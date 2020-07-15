Theo các tài liệu về dinh dưỡng thì quả đu đủ có rất nhiều dưỡng chất tuyệt vời. Trong một quả đu đủ chín có chứa 90% nước, 13% đường, không chứa tinh bột, nhiều carotenoid acid hữu cơ, các vitamin: A, B, C, 0,9% chất béo, canxi, photpho, magiê, xenluloz (0,5%), sắt, thiamin, riboflavin. Một nghiên cứu khác thì chỉ ra rằng, trong 100g đu đủ có 74 - 80mg vitamin C, caroten (tiền vitamin A) 500 - 1.250UI.

Quả đu đủ có tác dụng gì đối với sức khỏe là chủ đề được nhắc đến trong bài viết này. Đu đủ rất dễ ăn, phù hợp với đa số người từ trẻ em đến người già. Ăn đu đủ thường xuyên giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lý về đường tiêu hóa, điều trị sỏi thận, ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Ở nước ta, cây đu đủ được trồng rất nhiều và ngoài tác dụng thu hoạch quả ăn, phần rễ, lá và nhựa cây còn được dùng làm thuốc chữa bệnh. Trong Đông y, đu đủ có tên khác là mộc qua, có tính hàn, vị ngọt và mùi hơi hắc. Tác dụng chính của đu đủ là thanh nhiệt, làm mát gan, bổ tỳ, giải độc, nhuận tràng, tiêu thũng. Quả đu đủ xanh thường được nghiền nát với nước để dùng bôi mặt hoặc tay giúp chữa trị các vết tàn nhang ở mặt, tay, chữa chai chân và bệnh eczema. Hoa đu đủ thì có vị đắng, tính bình, dùng để chữa hen, ho kéo dài, giải độc.

Còn trong đu đủ xanh, ngoài chứa các hoạt chất trên còn tồn tại thêm 4% chất nhựa latex màu trắng đục được gọi là hỗn hợp của nhiều proteaza (loại men tiêu hóa chất đạm), trong đó chủ yếu là chất papain. Một cây đu đủ mỗi năm cho ra khoảng 100g nhựa (lấy quả khi còn non trên cây). Ngoài ra còn có thêm chất chymopapain và papaya protenaza.

2. Một số bài thuốc từ đu đủ

+ Tác dụng của quả đu đủ chữa sỏi thận sỏi mật

Bài thuốc này sẽ giúp trị sỏi thận, sỏi mật, hỗ trợ quá trình bào mòn viên sỏi và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể dễ dàng qua đường tiểu. Đặc biệt, những bài thuốc này cách thực hiện rất đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, cho hiệu quả khá cao, không cần phải mổ để lấy sỏi ra và không gây đau đớn cho người bệnh.

Đu đủ giúp chữa sỏi thận sỏi thận, sỏi mật

+ Bài thuốc 1

* Nguyên liệu:

1 quả đu đủ xanh, nên chọn quả vừa đủ cho 1 người ăn hết trong ngày, tốt nhất là chọn loại quả bánh tẻ vì nó chứa nhiều nhựa, có thể giúp nâng cao công dụng trị sỏi thận của đu đủ.

* Cách thực hiện:

- Cắt bỏ đầu và đuôi quả, khoét bỏ sạch hạt, nhớ chừa nguyên cả vỏ và bỏ một chút muối vào bên trong quả.

- Đặt quả đu đủ vào trong một chiếc bát tô lớn rồi để vào nồi, đổ nước vào đáy nồi và đun cách thủy cho đến khi đu đủ chín mềm.

- Lấy quả đu đủ vừa hấp ra ăn khi còn nóng, ăn hết cả vỏ. Tốt nhất nên ăn sau bữa ăn để không ảnh hưởng đến dạ dày.

Công dụng: Khi áp dụng bài thuốc này liên tục trong 1 tuần, mỗi ngày nên ăn 1 quả để sỏi thận được đẩy ra ngoài.

+ Bài thuốc 2

* Nguyên liệu:

1 quả đu đủ gần chín vừa đủ ăn trong 1 ngày.

Chọn quả đu đủ gần chín

* Cách làm:

- Rửa sạch đu đủ sau đó cho cả quả vào nồi, thêm nước và luộc chín.

- Tiếp đó, bạn lấy ra, bỏ phần hạt và cho vào thêm ít muối rồi lấy thìa xúc ăn, ngày ăn 2 lần.

+ Bài thuốc 3

*Nguyên liệu:

Chuẩn bị 300g hoa đu đủ đực tươi, rửa sạch và cho vào nồi sắc uống, hoặc bạn cũng có thể lấy 150g hoa đu đủ đực khô sao vàng rồi hạ thổ.

* Cách thực hiện:

Đổ nguyên liệu cùng 4 chén nước vào nồi và sắc đến khi còn 1 chén để uống trong vòng 5 – 7 ngày cho một liệu trình.

***Lưu ý khi trị sỏi thận bằng đu đủ:

- Trước khi sử dụng đu đủ để trị sỏi thận, bạn nên đi siêu âm để kiểm tra xem kích thước viên sỏi là bao nhiêu. Sau quá trình áp dụng điều trị, bạn nên đi kiểm tra lại lần nữa xem kích thước sỏi thận đã nhỏ hơn hay chưa và sỏi đã ra ngoài hết chưa.

