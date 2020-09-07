Trong Đông Y, Bạch Hoa Xà là cây thuốc có vị ngọt, hơi đắng, không độc, tính mát. Nên thường xuyên được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, tiêu thũng, lợi niệu, lợi thấp, tiêu ung…

Cây Bạch Hoa Xà mọc ở nhiều vùng của đất nước ta, đồng bằng và miền núi đều có. Quả mọc quanh năm, bên trong có chứa nhiều hạt. Vì vậy, nó rất dễ nhân giống, mang đến nguồn cung cấp thảo dược phong phú cho y dược học. Cây thuốc này có tên khoa học là Hedyotis diffusa Willd. Ngoài ra, trong dân gian còn được gọi với nhiều tên khác như: Giáp mãnh thảo, cây lữ đồng, xà thiệt thảo… Trong y học, đã có nhiều công trình công nhận về tác dụng của cây Bạch Hoa Xà , đặc biệt là trong việc điều trị u bướu, ung thư.

Vì vậy, khi bị rắn cắn, côn trùng đốt, đau lưng, đau khớp, người dân thường sử dụng Bạch Hoa Xà để đắp lên.

Trong y học hiện đại, đã phân tích cụ thể các thành phần dược tính của cây thuốc này. Theo đó, cây Bạch Hoa Xà chứa nhiều dưỡng chất tốt cho việc điều trị bệnh như asperulosid; scandosid methyl ester; p-coumaroylscardosid methyl ester; feruscandosid methyl ester, acid asperulosidic, deacetyl- asperulosidic, oleanolic; p-coumaric; stigmastatrienol; b-Sitosterol, b-Sitosterol-D-Glucoside… Những dưỡng chất này có tác dụng chống viêm, chữa phế nhiệt, hen suyễn.

Gần đây, nhiều nghiên cứu còn phân tích được trong Bạch Hoa Xà có 171 hợp chất. Bao gồm: 32 iridoid, 26 flavonoid, 24 anthraquinone, 26 phenolic và các dẫn xuất của chúng, 50 loại dầu dễ bay hơi và 13 hợp chất khác. Chiếm phần lớn là anthraquinone, flavonoid và terpenoid…

Thành phần dược tính của Bạch Hoa Xà tốt cho việc điều trị bệnh

Lá và rễ của Bạch Hoa Xà là 2 bộ phận chủ yếu được sử dụng để làm thuốc. Mặc dù loại cây này có thể thu hái quanh năm, nhưng người dân vẫn thường đợi đến mùa hè mới bắt đầu tiến hành thu hoạch. Sở dĩ như vậy là do, đây là thời điểm lý tưởng, có nhiều ánh nắng, cây phát triển tốt và chứa nhiều dưỡng chất tốt phục vụ cho công tác điều trị bệnh.

Sau thu hoạch, người dân sẽ mang đi rửa sạch để loại bỏ các bụi bẩn và thành phần tạp chất. Tiếp theo sẽ để ráo rồi mang đi phơi hoặc sấy cho khô, dùng túi nilon bọc lại, bảo quản và dùng dần.

Cây Bạch Hoa Xà chữa bệnh gì?

Cây Bạch Hoa Xà có những tác dụng sau đây:

Tác dụng kháng khuẩn

Thành phần dược tính của trong lá và rễ cây Bạch Hoa Xà có tác dụng kháng khuẩn tốt. Nhiều thí nghiệm thực hiện và cho thấy khi thoa lên da nó có tính kháng khuẩn làm ức chế đối với tụ cầu vàng và tụ cầu khuẩn. Ở nồng độ dịch chiết cây cao, có thể ức chế được trực khuẩn mủ xanh và trực khuẩn thương hàn.

Đây đều là những loại vi khuẩn tụ cầu có thể gây ra các vấn đề về da từ nhỏ cho đến viêm nội tâm mạc, nhiễm trùng đến màng trong tim đe dọa tính mạng. Vì vậy, bạn không nên chủ quan. Khi thấy da có mụn nhọt, chốc, viêm mô tế bào, hội chứng bỏ da… thì hãy sử dụng ngay phần lá hoặc cây Bạch Hoa Xà thoa lên để điều trị nhé!

Bạch Hoa Xà có tính kháng khuẩn tốt

Tăng cường hệ miễn dịch

Mặc dù chưa có thí nghiệm thực tế trên cơ thể người, nhưng kiểm nghiệm trên chuột nhắt, các nhà khoa học nhận được kết quả rất khả quan. Bạch Hoa Xà giúp nâng cao hoạt lực của các tế bào lympho B và lympho T. Đây là các tế bào có chức năng tiêu diệt các yếu tố gây hại khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Đồng thời còn làm tăng cường đại thực bào - đây là thành phần quan trọng giúp nâng cao hệ thống miễn dịch, hạn chế bị bệnh vặt theo mùa.

