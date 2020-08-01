Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng gì với sức khỏe?

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng gì đối với sức khỏe con người? Nhiều người chỉ nghe những lời truyền tai nhau trong dân gian về tác dụng thần kỳ của hoa đu đủ đực ngâm mật ong nhưng không hề biết rõ bài thuốc này dùng để chữa bệnh gì, ai nên dùng, cách ngâm ra sao và cách dùng như thế nào. Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ hướng dẫn chi tiết cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong cũng như những công dụng tuyệt vời từ vị thuốc vi diệu này. Mời bạn cùng theo dõi!

Uống nước hoa đu đủ đực giúp tăng lượng insulin cho cơ thể, từ đó ổn định mức đường huyết, hỗ trợ cực kỳ tốt cho những bệnh nhân đái tháo đường. Bên cạnh đó, hoa đu đủ đực ngâm mật ong còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ thống tuần hoàn.

Khi các mô bên trong cơ thể dư thừa glucose, hiện tượng đường huyết tăng sẽ xảy ra, thường xuất hiện sau khi ăn xong. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến việc kháng insulin. Và khi cơ thể không thể tiết đủ insulin thì bệnh đái tháo đường lại có cơ hội hình thành.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong giúp hạ đường huyết - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hoa đu đủ đực chứa chất papain cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể kháng viêm đồng thời ngăn ngừa chứng táo bón. Ngoài ra, hoa đu đủ đực còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin A, E, C, folate, axit gallic, phenol,… giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể, bảo vệ các tế bào, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Giảm triệu chứng viêm loét dạ dày

Nhờ đặc tính chống oxy hóa cực cao và khả năng kháng viêm cực mạnh, hoa đu đủ đực có công dụng giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày, giảm cholesterol tích tụ trong lòng động mạch.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong giảm triệu chứng viêm loét dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống bệnh u bướu, ung thư

Hoa đu đủ đực chứa chất isothiocyanates có tác dụng chống lại bệnh ung thư, nhất là ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú. Các nhà khoa học ở Úc cũng đã tiến hành khảo sát, tỷ lệ nam giới mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giảm đến 82% nếu thường xuyên sử dụng hoa đu đủ đực ngâm mật ong.

Ngoài ra, hoa đu đủ đực còn giúp giảm kích thước của các khối u cũng như ức chế sự phát triển của chúng. Hoa đu đủ đực có thể tiêu diệt tế bào ung thư mà không hề gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng tới các tế bào khỏe mạnh khác, không tác động tới hệ thần kinh trung ương hay hệ tuần hoàn, do đó hoàn toàn an toàn với sức khỏe người dùng.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong giúp phòng chống bệnh u bướu, ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là ho gà, ho do viêm họng, ho kèm theo mất giọng nói,….

Cách ngâm hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

1kg hoa đu đủ tươi.

1 lít mật ong nguyên chất.

1 cái bình thủy tinh đủ lớn, miệng rộng dùng để ngâm các loại.

Các bước thực hiện

Cách ngâm hoa đu đủ đực ngâm mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch hoa đu đủ đực rồi vớt ra rổ cho ráo nước.



Rửa sạch bình thủy tinh rồi tráng lại với nước sôi, sau đó lau khô. Nếu bình vẫn còn đọng nước thì hoa đu đủ dễ bị hỏng trong quá trình ngâm.



Tiếp theo, cho một ít hoa đu đủ vào dưới đáy bình rồi đổ mật ong lên vừa đủ che phủ bề mặt hoa. Tiếp tục cho một lớp hoa rồi lại một lớp mật ong cho đến khi hết hoa và mật ong đã chuẩn bị.



Cuối cùng, dùng nan tre hoặc nan nhựa nén hoa xuống sao cho hoa đu đủ ngập trong mật ong. Cho bình vào góc nhà hoặc nơi thoáng mát, ít ánh sáng. Để khoảng 1 tháng là có thể dùng được.

Cách dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Pha loãng hoa đu đủ đực ngâm mật ong để uống - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong chủ yếu được sử dụng để cải thiện sức khỏe và chữa ho. Mỗi ngày, bạn có thể sử dụng 1 muỗng canh (khoảng 5ml) là đủ. Các hình thức sử dụng gồm có:

Ngậm nuốt trực tiếp.

Pha loãng với một cốc nước ấm để uống.

Lưu ý khi dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Không nên dùng quá nhiều bởi nó có thể gây vàng da.

Phụ nữ mang thai tuyệt đối không được dùng hoa đu đủ đực vì nó chứa papain gây độc cho thai nhi, liều cao có thể gây sảy thai.

Không cho trẻ dưới 2 tuổi sử dụng.

Mua hoa đu đủ rõ nguồn gốc, tránh ngộ độc bởi thuốc trừ sâu.

Mua mật ong ở cửa hàng uy tín, đảm bảo sức khỏe.

Đây là bài thuốc dân gian nên tác dụng sẽ chậm hơn thuốc Tây, cần kiên trì sử dụng.

Nếu dùng trong 1 tuần mà không thấy bệnh thuyên giảm thì nên đến gặp bác sĩ để có hướng điều trị tốt nhất.

Qua bài viết, bạn đã thấy được những công dụng tuyệt vời từ hoa đu đủ đực ngâm mật ong. Mong rằng từ những thông tin mà chúng tôi cung cấp, bạn sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình tốt hơn!