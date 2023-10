Lúc ngủ có 5 dấu hiệu sau, cần đi khám ngay trước khi sức khỏe xuống cấp

Mỗi lần sức khỏe chúng ta có vấn đề thì cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như một cách để thông báo. Khi bị cảm, ta thường sổ mũi, sụt sịt; lúc răng bị sâu thì sẽ cảm thấy đau răng. Nhưng dường như thật khó để nắm bắt được những tín hiệu khi ngủ vì lúc đó chúng ta đang say giấc.

Chuột rút là sự co rút đột ngột, ngắn, tự động, và gây đau của một cơ hoặc một nhóm cơ. Các cơn chuột rút do lão hóa nhanh thường xảy ra hơn sau khi vận động mạnh, tập thể dục hoặc vào ban đêm, kể cả trong khi ngủ. Chuột rút chân vào ban đêm thường xảy ra ở bắp chân và gây gấp bàn chân và các ngón chân. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do thiếu oxy cung cấp cho cơ hoặc rối loạn một số chất điện giải quan trọng như thiếu canxi hoặc kali máu và thường xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi.

Trong đó, sự thiếu hụt canxi là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng chuột rút ở chân khi chúng ta ngủ vào ban đêm. Bởi vì sau khi lão hóa, cơ thể sẽ mất canxi nhanh nhưng đồng thời lại rơi vào trạng thái hấp thụ canxi chậm hơn và kém hơn. Phụ nữ lão hóa nhanh, mãn kinh sớm cũng thường bị đổ mồ hôi đêm, bốc hỏa. Đây cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng chuột rút chân ban đêm. Từ đó gây ra đau đớn, khó chịu và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Sau đó, việc mất ngủ, ngủ kém lại khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn. Cứ như vậy trở thành một vòng luẩn quẩn khiến chị em ngày càng già nhanh, sức khỏe trở nên suy yếu và làm giảm tuổi thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngáy liên tục

Đừng quá hốt hoảng khi bạn thường ngáy ngủ. Rất nhiều người cũng thấy mình có cùng dấu hiệu này, và đây chưa chắc là một vấn đề gì đáng báo động (trừ phi người nằm gần hoặc kế bên bạn không thể chịu đựng được nữa). Tuy nhiên, khi tiếng ngáy của bạn nghe có vẻ như tiếng khịt mũi, tiếng thở hổn hển và đồng thời bạn thấy buồn ngủ héo hắt vào ban ngày, bạn có khả năng bị chứng ngưng thở khi ngủ.

Về cơ bản, ngưng thở khi ngủ xảy ra vì một trong hai lý do. Một là đường hô hấp trên bị tắc trong lúc ngủ khiến luồng khí lưu thông bị giảm hoặc tắc nghẽn hoàn toàn. Hai là do não bộ không gửi các tín hiệu cần thiết để duy trì việc thở trong lúc ngủ. Dù là lý do nào đi nữa thì người mắc chứng này sẽ bị ngưng thở nhiều đợt trong suốt cả đêm.

Nếu dấu hiệu khi ngủ nêu trên thực sự nghiêm trọng đến mức gián đoạn giấc lành của bạn và bạn cũng nhận thấy mình có các biểu hiện khác của chứng ngưng thở khi ngủ (như khi ngủ dậy bị nhức đầu hoặc bị khô miệng) thì nên đi gặp bác sĩ. Chứng này nếu không được kiểm soát sẽ dẫn tới cao huyết áp và gây căng thẳng cho tim.

Ảnh minh họa: Internet

Chất lượng giấc ngủ kém

Các dấu hiệu của sự lão hóa nhanh thường sẽ gắn liền với chất lượng của giấc ngủ. Những chị em phụ nữ còn chưa tới 40 tuổi nhưng đã thường xuyên rơi vào trạng thái khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc hay mệt mỏi khi thức dậy thì có nghĩa là cơ thể đang lão hóa nhanh hơn bình thường. Bởi khi lão hóa nhanh, sự trao đổi chất trong cơ thể không còn tốt như trước. Chưa kể, các bộ phận trong cơ thể như gan, thận, dạ dày, tim, phổi… cũng bị suy giảm chức năng ở các mức độ khác nhau, nhất là vào ban đêm. Điều này, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ của chị em.

Đặc biệt, lão hóa nhanh cũng đi kèm với những thay đổi trong sản xuất hormone của cơ thể, chẳng hạn như melatonin và cortisol. Lúc này, cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra ít melatonin hơn;, trong khi chất này thường được sản xuất để đáp ứng với bóng tối, giúp thúc đẩy giấc ngủ bằng cách điều phối nhịp sinh học. Ngược lại, cortisol bị tiết ra nhiều hơn, đây là loại hormone này hoạt động trái ngược với hormone melatonin, dẫn tới mất ngủ, khó ngủ do suy nghĩ nhiều, căng thẳng đầu óc và trạng thái tinh thần không ổn định. Với phụ nữ việc thường xuyên bị mất ngủ, cơ thể sẽ không được nghỉ ngơi, sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên tiểu đêm

Ở người trưởng thành, bàng quang bình thường có khả năng chứa khoảng từ 300 – 400 ml dung dịch nước thải, khi đầy bàng quang sẽ kích thích dẫn truyền lên não bộ tạo ra phản xạ đi tiểu. Tuy nhiên phản xạ này cũng có thể được điều hòa bằng thần kinh theo ý muốn. Chính vì vậy mà vào ban đêm, khi ngủ, thần kinh con người sẽ ức chế không cho bàng quang co bóp tạo phản xạ đi tiểu để có thể duy trì giấc ngủ ngon. Nhưng khi bị lão hóa, các chức năng của các cơ quan trong cơ thể cũng bị suy giảm bao gồm cả thận, bàng quang và hệ thống não bộ. Như vậy, lão hóa càng sớm thì tình trạng tiểu đêm sẽ càng xuất hiện nhanh hơn.

Tiểu đêm được tính là tình trạng tỉnh dậy nhiều hơn 1 lần vào ban đêm để đi tiểu và thường xảy ra trong khoảng thời gian dài. Thậm chí đây còn là một chứng bệnh có tỷ lệ mắc tỷ lệ thuận với độ tuổi. Tỷ lệ bệnh hiện hành tăng theo độ tuổi lên tới 50% ở nhóm tuổi trên 50. Ngoài ra, tiểu đêm cũng là dấu hiệu của rất nhiều bệnh lý nguy hiểm khác nên tốt nhất, nếu chị em thường bị thức giấc và đi tiểu 2 lần trở lên mỗi đêm trong thời gian trên 1 tuần thì nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đổ mồ hôi khi ngủ

Đổ mồ hôi khi ngủ thường xuất hiện ở giai đoạn mãn kinh của phụ nữ. Tuy nhiên, lão hóa sớm cũng sẽ gây ra tình trạng thường xuyên bị đổ mồ hôi lúc ngủ, nhất là vào ban đêm dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến phụ nữ đổ mồ hôi về đêm là do lượng estrogen thay đổi. Đó cũng là lý do mà phụ nữ thời kỳ mãn kinh thường gặp tình trạng này hay còn thường được gọi là “bốc hỏa”. Khi cơ thể lão hóa nhanh tức là estrogen cũng không ổn định và bị giảm đi nhiều. Điều này gây ra các triệu chứng bất thường khi ngủ như tăng tiết mồ hôi, bứt rứt trong người. Từ đó khiến cho chị em khó ngủ, dễ tỉnh giấc giữa đêm và khó khăn để ngủ lại.