Tiết lộ nguyên nhân gây mỏi mắt và khô mắt liên tục vào mùa hè, tình trạng tưởng chừng hiếm xảy ra lại khiến nhiều người khó chịu

Các biểu hiện đặc trưng của khô mắt là mắt cay buốt, dễ bị chói mắt, và điển hình là chảy nước mắt sống do nước mắt tiết ra không đủ để duy trì độ ẩm cho mắt…

Mùa hè là mùa của những chuyến đi thư giãn sau thời gian chăm chỉ học tập, làm việc. Đồng nghĩa với việc chúng ta có xu hướng ở ngoài trời nhiều hơn. Lúc này, tần suất tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời cũng tăng cao. Đây là một trong những tác nhân làm nước mắt bay hơi nhanh chóng, dẫn đến khô mắt. Bên cạnh đó, cũng như các chất lỏng khác, khi gặp nhiệt độ cao của mùa hè, nước mắt sẽ bay hơi nhanh hơn, làm tình trạng khô mắt thêm nghiêm trọng.

Đặc biệt, khi để không khí của máy điều hòa thổi trực tiếp vào mắt, ví dụ như trên ô tô, nước mắt của bạn có thể bay hơi trước khi chớp mắt để bổ sung độ ẩm và làm cho mắt trở nên khô hơn.

Với thời tiết nóng nực vào mùa hè, việc sử dụng máy điều hòa là một trong những cách hiệu quả để làm mát. Tuy nhiên, máy điều hòa lại loại bỏ độ ẩm trong không khí, điều này có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng khô mắt.

Mất nước

Nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ cho đôi mắt của chúng ta khỏe mạnh. Nước mắt chính là một hỗn hợp phức tạp bao gồm nước, muối và các hợp chất hữu cơ.

Vào mùa hè, với nhiệt độ nắng nóng cao, cơ thể chúng ta dễ dàng mất nước do toát mồ hôi. Khi cơ thể thiếu nước, sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành nước mắt, dẫn đến tình trạng mắt khô.

Ảnh minh họa: Internet

Bụi khói do ô nhiễm không khí

Trong mùa hè, sự gia tăng của các hoạt động giao thông, nhà máy sản xuất, đốt rơm rạ, nương rẫy,... đã khiến cho mức độ ô nhiễm không khí tăng cao. Những loại ô nhiễm không khí như khói bụi có thể gây hại cho sức khỏe của mắt và làm cho tình trạng khô mắt trở nên tồi tệ hơn.

Điều này xảy ra vì các chất độc như carbon monoxide và hạt vật chất trong không khí tăng lên do các hoạt động trên và gây kích ứng, đau mắt.

Khói và ô nhiễm không khí có thể chứa các hóa chất, bụi bẩn có hại cho mắt, gây nhiều tác hại như đau mắt đỏ. Điều đáng chú ý là những người bị khô mắt mãn tính có thể dễ bị tổn thương hơn, do mắt của họ tiết ra ít nước mắt hơn, khiến việc loại bỏ các chất gây kích ứng trở nên khó khăn hơn so với bình thường.

Tắm ở bể bơi chứa clo

Nhiều người thường đi tắm bể bơi vào mùa hè để giải nhiệt. Tuy nhiên, hóa chất trong bể bơi như clo có thể gây kích ứng màng nước mắt, làm cho mắt bị khô và dễ bị kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Việc sử dụng clo cũng có thể làm cho nước trong màng mắt bay hơi, dẫn đến khô mắt và kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Ảnh minh họa: Internet

Làm gì để ngăn ngừa tình trạng khô, mỏi mắt?

Tình trạng khô mắt, mỏi mắt xảy ra với tần suất nhiều hay ít tùy thuộc vào sự quan tâm chăm sóc mắt của mỗi người hàng ngày. Bạn có thể hạn chế tình trạng khô mắt, mỏi mắt bằng một số cách sau:

Không nên thức khuya nhiều

Việc thức khuya lâu sẽ khiến cơ thể bạn mệt mỏi, đôi mắt sẽ phải làm việc công suất cao và chịu áp lực lớn, điều này sẽ khiến mắt bạn sẽ phải căng tròn lên để làm việc và hiện tượng khô mắt,mỏi mắt, tụ mạch máu, đỏ mắt sẽ xuất hiện.

Hạn chế làm việc với khoảng cách quá gần với thời gian kéo dài liên tục

Làm việc khoảng cách gần, liên tục sẽ gây ra hiện tượng mệt mỏi điều tiết và khô mắt. Do vậy, không nên đọc sách hay làm việc quá gần; chuyên gia mắt yêu cầu: khoảng cách làm việc cho mắt ở người lớn là 30-35cm và trẻ em là 25-30cm. Nên nghỉ ngơi 5-10 phút sau thời gian làm việc dài 50 phút trước máy tính.

Bảo vệ mắt tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp

Khi đi ra ngoài trời nắng, bạn nên đeo kính râm có quét lớp chống tia UV. Tránh đi ra ngoài đường vào thời điểm tia tử ngoại lớn nhất trong ngày: từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Không hút thuốc lá

Hút thuốc lá khiến hệ tuần hoàn của cơ thể bị suy yếu, việc này tác động trực tiếp đến mắt, khiến cho lượng máu lên mắt cũng bị giảm theo.

Có một chế độ dinh dưỡng cân đối

Hãy cung cấp cho mình một khẩu phần ăn hợp lý, đặc biệt cần cung cấp cho mắt các dưỡng chất cần thiết như: kẽm, dầu cá, vitamin A, vitamin B2, zexanthin, lutein… giúp nuôi dưỡng tế bào mắt khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa ở mắt. Trong đó, kẽm và vitamin B2 đóng vai trò cực kỳ quan trọng, tham gia trao đổi sắc tố ở võng mạc, giúp đôi mắt thích nghi với ánh sáng. Việc thiếu vitamin B2 và kẽm sẽ gấy ra tình trạng khô mắt, đỏ mắt, mẫn cảm,mỏi mờ mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kính râm

Bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời, gió, ô nhiễm không khí bằng cách đeo kính râm khi ra ngoài.

Sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà

Máy tạo độ ẩm có thể giúp thay thế độ ẩm bị mất do điều hòa không khí, giữ ẩm cho mắt, da và hệ hô hấp.

Giữ cơ thể đủ nước

Vào mùa hè, bạn nên uống đủ nước, đặc biệt là sau khi tham gia các hoạt động thể chất hoặc trong thời gian nắng nóng. Đảm bảo uống ít nhất 2 lít nước/ngày và uống nước thường xuyên không chỉ khi khát.