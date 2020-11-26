Quả trám là một loại quả rất phổ biến ở thôn quê, gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Nhìn bề ngoài có vẻ quả trám chỉ là một loại quả bình thường và không mang nhiều giá trị. Tuy nhiên, bên trong loại quả này lại mang đến nhiều công dụng cho sức khỏe con người. Ngoài việc có thể chế biến thành các loại mứt, món ăn… chúng còn được dùng nhiều trong Đông y như một vị thuốc quý. Vậy quả trám trắng và quả trám đen có tác dụng gì ? Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây.

Trám trắng có đặc điểm nhận dạng như sau: quả hình thoi, hai đầu tù, màu vàng xanh nhạt, chiều dài trung bình của quả khoảng 4.5cm, rộng từ 2 – 2.5cm. Hạt có hình thoi, 2 đầu nhọn, cứng, nhẵn, phía trong có 3 ngăn.

Trám trắng có đặc điểm nhận dạng như sau: quả hình thoi, hai đầu tù, màu vàng xanh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Trám đen

Quả trám đen có màu tím đen sẫm, dạng hình trứng, có chiều dài trung bình từ 3 – 4cm, rộng 2cm, hạt cứng và có 3 ngăn.

Quả trám đen có màu tím đen sẫm, dạng hình trứng - Ảnh minh họa: Internet

Quả trám nói chung thường phân bố chủ yếu ở các vùng núi phía Bắc, từ Quảng Bình trở ra. Ngoài ra, loại quả này cũng khá phổ biến ở một phần lãnh thổ phía nam Trung Quốc và Bắc Lào.

Quả trám đen có tác dụng gì?

Quả trám có tác dụng gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Trong quả trám chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: vitamin C, sắt, magie, kẽm, kali, canxi, photpho, mangan…

Theo Đông y, quả trám nói chung đều có tác dụng tân chỉ khát, lợi yết hầu, giải độc, quả trám chín còn có tác dụng chữa động kinh, an thần. Theo y học hiện đại, quả trám được xem là thức ăn thích hợp cho trẻ nhỏ, người ở độ tuổi trung niên, phụ nữ mang thai có cơ thể suy nhược, nhờ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng. Ngoài ra, nước sắc từ quả trám giúp kích thích tuyến nước bọt, hệ tiêu hóa hoạt động tốt, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng.

Theo Đông y, quả trám nói chung đều có tác dụng tân chỉ khát, lợi yết hầu, giải độc - Ảnh minh họa: Internet

Quả trám hỗ trợ chữa trị được những bệnh nào?

Hỗ trợ điều trị ho khan

Bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 20 quả trám, muối, 50g vỏ đậu phụ. Sau đó cho nguyên liệu đã làm sạch vào nồi và nấu đến khi nước vừa sôi. Tiếp đến chỉ cần lọc lấy nước thuốc uống là được.

Kiên trì sử dụng bài thuốc này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cơn ho khan khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị khô cổ, mất ngủ, muốn ho khi ngủ đêm vào mùa đông

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị khoảng 2 đến 3 quả trám trắng, sơ chế sạch, bỏ hột, đập dập lấy nước uống. Một mẹo nhỏ là có thể bỏ thêm gừng hoặc mật ong sẽ dễ uống hơn.

Hỗ trợ điều trị động kinh

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 480g trám tươi, 24g uất kim hương, 24g phèn chua.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế sạch trám tươi rồi đập nát.

Bước 2: Cho nước vào nồi và sắc với trám đã chuẩn bị, lấy bỏ hạt rồi cho uất kim hương vào sắc cùng.

Bước 3: Tiếp tục cho phèn chua vào để sắc tiếp cho đến khi còn 500ml dung dịch là được.

Lấy phần thuốc thu được mang đi bảo quản, chia ra mỗi ngày uống 20ml vào buổi sáng với nước ấm.

Hỗ trợ điều trị đau răng, ngừa sâu răng

Đối với bài thuốc này, có 2 cách để bạn thực hiện:

Cách 1: Chuẩn bị vỏ thân cây trám, cạo vỏ đen bên ngoài, thái mỏng phơi khô. Sau đó sắc lấy nước, ngậm trong 10 phút rồi nhổ ra. Mỗi ngày nên làm nhiều lần sẽ có hiệu quả.

Cách 2: Dùng quả trám đốt thành than sau đó tán thành bột mịn trộn với một ít xạ hương. Cuối cùng là cho vào chỗ răng đau.

Giải rượu

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 100g trám tươi bỏ hạt, 50g phèn chua. Sau đó lấy phần trám đã chuẩn bị đem nấu kỹ và cho thêm đường phèn vào. Trong ngày dùng 2 lần và mỗi lần khoảng 2 đến 3g.

Bài thuốc từ quả trám có thể giúp giải rượu nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị đau xương khớp

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị vỏ trám hồng rồi tiến hành cạo bỏ vỏ lớp sần bên ngoài, rửa sạch, thái nhỏ. Mỗi lần uống thì sắc 10 – 12g với nước rồi chia ra 3 lần uống sau bữa ăn.

Ngoài ra, quả trám còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau như: ho khan do viêm phế quản, chữa ho gà, ho do cảm lạnh, trị đau đầu, đau quặn, chướng bụng, phong hàn cảm mạo…

Những lưu ý khi sử dụng quả trám trong các bài thuốc

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng bạn nên lưu ý các vấn đề sau:

Đối tượng cần cân nhắc kỹ trước khi dùng

Nếu bạn nằm trong nhóm các đối tượng sau đây thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các bài thuốc dân gian trên: phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ, người dị ứng với các thành phần của quả trám, người đang điều trị bệnh lý bằng thuốc tây…

Liều lượng

Khi dùng các bài thuốc Đông y trên mọi người cần tuân thủ theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Tránh việc tự ý dùng tại nhà khi chưa biết rõ liều lượng và cách thức sử dụng.

Mặc dù quả trám khá lành tính nhưng vẫn cần phải cẩn thận trong quá trình sử dụng nó với vai trò là một vị thuốc. Để đảm bảo an toàn thì trước khi sử dụng các bài thuốc trên, các bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế các chẩn đoán, đơn thuốc y khoa. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề quả trám trắng và quả trám đen có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.