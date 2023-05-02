Mỹ nam 6 múi Shawn Mendes bật mí 3 món ăn vặt cực ngon, không cần ăn kiêng nhưng vẫn giúp cân nặng ổn định, vóc dáng săn chắc

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều đã từng nghe qua bài hát "Señorita" cực kỳ nổi tiếng của Shawn Mendes và Camilla Cabello. Về Shawn, anh là một ca sĩ và nhạc sĩ người Canada nổi tiếng khắp thế giới với những ca khúc tỷ view. Anh còn ghi điểm trong mắt công chúng bởi có nhiều hoạt động từ thiện trong sự nghiệp.

Anh cho biết thêm bản thân không phải chuyên gia khi nói về chế độ ăn kiêng. Nếu có khoai tây chiên trước mặt, nam ca sĩ sẽ ăn mà không suy nghĩ nhiều. Vì vậy, anh đầu tư nhiều thời gian vào quá trình tập luyện hơn.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân không giỏi kiểm soát chế độ ăn uống. Chia sẻ với Men's Health, Shawn Mendes khẳng định: "Tôi ăn rất nhiều tinh bột. Bởi vậy, tôi chăm chỉ tập luyện".

Ngoài thói quen không ăn kiêng, Shawn Mendes ăn nhiều trứng, thịt gà, cá và các loại rau. Anh ăn uống với mục tiêu bổ sung thêm các chất như protein, vitamin cho cơ thể.

Nói về bí quyết ăn uống giữ dáng, anh cho biết ngoài bữa chính ra, anh còn thường xuyên ăn vặt nhưng luôn chọn những món lành mạnh với sức khỏe.

"Ăn vặt có lẽ là sở thích của nhiều người, trong đó có tôi. Tuy nhiên việc lựa chọn món ăn vặt nào vừa ngon, vừa an toàn cho sức khỏe và giúp giảm cân lại vô cùng khó. Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã có cho mình 3 món ăn vặt tuyệt vời này" – Shawn Mendes chia sẻ trên tờ USmagazine.

Quả bơ

Vào những bữa xế, Shawn thường ăn bơ xay hoặc trộn với salad để giảm đói. Bơ chứa gần 20 chất dinh dưỡng khác nhau nên được mệnh danh là siêu thực phẩm. Loại quả này đang phổ biến trong những thực đơn giảm cân chăm sóc sức khỏe.

Bơ là thực phẩm giàu chất béo lành mạnh có lợi cho cơ thể, thậm chí giúp giảm cân nếu sử dụng đúng cách. Cc bữa ăn với bơ có xu hướng làm tăng cảm giác no lâu hơn so với những bữa ăn không có bơ, từ đó giảm cơn thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào.

Quả bơ giàu chất xơ là một yếu tố góp phần giảm cân và giảm lượng đường trong máu. Cứ 100g bơ chứa 7g chất xơ, trong đó lượng chất xơ hòa tan chiếm khoảng 25%.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Anh cho biết, các loại hạt không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn tăng cường sức khỏe đường ruột, nhờ vậy mà phòng ngừa được béo phì và tiểu đường. Những người hay ăn các loại hạt sẽ giảm 20% nguy cơ tử vong sớm so với những người không ăn. Các loại hạt chứa ít chất béo bão hòa, vì vậy tiêu thụ chúng thay vì các nguồn protein động vật.

Các chuyên gia cho biết hạnh nhân có tác dụng ổn định lipid trong máu và làm giảm nguy cơ tim mạch ở những người bị tiểu đường. Đây là loại hạt giàu protein, tạo cảm giác no tốt để ngăn chúng ta ăn quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt

Anh thường ăn ngũ cốc vào bữa sáng hoặc lúc đói, chỉ cần cho thêm một ít sữa là có ngay một món ăn vặt ngon và rẻ. Đây là một trong những thực phẩm được các chuyên gia đánh giá là cực tốt cho sức khỏe.

Ngũ cốc rất giàu chất xơ và vitamin cung cấp cho cơ thể năng lượng nhưng lại không gây béo. Trong ngũ cốc còn chứa nhiều hợp chất hoạt động như chất chống oxy hóa như axit phytic, lignan, axit ferulic… giúp ức chế các tác hại của gốc tự do.

Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen giúp giữ cân khác của Shawn Mendes

- Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục có thể ngăn tích tụ mỡ thừa và duy trì giảm cân. Khi vận động thì cơ thể sẽ đốt cháy calo hiệu quả hơn, hoạt động càng mạnh thì càng nhiều calo bị đốt cháy.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stones, Mendes cho biết anh có ba quy tắc cần tuân theo: "Một là tập thể dục mỗi ngày. Hai buổi học thanh nhạc/ngày và không bao giờ từ chối chụp ảnh".

Shawn Mendes tập luyện đều đặn vào các buổi sáng và cố gắng sắp xếp lịch để nghỉ ngơi 2 ngày/tuần. Trong buổi tập, nam ca sĩ dành khoảng 30 phút cho bài tập cardio. Giọng ca 23 tuổi thường xuyên tập cùng máy chạy bộ, đạp xe. Các bài tập này giữ cho cơ thể anh săn chắc.

Vào 2 ngày nghỉ trong tuần, Shawn Mendes tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Anh yêu thích lớp học yoga, đi bộ đường dài hoặc một số bộ môn thể thao.

Healthline nhận định tập luyện đều đặn giúp các cơ bắp hoạt động và cơ thể đốt calo. Bên cạnh đó, thói quen này giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất, tối đa hóa việc giảm mỡ và duy trì khối lượng cơ bắp.

Ảnh minh họa: Internet

- Ngủ sớm dậy sớm

Vì là người siêng tập luyện nên Shawn hiểu rất rõ tầm quan trọng của giấc ngủ. Anh chủ động ngủ sớm để cơ bắp có thời gian phục hồi, giúp cơ thể tăng cường khả năng tiêu mỡ thừa. Sáng hôm sau lại dậy sớm để ăn uống khoa học và tập thể dục.

- Luôn tranh thủ mọi cách để vận động

Nếu không có thời gian đến phòng gym, Shawn sẽ chủ động đạp xe, chạy bộ hoặc tập cardio nhẹ ở nhà. Những bài tập này cũng giúp tiêu mỡ nhanh và giữ cho cơ thể luôn săn chắc, ít bị béo phì.