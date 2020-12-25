Từ lâu cá ngựa đã được xem là một loại thần dược quý hiếm. Đây là phương thuốc hàng đầu cho các vấn đề sinh lý ở đàn ông và vô sinh ở phụ nữ. Ngoài ra, cá ngựa nói chung hay rượu cá ngựa nói riêng còn giúp bồi bổ cơ thể và hỗ trợ điều trị một số bệnh phổ biến. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu xem rượu cá ngựa có tác dụng gì trong bài viết dưới đây.

Theo Y học cổ truyền thì cá ngựa có vị ngọt, tính ôn, mặn, không độc… Có tác dụng ôn thận tráng dương, làm ấm thận, điều khí, hoạt huyết, tán kết tiêu viêm, tiêu báng hòn.

Cá ngựa ngâm rượu có tác dụng gì là câu hỏi luôn nhận được sự quan tâm của mọi người bởi cá ngựa là một phương thuốc quý rất tốt cho sức khỏe .

Đối với nam giới, cá ngựa giúp tăng cường sinh lý, hỗ trợ chữa rối loạn cương dương, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh di niệu… Từ đó cải thiện chức năng sinh sản. Còn đối với phụ nữ thì cá ngựa giúp hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn, dùng cho các sản phụ khó đẻ. Ngoài ra, nó còn phát huy tác dụng trong việc chữa mụn nhọt, suy nhược thần kinh.

Theo Y học cổ truyền thì cá ngựa có vị ngọt, tính ôn, mặn, không độc - Ảnh minh họa: Internet

Theo y học hiện đại

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong cá ngựa khô chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho con người. Cụ thể như sau:

Enzyme: Enzyme có trong cá ngựa giúp điều hòa thần kinh, cải thiện hệ miễn dịch của con người.

Enzyme tổng hợp prostaglandin: Kích thích cơ thể chúng ta sản xuất nhiều oxytocin, đây là một loại hormone cần thiết cho sinh dục nam. Từ đó giúp ổn định nồng độ hormone, tăng ham muốn tình dục, giúp cương cứng dương vật và kéo dài thời gian quan hệ.

Peptid: Giúp kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào lạ gây hại.

DHA: Kích thích việc sản xuất tinh trùng, từ đó cải thiện số lượng lẫn chất lượng tinh trùng.

Protein: Cá ngựa cung cấp hàm lượng protein cao giúp chống oxy hóa, làm chậm đi quá trình lão hóa, giúp tái tạo tế bào hồng cầu.

Các gen quý chống khối u: Trong cá ngựa tồn tại một số gen quý hiếm giúp ngăn chặn quá trình hình thành, phát triển và nhân bản khối u.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong cá ngựa khô chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho con người - Ảnh minh họa: Internet

Rượu cá ngựa trị bệnh gì và các bài thuốc thực hiện như thế nào?

Rượu cá ngựa bài thuốc quý hiếm được rất nhiều người săn tìm. Đây được xem là một loại thực phẩm hàng đầu cho sinh lý nam giới, chữa một số bệnh phổ biến và cũng rất tốt cho phụ nữ. Cụ thể như sau:

Chữa chứng thở khò khè, hen phế quản

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 5g cá ngựa, 10g đương quy. Sau đó thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn lấy phần dược liệu đã được sơ chế sạch sẽ đem sắc với khoảng 200ml nước.

Bước 2: Đun nhỏ lửa hỗn hợp trên cho tới khi còn khoảng 50ml. Mỗi ngày uống 1 lần khoảng 50ml sẽ giúp bạn giảm khò khè và chứng đau rát cổ họng.

Mỗi ngày uống 1 lần khoảng 50ml sẽ giúp bạn giảm khò khè và chứng đau rát cổ họng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa di tinh, suy giảm chức năng sinh lý

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 1 cặp cá ngựa, 1 cặp tắc kè, 12g khởi từ, 10g câu kỷ tử, 6g mỗi loại gồm đại hồi, dâm dương hoắc, 500ml rượu trắng. Sau đó bạn thực hiện theo các bước:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu rồi cho vào bình sạch.

Bước 2: Cho phần rượu đã chuẩn bị vào bình rồi đậy kín nắp. Bảo quản bình ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Bước 3: Đợi ít nhất 30 ngày là bạn đã có thể sử dụng. Mỗi ngày bạn lấy ra khoảng 20 đến 30ml để sử dụng sẽ cải thiện tình trạng hiện tại.

Mỗi ngày bạn lấy ra khoảng 20 đến 30ml để sử dụng sẽ cải thiện tình trạng hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị liệt dương

Đầu tiên, bạn chuẩn bị các nguyên liệu sau: 30g cá ngựa đã sơ chế, 100g dâm dương hoắc, 200g ba kích, 1 lít rượu trắng. Sau đó bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Cho các nguyên liệu (cá ngựa, dâm dương hoắc, ba kích) vào bình sạch.

Bước 2: Cho rượu trắng vào rồi đậy kín nắp.

Bước 3: Đợi ít nhất 1 tháng, sau một vài ngày thì hãy lắc nhẹ bình 1 lần để dược chất thấm vào rượu. Lưu ý bảo quản bình ở nơi khô ráo, thoáng mái, để càng lâu thì rượu sẽ càng chất lượng.

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Hỗ trợ phụ nữ dương khí suy chậm con cái

Đầu tiên, bạn chuẩn bị các nguyên liệu sau: 30g mỗi loại cá ngựa khô, nhân sâm; 20g mỗi loại long nhãn, cốt toái bổ; 1 lít rượu trắng. Sau đó thực hiện theo các bước:

Bước 1: Cắt tất cả các nguyên liệu thành đoạn nhỏ rồi cho vào bình sạch.

Bước 2: Cho rượu trắng vào để ngâm trong vòng 10 ngày, càng ngâm lâu thì rượu càng hiệu quả. Mỗi ngày phụ nữ có thể dùng một chén nhỏ, có thể pha thêm mật ong để dễ uống hơn.

Mỗi ngày phụ nữ có thể dùng một chén nhỏ, có thể pha thêm mật ong để dễ uống hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích thiết thực của rượu cá ngựa. Tuy nhiên, cơ địa mỗi người lại có những phản ứng khác nhau với phương thuốc này, đặc biệt là những người đang mang những bệnh lý hoặc dị ứng với các thành phần hóa học trong cá ngựa. Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo, mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề rượu cá ngựa có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.