Giải độc và chữa bệnh về gan

Gan là cơ quan nội tạng có vai trò quan trọng đối với sự sống của cơ thể. Cơ quan này tham gia vào quá trình chuyển hóa và đào thải độc tố trong cơ thể. Một khi bị nóng gan có thể làm suy giảm chức năng dẫn đến những tổn hại về sức khỏe ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có thể gây nên bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Có tính chất thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, tiêu thũng, lợi niệu… nên Bạch Hoa Xà rất tốt cho việc đẩy mạnh quá trình enzyme đào thải chất gây ung thư, giúp gan khỏe mạnh hơn. Da của người bệnh gan được cải thiện hồng hào hơn.

Ngăn chặn khối u phát triển

Có thể nói Bạch Hoa Xà là một vị thuốc góp phần tăng thêm cơ hội sống cho người bệnh bị ung thư. Áp dụng vào thực tiễn, loại thuốc này có thể ức chế sự phát triển và gây chết nhiều dòng tế bào ung thư như dòng tế bào ung thư đại trực tràng, dòng tế bào leukemia, dòng tế bào ung thư gan, dòng tế bào ung thư phổi… Cùng với đó phát huy các tác dụng chống viêm, điều hòa miễn dịch.

Bạch Hoa Xà là liệu pháp tự nhiên hỗ trợ điều trị ung thư rất tốt

Hiện nay, do thức ăn, đồ uống đều chứa nhiều hóa chất cộng với môi trường sống ô nhiễm, số lượng bệnh nhân ung thư cũng tăng đáng kể. Vì vậy, cùng với xu hướng điều trị bằng máy móc, phẫu thuật ngoại khoa thì điều trị ung thư bằng liệu pháp tự nhiên và sử dụng các loại dược liệu có nguồn gốc tự nhiên là rất cần thiết.

Do đó, Bạch Hoa Xà là vị thuốc tự nhiên rất tiềm năng, là chế phẩm phòng và điều trị ung thư, đang được đưa vào sử dụng trong y học hiện nay. Mang lại hy vọng và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Tin vui cho các chị em, theo nghiên cứu của Trung Ương và cộng sự vào năm 2017, dịch chiết methanol và butanol trong Bạch Hoa Xà có tác dụng chống phân bào. Đồng thời ức chế hoạt động phiên mã của tế bào, do đó giảm khả năng xâm lấn của các tế bào ung thư vú MCF-7.

Cách sử dụng cây Bạch Hoa Xà

Hiện nay, tác dụng chữa bệnh của cây Bạch Hoa Xà được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất thì phải biết sử dụng đúng cách. Vì vậy, tùy vào mục đích điều trị sẽ có cách sử dụng phù hợp. Theo đó, nếu trị tê thấp và tê liệt thì hãy dùng bột rễ cây Bạch Hoa Xà trộn với dầu để thoa bóp. Còn dùng chữa ung thư thì cần thực hiện theo đúng chỉ định của bác sĩ. Khi chữa đau gân, đau xương thì dùng lá, hoặc rễ giã nhỏ đắp lên.

Tuy nhiên, nếu người sử dụng là nam giới thì sẽ gây ra một tác dụng không mong muốn đó là ức chế sản sinh tinh dịch. Suy giảm tinh trùng từ 1/3 – 1/10 so với trước khi dùng thảo dược này.

Đặc biệt, tại Ấn Độ và Nhật Bản, một số vùng, người dân cũng sử dụng cây Bạch Hoa Xà, cụ thể là phần rễ cây để làm thuốc sảy thai. Chỉ cần uống bột rễ cây này hay tán một ít bột cho vào khoang tử cung thì thai nhi sẽ tự ra do bị kích thích. Tuy nhiên, tự tiện sử dụng loại thuốc này rất nguy hiểm vì đôi khi xảy ra trường hợp ngoài ý muốn như gây ra viêm tử cung có khi dẫn đến tử vong.

Tùy vào mục đích điều trị mà có cách sử dụng Bạch Hoa Xà phù hợp

Trên thị trường hiện nay, việc mua Bạch Hoa Xà khá đơn giản. Có thể tìm và mua tại các tiệm thuốc Đông Y hoặc cửa hàng dược liệu. Thậm chí có mua online. Cũng chính vì thế mà bạn dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng. Vì thế, bạn nên tham khảo thông tin nhiều nguồn, mua ở địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng được tốt nhất.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về tác dụng của cây Bạch Hoa Xà. Đồng thời, biết sử dụng đúng cách, để phát huy tối đa các công dụng mà cây thuốc này mang lại.