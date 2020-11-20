Hoa xuyến chi có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Xuyến chi tưởng chừng là một loài cây dại vô dụng nhưng thực tế lại là một loại thảo dược tốt, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh ở người. Cây xuyến chi là loại thảo dược dễ tìm, thường mọc ở các bãi đất trống, đồng cỏ, ven đường… Trong bài viết sau đây hãy cùng tìm hiểu về chủ đề “ hoa xuyến chi có tác dụng gì ?” bạn nhé!

Hoa xuyến chi nói riêng hay cây xuyến chi nói chung đều đóng vai trò là một loại thảo dược rất có ích cho con người. Theo dân gian, xuyến chi thường được dùng để đắp trực tiếp vào vết côn trùng cắn do nó có khả năng chống viêm hiệu quả. Hơn nữa, trong xuyến chi có chứa flavoness, polyynes giúp chống khối u ở những người bệnh ung thư phát triển. Xuyến chi còn chứa cytopoloyne, polyynes làm giảm các triệu chứng của đái tháo đường. Ngoài ra, tinh dầu của xuyến chi còn được dùng như một hợp chất oxy hóa mạnh giúp kháng nấm, kháng khuẩn.

Cây xuyến chi còn được biết đến với tên gọi cây đơn buốt, tên khoa học là Bidens pilosa. Đây là một loài cây dại, thuộc nhóm thực vật thân thảo. Về đặc điểm nhận dạng thì xuyến chi có thân tròn (có lông), cây trưởng thành cao khoảng 30 – 40cm (có thể cao đến 1m), lá mọc đối nhau, màu xanh và có hình răng cưa. Đặc biệt bộ phận dễ nhìn thấy nhất của cây là hoa, có màu trắng, nhụy hoa màu vàng.

Hoa xuyến chi chữa bệnh gì? Cây xuyến chi dùng ra sao?

Cây xuyến chi, hoa xuyến chi được dùng để hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh. Cụ thể hãy cùng tìm hiểu các bài thuốc chữa các bệnh sau đây:

Chữa ngứa do dị ứng

Để thực hiện bạn chỉ cần chuẩn bị 200g xuyến chi. Sau đó tiến hành đun sôi với khoảng 1 hoặc 5 lít nước. Cuối cùng bạn dùng dung dịch này để tắm. Khi tắm dùng bã cây chà lên người sẽ hiệu quả hơn, kiên trì từ 3 – 5 ngày thì tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm.

Chữa viêm họng

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị mỗi thứ 15g gồm: xuyến chi, sài đất, kinh ngâm hoa, cam thảo đất, lá hung chanh. Sơ chế sạch nguyên liệu rồi sắc lấy nước uống sau khi ăn 20 phút. Mỗi ngày uống 2 lần và duy trì đến khi các triệu chứng thuyên giảm.

Mỗi ngày uống 2 lần và duy trì đến khi các triệu chứng thuyên giảm - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau nhức do phong thấp

Để thực hiện bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 30 đến 60g xuyến chi để sắc lấy nước uống. Mỗi ngày nên uống từ 2 đến 3 lần sau mỗi bữa ăn, duy trì khoảng 10 đến 15 ngày sẽ cải thiện được tình trạng.

Hạ sốt

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 20g xuyến chi (lá và hoa), 20g sài đất. Sơ chế sạch nguyên liệu rồi giã nát chúng với nhau. Sau đó chắt phần nước uống còn phần bã đắp lên trán.

Thực hiện bài thuốc trên giúp cơn sốt nhanh chóng hạ nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau lưng do hoạt động quá sức

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 150g xuyến chi, 250g đại táo. Sơ chế sạch nguyên liệu rồi sắc với khoảng 1 lít nước, canh đến khi còn một nửa thì tắt bếp. Mỗi ngày chia làm 3 lần uống, một mẹo nhỏ là có thể cho thêm mật ong để dễ uống hơn.

Một mẹo nhỏ là có thể cho thêm mật ong vào bài thuốc trên để dễ uống hơn - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau răng, viêm lợi

Để thực hiện bạn tiến hành ngâm 15g hoa xuyến chi với khoảng 200ml rượu trong 1 tuần. Khi thu được thành phẩm thì dùng để ngậm sẽ làm giảm triệu chứng đau răng, viêm lợi.

Hoa xuyến chi chữa viêm xoang

Để thực hiện bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 15 đến 30g hoa xuyến chi khô. Sau đó đem nấu với nửa lít nước. Thành phẩm thu được chia thành 2 phần, một phần để xông mũi còn một phần để uống 2 lần/ngày, nên uống trước khi ăn 15 phút.

Có thể dùng cây xuyến chi chữa tiểu đường không?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm do số lượng bệnh nhân tiểu đường ngày càng tăng cao và hiện đang có xu hướng chữa bệnh tiểu đường bằng các thảo dược thiên nhiên, không gây tác dụng phụ. Câu trả lời là cây xuyến chi không thể chữa dứt điểm căn bệnh này mà chỉ có thể làm giảm triệu chứng, vì trong xuyến chi có chứa butanol giúp ức chế sự tăng sinh tế bào T trong tiểu đường tuýp 1.

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Những điều cần lưu ý khi sử dụng xuyến chi

Đối tượng sử dụng

Xuyến chi có thể sử dụng để hỗ trợ điều trị một số bệnh. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không được sử dụng cho phụ nữ mang thai vì cây xuyến chi ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Đồng thời những đối tượng sau đây cần cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng: trẻ nhỏ, người dị ứng với các thành phần hóa học của xuyến chi, đang điều trị bệnh lý nào đó…

Thao tác thực hiện

Trước khi thực hiện các bài thuốc bạn phải đảm bảo rằng lá và hoa xuyến chi được rửa sạch, loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn. Đặc biệt đối với những bài thuốc bôi trực tiếp lên da bạn nên thực hiện ở nơi thoáng mát, không bôi dưới ánh nắng mặt trời vì dễ gây kích ứng.

Để đảm bảo an toàn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng - Ảnh minh họa: Internet

Dù là một thảo dược tự nhiên nhưng nếu không biết cách sử dụng thì xuyến chi vẫn sẽ gây hại cho bạn. Trước khi sử dụng bất kỳ loại thảo dược nào để hỗ trợ điều trị bệnh hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề hoa xuyến chi có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.