất 80 ounce chất lỏng mỗi ngày để có khả năng giữ được lượng nước tốt nhất cho cơ thể. Đảm bảo ít nhất một nửa tổng lượng chất lỏng của bạn là từ nước và đặt mục tiêu để lượng nước của bạn vượt xa các chất lỏng khác.

3. Ăn nhiều rau củ quả và trái cây hơn

Trái cây và rau quả chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Cụ thể, chúng được biết đến là nguồn cung vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chất xơ,...dồi dào. Trong đó, chất xơ không chỉ có thể hỗ trợ loại bỏ chất thải của cơ thể như một phần của quá trình giải độc, mà các vi chất dinh dưỡng và hợp chất trong các loại rau củ quả và trái cây còn có thể hỗ trợ cơ thể bạn ở cấp độ tế bào.

Vì vậy, nhiều chức năng cơ bản của cơ thể cần vitamin, trái cây và rau quả là cách tuyệt vời để đảm bảo cơ thể bạn có một lượng lớn vitamin để sử dụng trong các quá trình này. Chưa kể, việc ăn nhiều rau củ quả và trái cây cũng có thể giúp bạn no hơn, hỗ trợ bạn bỏ qua những thực phẩm ít dinh dưỡng hơn có thể gây hại cho cơ thể và làm giảm mục tiêu giảm cân của bạn.

4. Ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa có nhiều hình dạng và hình thức, nhưng chức năng chung của chúng là bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại. Tổn thương tế bào là do các gốc tự do có thể được tạo ra một cách tự nhiên thông qua các chức năng bình thường của cơ thể hoặc do các lối sống không lành mạnh. Chẳng hạn, sử dụng rượu, thuốc lá và chế độ ăn uống kém chất lượng là một số yếu tố có thể tăng cường sản xuất các gốc tự do.

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa là một cách để chống lại các gốc tự do có hại này. Trong đó, trái cây và rau củ là lựa chọn hàng đầu, chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ tìm thấy chúng trong các loại hạt, hạt, gia vị, thảo mộc, thậm chí cả cà phê và trà xanh. Việc ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể sẽ mang lại chế độ ăn uống có chất lượng tổng thể cao hơn, từ đó có thể thúc đẩy bạn giảm cân nhiều hơn.

5. Cân nhắc việc bổ sung men vi sinh

Men vi sinh là vi khuẩn lành mạnh trong ruột của bạn có thể hỗ trợ nhiều chức năng. Trong khi nghiên cứu cho thấy một số chế phẩm sinh học có liên quan đến quá trình giải độc, một số khác có thể hỗ trợ giảm cân và một số hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Do các chức năng sâu rộng của men vi sinh, chúng có thể tác động đến quá trình giải độc theo nhiều cách. Men vi sinh có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm phổ biến, như sữa chua Hy Lạp, kefir, dưa cải bắp và thực phẩm lên men,...hoặc men vi sinh dạng thực phẩm chức năng nhé!

6. Tránh tiêu thụ quá nhiều đường

Đường có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống, từ nước ngọt và kẹo cho đến các loại nước sốt, gia vị và thực phẩm mặn,... Đường có thể dẫn đến lượng calo dư thừa, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Quá nhiều đường cũng có thể dẫn đến tích tụ chất béo trong gan, gây hại cho cơ quan giải độc quan trọng này.

Để cơ thể tiếp tục thực hiện chức năng giải độc tự nhiên, bạn nên hạn chế bổ sung đường trong chế độ ăn uống. Điều này sẽ hỗ trợ sức khỏe gan và loại bỏ lượng calo rỗng khỏi chế độ ăn uống của bạn.

7. Ăn nhiều các siêu thực phẩm hơn

Siêu thực phẩm là những loại có mật độ dinh dưỡng cao. Nhiều loại trái cây và rau quả cũng như các loại protein phổ biến, chẳng hạn như cá hồi và đậu phộng thuộc loại này. Điều độc đáo ở siêu thực phẩm là hàm lượng vi chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và các hợp chất khác.

Đặc biệt, đậu phộng chứa 19 loại vitamin và khoáng chất, chất xơ và chất béo tốt cho tim. Hàm lượng chất xơ trong đậu phộng cho phép chúng trở thành thực phẩm giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc lành mạnh. Đồng thời, thành phần dinh dưỡng của đậu phộng có thể giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn.

8. Lựa chọn thực phẩm chống viêm

Một số chất dinh dưỡng, như chất béo omega-3, có thể làm giảm lượng viêm trong cơ thể bạn. Mặc dù một số người có thể tuân theo phương pháp giải độc hạn chế để giảm tình trạng viêm nhiễm, nhưng vẫn có những cách lành mạnh hơn để đạt được mục tiêu này. Bằng cách tăng số lượng thực phẩm chống viêm bạn ăn, bạn có thể giảm viêm đồng thời tiêu thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác phục vụ các chức năng khác nhau trong cơ thể. Ví dụ về thực phẩm chống viêm bao gồm cá béo, như cá hồi và cá mòi, cùng với các loại hạt và rau lá xanh. Tương tự như các loại thực phẩm khác được liệt kê trong bài viết này, những thực phẩm này đều được chế biến tối thiểu và hỗ trợ cả mục tiêu giảm cân và giải độc.

9. Giảm lượng muối tiêu thụ

Mặc dù bạn cần tiêu thụ một lượng muối tối thiểu mỗi ngày để duy trì sinh lý bình thường, nhưng quá nhiều muối có thể dẫn đến thừa nước và các vấn đề về sức khỏe. Khi nói đến việc giải độc, việc dư thừa muối trong chế độ ăn có thể dẫn đến sự gia tăng sản xuất một loại hormone làm giảm tần suất đi tiểu của bạn, dẫn đến khả năng giải độc kém hơn.

Khi bạn giảm lượng muối trong chế độ ăn uống và tăng lượng chất lỏng nạp vào cùng lúc, bạn sẽ hỗ trợ hệ thống bài tiết của mình. Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm giàu kali như chuối, khoai tây và dưa đỏ,..có thể chống lại một số tác dụng của natri.

10. Bổ sung nhiều chất xơ hơn

Chất xơ phục vụ một số chức năng trong việc giải độc cơ thể của bạn. Chất xơ hòa tan đóng vai trò như một prebiotic, về cơ bản là nguồn thức ăn chứa men vi sinh trong ruột của bạn. Ăn nhiều prebiotic hỗ trợ sức khỏe của men vi sinh và cho phép chúng thực hiện các chức năng quan trọng của mình. Chất xơ không hòa tan là dạng hỗ trợ đường tiêu hóa, bổ sung số lượng lớn vào phân của bạn và hỗ trợ thải chất thải kịp thời. Ngoài ra, chất xơ là một chất dinh dưỡng rất làm no. Chế độ ăn nhiều chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no hơn suốt cả ngày, giảm khả năng ăn quá nhiều thực phẩm ít chất dinh dưỡng. Điều này hỗ trợ giảm cân đồng thời góp phần giải độc. Trái cây, rau, quả hạch, hạt, cây họ đậu và ngũ cốc nguyên hạt là nguồn chất xơ tuyệt vời.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 10 cách lành mạnh để giải độc cơ thể một cách tự nhiên. Các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay, để có một cơ thể và sức khỏe tổng thể tốt nhất nào?! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.