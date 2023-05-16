Mùa hè uống nước 5 kiểu này cực hại, dễ gây sốc nhiệt lại còn hại thận hại dạ dày!

Uống thật nhiều nước, uống nước lạnh, nước dừa hay thưởng thức những cốc bia mát lạnh để giải nhiệt là đều mà ai cũng thích thú.

Nước chiếm khoảng 65% trọng lượng cơ thể. Để bổ sung đủ lượng nước cần thiết phù hợp với từng người, ta phải tính đến độ tuổi, giới tính và mức độ hoạt động thể chất. Chỉ cần cơ thể thiếu hụt 2% lượng nước, lập tức chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải do cơ chế phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Nước lạnh có thể giúp cơ thể hấp thu và điều hòa nhiệt độ, tuy nhiên vẫn có một số hạn chế. Đồ uống có nhiệt độ thấp quá mức cho phép có thể sẽ khiến các vi mạch trong ruột và dạ dày co thắt dẫn đến chức năng tiêu hóa bị suy giảm.

Tuy nhiên, việc uống nước không đúng cách vào ngày hè không đúng cách sẽ mang đến nhiều tác động xấu đến sức khỏe .

Bên cạnh đó, thói quen uống ngay nước đá khi vừa đi nắng về cũng cần được cân nhắc. Tuy sẽ khiến chúng ta cảm thấy mát mẻ đôi chút, nhưng việc này sẽ làm nhiệt độ trong cơ thể thay đổi đột ngột, từ đó có thể gây nên sốc nhiệt.

Những triệu chứng thường thấy của tình trạng này là chóng mặt, buồn nôn. Vì thế, tốt nhất hãy uống nước ở nhiệt độ thường vào ngày hè. Nếu muốn dùng nước lạnh thì hãy dùng lúc cơ thể khỏe mạnh, ổn định và nước mát vừa phải.



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Lạm dụng nước dừa để giải nhiệt

Trong Đông y, nước dừa thuộc âm, có vị ngọt ấm, không độc, giúp tăng cường khí lực, tươi nhuận nhan sắc, giải nhiệt, làm mát cơ thể nhanh... Uống nước dừa vào mùa hè có tác dụng giải nhiệt, bù nước rất tốt nhưng nếu mọi người uống liên tục, uống quá nhiều một lúc sẽ ảnh hưởng nguy hiểm cho sức khỏe.

Dừa và những loại quả nhiều nước đều có tính mát. Người nào mới đi nắng về thì không nên ăn, uống nhiều nước dừa vì có thể gây sốc nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đồ uống có ga thay thế cho nước lọc

Các loại đồ uống có ga gần như không có tác dụng trong việc bổ sung lượng nước cho cơ thể. Trái lại, uống nước có ga làm giảm nhu cầu uống nước của cơ thể, khiến cơ thể càng thâm “khô quắt”, mất nước hơn.

Thêm đó, loại thức uống này có khá nhiều hóa chất gây hại cho sức khỏe, chúng khiến bạn hồi hộp, tim đập nhanh hơn và cũng có thể khiến cơ thể bị đầy hơi, khó tiêu, khả năng hấp thụ dưỡng chất yếu đi.

Do đó mỗi ngày nên uống đủ lượng nước lọc cần thiết, kết hợp ăn nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo cơ thể đủ nước chống chọi với thời tiết nắng nóng này nhé!



Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều nước trong một lúc

Nước từ lâu đã được coi là liều thuốc tốt nhất trên đời. Rõ ràng việc uống ít nước là không tốt, nhưng nếu uống nước quá nhiều sẽ khiến cơ thể chúng ta bị tổn thương nhiều hơn.

Uống nhiều nước có thể gây ra tình trạng ngộ độc nước, hay còn gọi là hạ natri máu. Các triệu chứng bao gồm đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, tăng huyết áp, buồn ngủ, yếu cơ, chuột rút, mất cảm giác, dạ dày khó chịu, chướng bụng. Trường hợp nặng có thể gây phù não, rối loạn thần kinh, hôn mê hoặc tử vong.

Đặc biệt, uống quá nhiều nước cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho thận. Uống quá nhiều nước đồng nghĩa với việc thận phải lọc nhiều hơn, điều này sẽ làm thận bị quá tải.

