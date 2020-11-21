Cây thù lù tưởng chừng là một loại cây dại vô dụng nhưng lại có nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe con người. Thù lù là loại cây không chỉ dễ tìm, không mất tiền mua mà còn khá lành tính. Vậy cây thù lù chữa bệnh gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cây thù lù được xem là một loại thảo dược quý, mỗi bộ phận của cây đều có giá trị cao trong y học. Cây thù lù chứa anthocyanin, whitasteroid (physalin A-D, F, L-O, physagulin A-G), đây đều là những chất ức chế tế bào ung thư. Ngoài ra, trong quả cây thù lù còn chứa nhiều các loại vitamin và khoáng chất như: vitamin A, B, C, canxi, sắt…

Cây thù lù hay còn được biết đến với cái tên cây tầm bóp, cây lòng đèn, có tên khoa học là Physalis angulata L. Về đặc điểm của cây thì thù lù nổi bật với trái màu xanh, khi chín có màu cam, bên ngoài có một lớp bọc, hoa màu trắng, 5 cánh, nhụy hoa vàng. Lá của cây màu xanh, hình tròn bầu dục, dài khoảng 0.4 cm, trong khi đó thân cây cao trung bình từ 60 – 110cm, cành và lá thường có chiều hướng xuống.

Đặc biệt cây thù lù có tác dụng chống khuẩn, giảm lượng đường tích tụ trong máu, chống nấm, chống đông máu…rất hiệu quả.

Cây thù lù được xem là một loại thảo dược quý, mỗi bộ phận của cây đều có giá trị cao trong y học - Ảnh minh họa: Internet

Cây thù lù chữa bệnh gì?

Nhờ những đặc tính quý giá trên mà cây thù lù hỗ trợ điều trị được nhiều bệnh như:

Cây thù lù trị bệnh tiểu đường

Những người bệnh tiểu đường phải dùng thuốc tây thường xuyên để kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, điều này diễn ra một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến dạ dày. Trong dân gian có thể dùng cây thù lù để kiểm soát vấn đề trên. Cụ thể bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị 20 – 30g rễ thù lù, sơ chế sạch và cắt thành từng khúc nhỏ.

Bước 2: Chuẩn bị 1 quả tim lợn nhỏ, loại bỏ mùi hôi và sơ chế sạch, sau đó cắt thành miếng vừa ăn.

Bước 3: Tiến hành hầm các nguyên liệu trên với nhau, cho thêm một tí café chu sa cho chín kỹ trong khoảng 20 phút, không nên dùng thêm gia vị khác.

Trong dân gian có thể dùng cây thù lù để kiểm soát căn bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Cây thù lù trị viêm họng

Trong dân gian, cây thù lù thường được dùng để giảm ho, chữa viêm họng khá hiệu quả. Tùy theo tình hình sức khỏe và cơ địa mỗi người mà bạn có thể dùng nguyên liệu tươi hoặc khô, ngoài ra còn có thể kết hợp thêm các dược liệu khác.

Cách 1 (dùng nguyên liệu tươi): Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 50g cây thù lù tươi, sơ chế sạch sẽ rồi sắc với nửa lít nước. Khi đun đợi khoảng còn ½ dung dịch ban đầu là được. Sau đó chắt lấy nước uống hết trong ngày, chia thành 2 đến 3 lần uống.

Cách 2 (dùng nguyên liệu khô): Đầu tiên bạn cần chuẩn bị khoảng 15 đến 20g dược liệu khô, sơ chế sạch rồi sắc với nửa lít nước, chờ đến khi còn khoảng 250 – 300 ml thì tắt bếp. Sau đó chắt lấy nước uống trong ngày, chia ra 2 đến 3 lần uống.

Cách 3 (kết hợp với các dược liệu khác): Bạn có thể kết hợp 30g thù lù khô hoặc 70g thù lù tươi với 15g củ mạch môn khô. Đem nguyên liệu đã chuẩn bị sắc với 600ml nước. Sau đó chắt nước uống hết trong ngày.

Để bài thuốc có hiệu nghiệm bạn nên kiên trì sử dụng từ 3 đến 5 ngày trở lên.

Tùy theo tình hình sức khỏe và cơ địa mỗi người mà bạn có thể dùng nguyên liệu tươi hoặc khô, ngoài ra còn có thể kết hợp thêm các dược liệu khác - Ảnh minh họa: Internet

Cây thù lù chữa bệnh gan

Cây thù lù có trị bệnh gan không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Theo đông y, cây thù lù có thể được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh gan. Trước khi thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 100g cây thù lù khô (hoặc 300g thù lù tươi), 20g bạch truật, mỗi vị sau 10g (hoàng cầm, cát cánh, huyền sâm, mạch môn), 4g cam thảo.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu và cắt thành từng khúc.

Bước 2: Đem tất cả các nguyên liệu trên sắc với nửa lít nước cho đến khi còn 200ml thì tắt bếp. Sau đó lọc lấy nước thuốc.

Bước 3: Chia làm 2 lần uống, một lần vào ban ngày, một lần vào buổi tối, và nên uống hết trong ngày, không được để thuốc qua đêm. Lưu ý trước khi dùng vào cử tối thì nên hâm lại.

Bạn nên kiên trì sử dụng liên tục trong 2 tuần sẽ có hiệu quả. Tối đa là dùng 20 ngày.

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Lưu ý khi sử dụng cây thù lù

Đối tượng cần cân nhắc sử dụng

Phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ, những người đang dùng thuốc tây nếu muốn sử dụng các phương thuốc trên cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Những đối tượng dị ứng với các thành phần của thù lù thì không nên sử dụng.

Liều lượng dùng

Khi sử dụng cần tuân thủ theo đơn thuốc của thầy thuốc đông y, không tùy tiện dùng khi chưa nắm rõ tác dụng của thuốc lên cơ thể cũng như liều lượng phù hợp.

Phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ, những người đang dùng thuốc tây nếu muốn sử dụng các phương thuốc trên cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những công dụng tuyệt vời của cây thù lù. Tuy nhiên, mọi người vẫn nên cẩn trọng trong quá trình sử dụng để tránh gây những tác dụng phụ. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không thay thế các chuẩn đoán, đơn thuốc y khoa. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Mong những chia sẻ về chủ đề cây thù lù chữa bệnh gì có thể giúp ích cho các bạn.