Đun cách thủy cho đến khi đu đủ chín mềm

- Trong quá trình chữa bệnh, bệnh nhân nên uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, hạn chế các loại thực phẩm nhiều muối, canxi hay chất béo động vật như các loại thịt bò, trứng, nội tạng động vật,... Tùy bạn bị loại sỏi nào mà kết hợp với các phương pháp điều trị khác nhằm đem đến hiệu quả chữa bệnh cao nhất.

- Khi trị sỏi thận bằng đu đủ trong nhiều ngày có thể sẽ làm lòng bàn tay, bàn chân hơi vàng do hoạt chất carotenoid trong đu đủ gây ra. Bạn đừng lo lắng vì khi dừng ăn, hiện tượng vàng da sẽ hết.

Trước khi sử dụng đu đủ để trị sỏi thận, bạn nên đi siêu âm để kiểm tra xem kích thước viên sỏi là bao nhiêu

- Không nên ăn đu đủ xanh khi bụng đang đói hoặc xót ruột, chỉ nên ăn sau khi ăn no, phụ nữ có thai không nên ăn nhiều đu đủ xanh.

+ Tác dụng của quả đu đủ chữa đau lưng

Quả đu đủ chữa đau lưng hiệu quả

* Dùng quả đu đủ để chườm nóng

Nguyên liệu: 1 quả đu đủ xanh.

Cách thực hiện: đu đủ rửa sạch rồi để ráo nước, mang cả quả đu đủ đem nướng cho đến khi chín. Khi đu đủ đã nguội bớt và cảm thấy có thể áp vào da được thì lấy một tấm vải mỏng sạch, bọc quả đu đủ bên trong rồi áp vào vị trí bị đau.

Mang cả quả đu đủ đem nướng cho đến khi chín

Có thể làm như vậy đến khi hết nóng thì mang đi hơ thêm lần nữa, tiếp tục áp vào vết đau. Bài thuốc này có thể áp dụng từ 3-4 lần/tuần, công dụng giúp tăng tuần hoàn máu và kích thích lưu thông khí huyết đến xương khớp.

* Chữa đau lưng bằng phương pháp hấp cách thủy đu đủ

Nguyên liệu: 1 quả đu đủ xanh nhỏ và 1 nắm muối hột.

Cách thực hiện: mang quả đu đủ rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ, thái thành từng miếng nhỏ. Cho đu đủ đã cắt lát vào bát, rắc thêm chút muối hạt. Đem tất cả nguyên liệu đi hấp cách thủy trong 15 phút đến khi đu đủ chín mềm là được. Lấy đu đủ ra ăn nóng, mỗi tuần ăn từ 2-3 lần.

Hấp cách thủy đu đủ

* Đu đủ ngâm rượu

Nguyên liệu: 1 quả đu đủ xanh và 1 lít rượu trắng 45 độ.

Cách thực hiện: quả đu đủ mang đi rửa sạch rồi gọt vỏ, thái thành từng miếng nhỏ. Tiếp đến, cho tất cả vào một chiếc bình thủy tinh, rót rượu ngập mặt đu đủ rồi đậy kín nắp. Chú ý, bảo quản rượu nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khoảng 15 ngày thì có thể mang ra dùng được.

Mỗi ngày, người bệnh chỉ nên uống 1 ly nhỏ khoảng 30ml rượu đu đủ ngâm. Không nên uống qua nhiều và khi hết đau lưng thì dừng hẳn. Đối với đối tượng người bị đau dạ dày và cao huyết áp thì không áp dụng phương pháp này.

* Canh đu đủ hầm xương heo

Nguyên liệu: 1 quả đu đủ vừa chín tới, 300gr xương heo, các loại gia vị nêm nếm.

Cách thực hiện: Rửa sạch đu đủ rồi gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Xương heo đem rửa sạch và trụng sơ qua nước sôi, sau đó cho vào nồi ninh chín. Xương mềm thì cho tiếp đu đủ vào, ninh đến khi đu đủ chín nhừ, cuối cùng nêm nếm thêm gia vị vừa ăn.

Canh đu đủ hầm xương heo

Canh đu đủ hầm xương nên ăn lúc còn nóng, mỗi tuần chỉ nên ăn 1-2 lần.

* Lá quả đu đủ chữa ung thư được không?

Theo lời khuyên từ các các y bác sĩ thì nếu phân tích các thành phần có trong loại lá này sẽ nó có tác dụng chống lại sự phát triển của các khối u. Tuy nhiên, việc sử dụng lá đu đủ để chữa bệnh ung thư thì chưa đủ cơ sở khoa học.

Hiện nay ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu được phát hiện sớm thì vẫn có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, ở giai đoạn muộn thì bác sĩ chỉ có thể điều trị được triệu chứng. Trên thực tế có rất nhiều bệnh nhân đã bỏ qua thời gian vàng để điều trị vì chạy theo các phương pháp điều trị tại nhà không chính thống, khoa học.

Lá quả đu đủ

Khi phát hiện mình bị ung thư, điều bạn cần làm là được điều trị bằng các phương pháp tiên tiến đã được khoa học chứng minh, nếu muốn có thể dùng thêm các loại thuốc Nam hoặc lá đu đủ để hỗ trợ trong từng giai đoạn điều trị chứ không thể chỉ dựa vào lời đồn thổi lá đu đủ có thể chữa khỏi được bệnh.

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp có thể giúp bạn biết được quả đu đủ có tác dụng gì cũng như có phương pháp sử dụng quả đu đủ hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị nhiều loại bệnh. Đừng quên, trước khi áp dụng một cách thức điều trị nào, cũng nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế để tránh gặp phải những phản ứng xấu cho sức khỏe.