Muốn ngăn ngừa đột quỵ thì không được bỏ qua 5 thức uống sau, vừa dễ làm lại tốt cho sức khỏe

Bệnh đột quỵ thường có khả năng gây chết người cao và hiện là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Sau khi đột quỵ nếu bệnh nhân sống thì vẫn còn tồn tại các di chứng hệ luỵ sau này.

Đột quỵ là một hội chứng lâm sàng, là sự mất cấp tính các chức năng của não. Nguyên nhân của đột quỵ có thể bao gồm nhiều nguyên nhân như vùng não bị tổn thương, tắc mạch máu, tăng huyết áp, biến chứng của bệnh tim mạch hoặc tiểu đường.

Nhiều trường học trên thế giới áp dụng chế độ uống trà đen vào nghỉ trưa. Điều này giúp cho tình trạng sức khỏe được cải thiện và hạn chế bệnh đột quỵ sau này.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trong trà đen có chứa flavonoid giúp giảm cholesterol và hạ đường huyết, từ đó hạn chế tình trạng bị đột quỵ. Những người uống 3 tách trà mỗi ngày có tỉ lệ đột quỵ tái phát ít hơn là những người không uống.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà chua

Trong cà chua có chứa nhiều vitamin A, C và đặc biệt là chất chống oxy hóa lycopene. Chất này có khả năng thanh lọc máu, ngăn chặn tắc nghẽn mạch máu và tăng tính đàn hồi của thành mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành

Một số những món ăn uống quen thuộc như: đậu tương, đậu phụ và đặc biệt là sữa đậu nành,… Tất cả những món ăn này đều có chứa isoflavone - một chất có khả năng giúp bảo vệ tim mạch, điều hòa lipid máu và giảm lượng cholesterol. Chính vì vậy, những sản phẩm từ đậu nành có thể giúp ngăn ngừa mắc chứng đột quỵ được hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu

Lựu có chứa phytosterol và chất chống oxy hóa. Đấy là một loại steroid thực vật giúp giảm cholesterol. Theo Viện Công nghệ Israel, mỗi ngày uống nước ép lựu có khả năng làm giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, lựu còn giúp giảm những cơn đau cơ trên cơ thể, giúp tránh được những bệnh về cơ bắp.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều carotene, vitamin A, B1, B2, canxi, sắt và nhiều chất dinh dưỡng có lợi khác. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi ăn hay uống nước ép cà rốt sẽ giảm được 25% nguy cơ bị đột quỵ, do chất caroten có trong cà rốt có thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp thành mạch hạn chế nguy cơ bị xơ vữa; từ đó ngăn ngừa đột quỵ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa đột quỵ bằng lối sống lành mạnh

Ăn uống lành mạnh

Ngoài việc giữ cho thân hình đẹp, khỏe mạnh, có thói quen ăn uống hợp lý, lành mạnh sẽ giúp bảo vệ cơ thể theo nhiều cách.

Ví dụ, tiêu thụ một chế độ ăn uống nhiều chất xơ và đồ tươi sống, hạn chế muối, chất béo… có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ.

Tiếp tục vận động

Tập thể dục giúp giải tỏa stress, căng thẳng, giúp cải thiện giấc ngủ, giảm lượng cholesterol xấu, tăng tuần hoàn máu; làm giảm các yếu tố nguy cơ như béo phì, huyết áp cao, xơ vữa động mạch… Do đó, làm giảm nguy cơ đột quỵ não và khiến bạn cảm thấy khỏe và đẹp hơn.

Hãy chọn bất kỳ hoạt động thể chất nào, nhưng nhớ tập phải đều đặn hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì kiểm soát huyết áp

Huyết áp cao có thể làm hỏng động mạch. Điều này do áp lực dòng chảy của máu lên thành động mạch tăng cao trong thời gian dài có thể gây tổn thương tim, làm hỏng thành mạch máu, gây nhiều biến chứng nguy hiểm và tạo điều kiện hình thành cục máu đông trong mạch máu não. Đây là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ.

Do đó, cần kiểm soát huyết áp như: Kiểm tra chỉ số huyết áp thường xuyên; duy trì cân nặng hợp lý; thể dục thường xuyên; có chế độ ăn ít chất béo, nhiều chất xơ, giảm muối, hạn chế uống rượu

Tránh hút thuốc

Khả năng bạn bị đột quỵ não gây tử vong sẽ tăng lên khi bạn hút thuốc nhiều hơn.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Với những bệnh nhân đã có xơ vữa động mạch, thuốc lá sẽ thúc đẩy quá trình này mạnh mẽ hơn… Đây là yếu tố nguy cơ thúc đẩy bệnh đột quỵ.