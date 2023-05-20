Thường xuyên đau nửa đầu, lập tức bỏ những món sau khỏi thực đơn hằng ngày!

Theo các thông tin công bố trên Tạp chí Đau đầu, chế độ ăn uống và loại thực phẩm ăn mỗi ngày có tác động đến sức khỏe thần kinh. Cũng có thể suy đoán rằng, việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học giúp hỗ trợ ngăn chặn chứng viêm thần kinh, từ đó kiểm soát cơn đau đầu, đau nửa đầu thông qua việc giảm tình trạng viêm.

Mặc dù căng thẳng, stress được coi là nguyên nhân hàng đầu gây ra cơn đau đầu và đau nửa đầu, nhưng theo một số ước tính gần đây, các thực phẩm và đồ uống cũng có thể góp phần hình thành đau nửa đầu.

Một mối tương quan quan trọng khác về chế độ ăn uống với đau đầu, đau nửa đầu là sự cân bằng giữa việc hấp thụ các axit béo thiết yếu như omega-6, omega-3… giúp ức chế hình thành phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ kiểm soát đau đầu hiệu quả.

Hơn thế nữa, thừa cân - béo phì cũng là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu và đau nửa đầu thông qua các cơ chế như gây viêm và chức năng vùng dưới đồi không đều. Do đó, áp dụng các chiến lược ăn kiêng để giảm cân cũng có thể cải thiện chứng đau đầu và chứng đau nửa đầu phần nào.

Do đó, lựa chọn thực phẩm, món ăn giảm đau đầu được coi là chiến lược hiệu quả để trong phòng tránh bệnh lý thần kinh khó chịu này.

Điều quan trọng cần lưu ý là có rất nhiều các yếu tố có thể gây ra chứng đau nửa đầu và những gì bạn đang ăn hoặc uống có thể không phải lúc nào cũng là thủ phạm. Cách thức thường được khuyến nghị để kiểm soát chứng đau nửa đầu là ghi nhật ký chứng đau nửa đầu để theo dõi những gì có thể gây ra:

Khi nào đơn đau đầu xảy ra

Cường độ và thời gian của các triệu chứng

Thời gian và thành phần của bữa ăn và bất cứ thứ gì bạn đang uống

Thuốc bạn đang dùng

Chu kỳ kinh nguyệt

Thói quen đi ngủ

Mức độ căng thẳng

Tiếp xúc với ánh sáng cường độ cao, màn hình hoặc các kích thích khác

Nếu bạn nghi ngờ một loại thực phẩm và đồ uống cụ thể đang kích hoạt chứng đau nửa đầu, hãy xem xét rằng các yếu tố khác, chẳng hạn như mất nước, căng thẳng, thay đổi nội tiết tố và gián đoạn giấc ngủ, luôn có thể là yếu tố.

Theo dõi thời điểm: Đồ uống hoặc thực phẩm được coi là tác nhân gây ra cơn đau nửa đầu khi chúng bắt đầu tấn công trong vòng 12 đến 24 giờ sau khi dùng. Thời gian bắt đầu tấn công có thể nhanh nhất là 20 phút.

Lưu ý đặc biệt: Không nên cố gắng loại bỏ thực phẩm khỏi chế độ ăn uống ở trẻ em hoặc nếu bạn đang mang thai mà không có lời khuyên y tế chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Danh sách các loại thực phẩm kích thích chứng đau nửa đầu phổ biến

Mặc dù hiện nay có bằng chứng cho thấy một số loại thực phẩm nhất định có thể gây ra các cơn đau nửa đầu cấp tính nhưng vẫn cần nghiên cứu chất lượng cao hơn để xác nhận vấn đề này. Tuy nhiên, một số tác nhân kích hoạt thực phẩm và đồ uống đã được xác định gây nên đau nửa đầu như:

Thực phẩm chế biến sẵn

Các nitrat và nitrat được sử dụng để bảo quản các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích Ý, thịt nguội hoặc thịt xông khói cũng được báo cáo là tác nhân gây ra. Ngoài ra, một số loại thịt đã qua xử lý có chứa tyramine, một chất kích thích khác.

Ảnh minh họa: Internet

Rượu

Tác nhân gây ra chế độ ăn uống được báo cáo phổ biến nhất là rượu, với rượu vang đỏ đặc biệt liên quan đến các cơn đau cấp tính. Một số chất được tìm thấy trong một số đồ uống có cồn, đặc biệt là histamine, tyramine và sulfites, có liên quan đến các cuộc tấn công cơn đau đầu. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng cho thấy rượu tự gây ra chứng đau nửa đầu vì nó làm giãn mạch máu.

Ảnh minh họa: Internet

Sô cô la

Khoảng 20% người bị chứng đau nửa đầu cho biết sôcôla là nguyên nhân kích thích. Điều này được cho là do sự hiện diện của beta-phenylethylamine, một hợp chất hữu cơ có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương và não.

Ảnh minh họa: Internet

Pho mát

Phô mai có chứa axit amin tyramine, được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể và giúp điều chỉnh huyết áp. Tác nhân gây đau nửa đầu tiềm ẩn này được tìm thấy trong pho mát xanh, phô mai cheddar, stilton của Anh, mozzarella, parmesan và pho mát Thụy Sĩ, cùng các loại khác.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có chứa bột ngọt

Khoảng 10% trong số những người dễ bị đau nửa đầu cho biết bột ngọt, một chất phụ gia thực phẩm phổ biến được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, là nguyên nhân kích thích. Thực phẩm chứa bột ngọt bao gồm:

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn Trung Quốc

Súp đóng hộp

Khoai tây chiên hoặc thức ăn nhẹ khác

Thực phẩm đông lạnh

Mì gói

Ảnh minh họa: Internet

Caffeine

Điều gây tò mò về caffeine là nó có thể đóng vai trò là tác nhân kích thích chứng đau nửa đầu ở một số người, đồng thời giúp giảm các cơn đau ở những người khác. Sự dao động của nồng độ caffeine ảnh hưởng đến sự giãn nở của các mạch máu, có thể gây ra đau đầu.