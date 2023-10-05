Nếu bạn đang thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, ngay cả khi bạn đã ngủ đủ giấc vào ban đêm, thì bạn không hề đơn độc. Vậy lý do cho tình trạng này là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 7 lý do khiến bạn mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo các chuyên gia, cảm giác mệt mỏi có thể là kết quả của các quá trình thể chất hoặc tinh thần trong cơ thể—hoặc thường là sự kết hợp của cả hai.

Về mặt thể chất, nó có thể liên quan đến:

- Kiệt sức vì thiếu ngủ.

- Cơ bắp mệt mỏi sau khi tập luyện vất vả. Cụ thể, sự tích tụ các chất chuyển hóa và axit lactic theo nghĩa đen khiến bạn cảm thấy đau nhức và mệt mỏi.

- Nguồn năng lượng dự trữ cạn kiệt: Dinh dưỡng và lượng nước không đủ có thể dẫn đến cảm giác thiếu năng lượng. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng cũng có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu.

- Sự thay đổi nội tiết tố: Những thứ này có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin tự nhiên của cơ thể bạn, từ đó ảnh hưởng đến nhịp sinh học.

Về mặt tinh thần, sự mệt mỏi có thể biểu hiện do:

- Sự gián đoạn hoạt động bình thường của chất dẫn truyền thần kinh.

- Một chứng rối loạn sức khỏe tâm thần làm giảm tâm trạng và kéo theo đó là năng lượng suy giảm.

- Căng thẳng quá mức.

- Ảnh hưởng cảm xúc từ môi trường và các tình huống trong cuộc sống.

Top 7 lý do khiến bạn mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc

Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ thường xuyên hơn dù đã ngủ đủ giấc, thì một trong những yếu tố này có thể là nguyên nhân:

1. Mất nước

Mất nước là một trong những chẩn đoán phổ biến nhất về tình trạng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc của bạn. Cụ thể, khi bạn bị mất nước, huyết áp của bạn có thể giảm. Điều này có nghĩa là máu được bơm lên não và cơ ít hơn, dẫn đến cảm giác mệt mỏi.

Giải pháp: Uống nhiều đồ uống bổ sung nước hơn — đặc biệt là H2O tốt — và ăn nhiều thực phẩm giàu nước hơn. Cố gắng uống đủ chất lỏng để nước tiểu của bạn có màu vàng nhạt hơn.

2. Mất cân bằng năng lượng và dinh dưỡng

Các kiểu ăn uống không cân bằng đang diễn ra tràn lan và nhiều người không tiêu thụ đủ dinh dưỡng và lượng calo để đáp ứng nhu cầu năng lượng hàng ngày của họ. Kết quả là, lượng chất sắt, vitamin D và vitamin B12 thấp có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, lo lắng và yếu đuối, cũng như tình trạng tiêu thụ ít calo nói chung.

Giải pháp: Tập trung vào sự cân bằng. Cách tiếp cận tốt nhất để ăn uống để có năng lượng ổn định là bổ sung hỗn hợp các loại carbs phức tạp, chất béo lành mạnh và protein nạc trong mỗi bữa ăn. Hãy chọn những thực phẩm giúp bạn no lâu và cung cấp năng lượng, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa mệt mỏi, như các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Đồng thời, chú ý đến những thực phẩm và chất có thể làm cạn kiệt năng lượng của bạn, chẳng hạn như đường, rượu và caffeine. Các chuyên gia cho biết, bạn không cần phải cắt bỏ hoàn toàn những thứ này, nhưng bạn nên giảm lại nếu đang gặp khó khăn với mức năng lượng và nhận thấy chúng có tác động lớn.

3. Căng thẳng và lo lắng

Mặc dù sự lo lắng có thể biểu hiện dưới dạng cảm giác 'bị tổn thương' hoặc những suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng điều đó làm tiêu hao năng lượng và cũng có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi.

