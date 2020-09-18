Công dụng phấn hoa mật ong không phải ai cũng biết

Phấn hoa mật ong không phải là nguyên liệu phổ biến như mật ong nên không nhiều người biết đến tác dụng của nó cũng như cách dùng. Từ lâu, phấn hoa mật ong đã được sử dụng trong làm đẹp, trị mụn, làm trắng da đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Để hiểu rõ hơn về công dụng phấn hoa mật ong, mời bạn cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu trong bài viết sau!

Phấn hoa có chứa nhiều thành phần phức tạp. Trong đó, 12-20% là nước, 20-25% protein, 13% axit amin, 25-48% carbohydrate, 1-20% lipid cùng với 20 loại khoáng chất khác nhau như natri, kali, photpho, magie, canxi, đồng, sắt, kẽm, mangan,… và 11 loại vitamin như vitamin C, vitamin B1, B2, B3, A, E, D, K,…

Phấn hoa mật ong có dạng hạt, bao gồm hàng triệu tế bào sinh sản của giống đực, được ong thợ dùng mật và nước viên lại. Phấn hoa được xem là nguồn thức ăn chính để nuôi sống các chú ong, từ ong thợ cho tới ong non. Nhờ vậy mà phấn hoa chứa hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ lớn, thậm chí còn hơn cả trứng, sữa,…

Phấn hoa có chứa nhiều thành phần phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, phấn hoa mật ong còn chứa nhiều loại men cùng một số hoạt chất sinh học có lợi.

Tác dụng của phấn hoa đối với phụ nữ trong làm đẹp

Làm đẹp da

Phấn hoa chứa các vitamin giúp làn da được nuôi dưỡng sâu và trở nên mềm mịn hơn. Chỉ cần bạn chăm chỉ dùng phấn hoa để làm đẹp cho da mặt mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng như mong ước.

Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn 1-2 thìa cà phê phấn hoa hoặc pha phấn hoa cùng nước đun sôi, uống rượu phấn hoa. Sau 1-2 tháng, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt. Đây là cách làm đẹp da sâu tận bên trong, mang lại hiệu quả lâu dài, an toàn.

Trị mụn

Phấn hoa kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên để làm mặt nạ không chỉ giúp làm đẹp da mà còn làm lỗ chân lông se khít đồng thời trị mụn hiệu quả. Bạn chỉ cần trộn phấn hoa với 1 thìa mật ong, 1 lòng trắng trứng gà cùng một ít nước, đắp hỗn hợp lên mặt rồi thư giãn 30 phút. Sau đó rửa sạch với nước.

Phấn hoa kết hợp với mật ong, lòng trắng trứng gà giúp trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

Phấn hoa giúp bảo vệ da khỏi các tác hại của môi trường, ngăn ngừa sự lão hóa. Bạn chỉ cần ăn 2-3 thìa phấn hoa trộn cùng mật ong thì các dấu hiệu lão hóa da sẽ tránh xa bạn.

Làm trắng da mặt

Khi kết hợp phấn hoa với mật ong sẽ tạo ra một loại mặt nạ làm đẹp cho da mặt cực kỳ tốt. Bạn chỉ cần trộn 2-3 thìa phấn hoa và 2 thìa mật ong với nhau, sau đó đắp lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại mặt bằng nước ấm. Thường xuyên thực hiện để có một làn da tươi trẻ mãi theo thời gian.

Phấn hoa giúp làm trắng da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng phấn hoa mật ong với sức khỏe

Theo y học cổ truyền, công dụng của phấn hoa mật ong có thể kể đến như bổ cường tráng dương, ích khí dưỡng huyết,… Phấn hoa mật ong thường được dùng đối với các trường hợp mệt mỏi, chân tay rã rời, tâm trạng bồn chồn bực bội, mất ngủ, hoa mắt chóng mắt, hay quên, kém ăn, suy giảm tình dục, mỏi gối đau lưng, liệt dương di tinh,… Sử dụng phấn hoa lâu ngày sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn, khí lực sung mãn, trẻ lâu.

Ngoài ra, phấn hoa còn có tác dụng hỗ trợ điều trị:

Cao huyết áp, xơ vữa động mạch.

Rối loạn lipid máu.

Đái tháo đường.

Bệnh về gan, viêm gan.

Phấn hoa có tác dụng trong việc điều trị một số bệnh lý - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ trong giai đoạn hóa trị ung thư.

Bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như đường ruột, dạ dày.

Viêm tiền liệt, u phì đại tuyến tiền liệt.

Run chân, run tay, giảm trí nhớ.

Người bị liệt dương, suy giảm tình dục.

Người bị thiếu máu, đau đầu, rối loạn tiền đình.

Bệnh võng mạc, thị lực suy giảm.

Lao lực.

Hướng dẫn sử dụng phấn hoa mật ong đúng cách

Có các cách dùng như sau:

Ăn trực tiếp.

Trộn với mật ong hoặc pha với nước sôi để uống.

Ngâm rượu để sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng phấn hoa mật ong đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày dùng khoảng 5gr phấn hoa, uống 2-3 lần. Trẻ em nên dùng liều lượng thấp hơn người lớn, chỉ từ 2-3 gr mỗi ngày, có thể nấu lẫn với cháo hoặc bột. Sau khi sử dụng phấn hoa đều đặn trong vài ngày, bạn sẽ thấy ngon miệng hơn nhờ công dụng phấn hoa trong việc kích thích các chức năng, đặc biệt là dịch vị, tạo cảm giác thèm ăn.

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Cách bảo quản phấn hoa mật ong

Khi sử dụng phấn hoa, bạn phải biết cách bảo quản để không làm giảm chất lượng của nó. Tốt nhất là hãy mua phấn hoa mật ong ở các cơ sở chế biến có đầy đủ trang thiết bị làm khô triệt để, tiêu diệt được hết vi khuẩn và trứng côn trùng. Khi mua về, hãy đóng nắp lọ thật chặt và cho vào ngăn mát tủ lạnh sau mỗi lần dùng xong.

Bạn có thể dùng mật ong hoặc đường trắng để bảo quản. Người ta thường trộn đều phấn hoa với đường trắng theo tỷ lệ 2:1 rồi cho vào lọ, nén chặt lại, phù một lớp đường dày khoảng 10-15cm lên trên, đậy nắp kín lọ rồi để nơi thoáng mát, khô ráo.

Trên đây là những công dụng phấn hoa mật ong đối với sức khỏe và làm đẹp cũng như cách dùng, cách bảo quản sao cho hiệu quả nhất. Mong rằng bài viết giúp ích nhiều cho bạn.