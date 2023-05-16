Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này!

Sức khỏe 16/05/2023 16:00

Ai cũng biết rằng ổi là loại hoa quả có chứa rất nhiều vitamin và chất xơ rất tốt cho chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được rằng lá ổi cũng là một vị thuốc trong Đông Y, giúp chữa các bệnh ngoài da, tiêu chảy, bệnh tả, lỵ, khử các mùi hôi của cơ thể đặc biệt là mùi hôi miệng.

Hàng loạt công dụng của lá ổi

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Nếu gia đình bạn có tiền sử đái tháo đường thì cách đơn giản nhất để ngăn ngừa tình trạng này là thường xuyên uống trà lá ổi. Loại trà này có thể giúp giảm hàm lượng glucose trong cơ thể thông qua việc giảm hoạt tính của enzym alpha-glucosidease. Nhờ đó, lượng đường huyết sẽ giảm mà không làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể.

Giảm cholesterol

Uống nước lá ổi non hoặc nước ép quả ổi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Khi tiêu thụ, loại nước ép này sẽ giúp giảm cholesterol xấu mà không ảnh hưởng đến các cholesterol tốt trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dùng 1 tách trà lá ổi mỗi ngày có thể làm tăng sức khỏe tim mạch trong vòng 8 tuần.

Giúp phục hồi sau tiêu chảy

Một trong những công dụng phổ biến nhất của lá ổi là để làm thuốc chữa tiêu chảy. Nguyên nhân do lá ổi chứa nhiều tanin, giúp làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch ruột, giảm nhu động ruột và có công dụng kháng khuẩn.

Các chiết xuất từ lá ổi có thể kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn Staphylococcus aureus thường gây tiêu chảy. Ngoài ra, uống trà lá ổi còn làm giảm đau bụng, kiểm soát phân lỏng và hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Bằng cách lấy rễ và lá ổi cho vào cốc nước sôi, sau đó lọc lấy phần nước và uống ngay khi đói người bệnh sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.

Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Một trong những lợi ích chính của lá ổi đối với sức khỏe và làm đẹp chính là giúp giảm cân nhanh chóng. Khi bạn uống nước lá ổi xay cùng với hoa quả khác sẽ giúp ngăn ngừa tinh bột nạp vào cơ thể và chuyển hóa thành đường, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Do vậy, để có một cơ thể thon gọn và đẹp dáng, các chị em nên thường xuyên uống nước ép từ lá ổi.

Điều trị dị ứng, tăng cường miễn dịch

Trong lá ổi có các hợp chất giúp ngăn ngừa sự giải phóng histamin - nguyên nhân chính gây ra tình trạng dị ứng. Ngoài ra nước lá ổi còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người già.

Trên đây là một số thông tin về quả ổi và tác dụng của lá ổi mà có thể bạn chưa biết. Hy vọng bài viết trên đã mang tới cho quý độc giả những kiến thức sức khỏe hữu ích để có thể áp dụng hàng ngày.

Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng chữa hôi miệng của lá ổi

Trong lá ổi có chứa các chất như tanin, tinh dầu, acid maslinic, beta-sitosterol, co alpha-limonene… Đặc biệt, tanin được xem là chất kháng khuẩn tốt và có nhiều nhiều hiệu quả trong việc điều trị hôi miệng.

Ngoài ra, lá ổi còn chứa oxalic, phosphoric giúp làm trắng răng, loại sạch mảng bám đồng thời cũng khử mùi hôi miệng hiệu quả.

Chữa hôi miệng bằng lá ổi là biện pháp vừa đơn giản vừa tiết kiệm được chi phí lại an toàn cho răng miệng.

Ít ai biết rằng lá ổi có thể giúp vệ sinh răng miệng, đánh bay các mảng bám cao răng, giảm viêm, sưng nướu răng đồng thời giúp răng trắng sáng và chắc khỏe hơn.

Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

  • Lá ổi khô hoặc lá ổi non
  • Muối

Cách thực hiện:

Cách 1:

Bước 1 Lá ổi khô nghiền nát

Bước 2 Đem trộn lá ổi đã nghiền nát với muối

Nhai 2 lần/ngày, thực hiện liên tục trong nhiều ngày.

Cách 2:

Bước 1 Sử dụng những lá ổi non không bị sâu, ngâm trong nước muỗi loãng 15 phút

Bước 2 Vớt ra, dùng vài hạt muối kèm vào lá ổi để nhai cùng

Lưu ý: Không nhai vào lúc đói để không ảnh hưởng dạ dày.

Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chữa hôi miệng bằng lá ổi tại nhà

  • Các phương pháp dân gian thường có tác dụng chậm nên cần phải kiên trì và cách thực hiện tùy vào cơ địa của mỗi người.
  • Nếu sau một thời gian chưa thấy cải thiện thì tốt nhất nên thăm khám chuyên khoa.
  • Cần kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp, uống đủ nước, hạn chế sử dụng thực phẩm cay nồng như hành, tỏi,...
  • Hạn chế dùng nước ngọt, chất kích thích và tuyệt đối không được hút thuốc lá.
  • Súc miệng sau khi ăn để loại bỏ các mảng thức ăn sót lại.

Những biện pháp trên đây chỉ có thể mang lại hiệu quả tạm thời do chứng hôi miệng có nhiều nguyên nhân gây ra. Do đó chỉ có cách loại trừ tận gốc nguyên nhân thì tình trạng này sẽ không tái diễn.

Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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