Giải pháp: Tập trung vào hơi thở, điều này có thể giúp bạn lấy lại trọng tâm. Cụ thể, hít thở tối ưu là hít sâu vào bụng. Khi bạn căng thẳng hoặc lo lắng, hơi thở thường nông và ở trong ngực, cần nhiều năng lượng hơn và cung cấp ít oxy hơn. Ngược lại, thở từ bụng hay còn gọi là thở cơ hoành có thể giúp điều hòa hệ thần kinh và giảm phản ứng căng thẳng sinh lý của cơ thể. Lần tới khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng đang tiêu hao năng lượng của mình, hãy đặt tay lên bụng và tập trung hít thở sâu đến vùng đó.

4. Trầm cảm

Có lý do cho rằng trạng thái trầm cảm có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi. Và điều này khá phổ biến: hơn 8% người Mỹ đã trải qua ít nhất một giai đoạn trầm cảm nặng, theo ước tính của Viện Y tế Quốc gia. Nhiều cá nhân khác cũng có thể gặp phải một số triệu chứng trầm cảm mà không có chẩn đoán chính thức.

Giải pháp: Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để giải quyết tình trạng mệt mỏi liên quan đến trầm cảm là tự điều trị chứng trầm cảm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm trị liệu, dùng thuốc chống trầm cảm, cải thiện chế độ ăn uống và lựa chọn lối sống cũng như nhận trợ giúp để loại bỏ các tác nhân gây trầm cảm.

5. Mang thai hoặc những thay đổi nội tiết tố khác

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của sự mất cân bằng nội tiết tố. Trong đó, progesterone thấp có thể cản trở giấc ngủ của bạn, trong khi mức progesterone cao có thể gây mệt mỏi. Sự thay đổi estrogen đi kèm với thời kỳ mãn kinh cũng có thể tàn phá giấc ngủ và năng lượng.

Theo các chuyên gia, mang thai, cho con bú, thời kỳ hậu sản, các phương pháp điều trị khả năng sinh sản và chu kỳ kinh nguyệt của bạn đều là những tác nhân thúc đẩy hormone của bạn, khiến mức năng lượng của bạn lên đến đỉnh điểm và giảm mạnh mà thường không được báo trước.

Giải pháp: Kế hoạch tốt nhất của bạn là nói chuyện với bác sĩ chăm sóc chính. Nếu cần, họ có thể làm xét nghiệm máu và cá nhân hóa các bước tiếp theo của bạn để đưa mức hormone và năng lượng của bạn trở lại đúng hướng.

6. Thiếu máu

Bạn có thể sẽ không cảm thấy hụt hơi nhiều hơn bình thường nếu bị thiếu máu, nhưng khi không có đủ huyết sắc tố (phần tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể), não và cơ của bạn sẽ không hoạt động một cách mệt mỏi. Cụ thể, với lượng oxy bên trong ít đi, bạn cảm thấy mệt mỏi hơn. Thiếu máu có thể do chảy máu, bao gồm chảy máu kinh nguyệt nặng, bệnh thận, các bệnh mãn tính như ung thư và thiếu sắt.

Thiếu máu đặc biệt phổ biến ở phụ nữ tiền mãn kinh (những người được khuyến nghị bổ sung lượng sắt gấp đôi nam giới mỗi ngày), những người bị rối loạn tiêu hóa như bệnh Crohn hoặc bệnh celiac, có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt; những người ăn chay và những người không ăn đủ các nguồn thực phẩm chứa sắt tốt nhất.

Giải pháp: Việc điều trị tình trạng mệt mỏi liên quan đến thiếu máu nằm ở việc giải quyết các nguyên nhân gây thiếu máu, nguyên nhân thường liên quan đến sắt. Bác sĩ có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân chính xác và đưa ra phương hướng điều trị phù hợp.

7. Bệnh tim hoặc các tình trạng mãn tính khác

Ngoài ra còn có một loạt các bệnh lý như suy tim, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), đau xơ cơ, bệnh tự miễn, bệnh tuyến giáp, bệnh thận, bệnh gan và nhiều bệnh khác có thể gây ra mệt mỏi mãn tính.

Giải pháp: Điều quan trọng là nhận được phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng cụ thể của bạn, vừa để điều trị chứng rối loạn đó vừa để điều trị tình trạng mệt mỏi liên quan.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 lý do khiến bạn mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc. Đó có thể là do căng thẳng, lo lắng, trầm cảm, dinh dưỡng, mất nước, hormone, môi trường và các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn,...Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!