Liều lượng uống nước đúng nhất được tính theo công thức, tối thiểu là 0,4 lít nước cho mỗi 10kg cân nặng của cơ thể. Ví dụ, nếu ai có cân nặng là 50kg thì cần uống 2 lít nước mỗi ngày, còn nếu ai có cân nặng là 60kg thì cần uống 2,4 lít nước mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng bia, rượu lạnh để giải nhiệt

Rượu bia được cho là thuốc lợi tiểu vì chúng làm tăng lượng nước tiểu, tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến nguy cơ mất nước cho cơ thể. Ngoài ra, bia, rượu vốn được coi là thức uống không tốt cho gan, có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan vì thế thói quen giải nhiệt bằng bia, rượu lạnh thực sự vô cùng nguy hiểm.

Chỉ uống nước khi khát

Khi bạn cảm thấy khát thì cũng có nghĩa là cơ thể đã mất đi 1% lượng nước cần thiết. Cơn khát đến cũng giống như hình ảnh nước tràn ly, tức là chỉ khi sự mất nước thật sự báo động thì cơ thể mới báo khát.

Uống nước không chỉ để thỏa mãn cơn khát mà còn góp phần tham gia vào quá trình trao đổi chất, để cơ thể hô hấp dễ dàng hơn.

Thời gian dài thiếu nước sẽ làm gia tăng độ đặc của máu, dẫn đến các bệnh về tim, huyết quản. Ngoài ra, càng không chú ý uống nước, thói quen uống nước sẽ ngày càng ít, và điều này thì không có lợi cho sức khỏe một chút nào!



Ảnh minh họa: Internet

Uống bao nhiêu nước là đủ?

Trung bình mỗi người trưởng thành cần 6 - 8 cốc nước mỗi ngày (tương đương 1,5 lít). Nhu cầu nước còn tùy theo độ tuổi, cân nặng, thời tiết, điều kiện sinh hoạt, tình trạng lao động, tình trạng sinh lý...

Cụ thể, theo cân nặng, trẻ em từ 1 đến 10 kg có nhu cầu nước là 100ml/kg. Trẻ em từ 11 đến 20 kg cần khoảng 1.000 ml + 50 ml nước cho mỗi 10 kg cân nặng tăng lên. Trẻ từ 21 kg trở lên cần khoảng 1.500ml + 20ml/kg cho mỗi 20kg cân nặng tăng lên. Với trẻ vị thành niên, từ 10 đến 18 tuổi, nhu cầu nước là 40ml/kg.

Người từ 19 đến 30 tuổi hoạt động thể lực nặng thì nhu cầu nước là 40ml/kg; từ 19 đến 55 tuổi hoạt động thể lực trung bình nhu cầu nước là 35ml/kg. Người trưởng thành trên 55 tuổi nhu cầu nước là 30ml/kg + 15ml/kg cho mỗi 20 kg cân nặng tăng lên.

Có nhiều cách bổ sung nước cho cơ thể, bằng ăn hoặc uống. Thông dụng nhất là uống nước đun sôi để nguội, nước lọc đóng chai. Muốn nước lọc có hương vị tự nhiên dễ uống, mọi người có thể cho thêm vào nước vài lát chanh, dâu tây, dưa chuột hoặc lá bạc hà...

Những thức uống mùa hè như nước sâm (nấu từ các vị thuốc nam như rong biển, mía lau, rễ tranh, la hán quả, đường) có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giải khát nhanh, an toàn. Nước dừa, nước chanh, sinh tố nếu được cho thêm một chút muối, sẽ vừa cung cấp nước, vitamin các loại chất xơ... vừa bổ sung chất điện giải bị mất.

Bên cạnh đó, ăn trái cây trực tiếp như dưa hấu, cam đào, dứa,... hoặc các loại rau như bông cải xanh, bắp cải, rau bina rất lý tưởng để giải nhiệt, cấp nước cho cơ thể, giúp da mềm mại, sáng đẹp. Sử dụng nước rau luộc hoặc nước canh trong bữa cơm cũng là cách bổ sung nước, một lượng vitamin và khoáng chất.

Một người trưởng thành có thể bài tiết 2 đến 3 lít mồ hôi mỗi giờ; mỗi ngày đào thải 1 đến 1,5 lít nước tiểu; 450 ml nước thấm qua da (không phải mồ hôi) và 250 đến 350 ml nước qua khí thở.