Lá từ bi có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Cây từ bi có tác dụng gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Cây từ bi đóng vai trò là loại thuốc nam phổ biến, hỗ trợ điều trị được nhiều bệnh như: trĩ, cảm sốt, xương khớp… Phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau và ít gây tác dụng phụ do có nguồn gốc thiên nhiên. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về chủ đề lá từ bi có tác dụng gì trong bài viết dưới đây.

Về đặc điểm nhận dạng thì cây từ bi thường mọc thành bụi, thân thẳng, có lông bao phủ quanh thân và cao khoảng từ 1 đến 2m. Lá răng cưa ở mép, có màu trắng ở dưới và xanh ở trên. Còn hoa thì có mùi thơm, mọc thành cụm.

Cây từ bi được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: cây cúc tần, cây đại bi, từ bi xanh, cây lức, là một loại thảo dược phổ biến và hỗ trợ, chữa được nhiều bệnh.

Về đặc điểm nhận dạng thì cây từ bi thường mọc thành bụi, thân thẳng, có lông bao phủ quanh thân và cao khoảng từ 1 đến 2m - Ảnh minh họa: Internet

Lá từ bi có tác dụng gì?

Cây từ bi chữa bệnh sỏi thận

Để đạt được hiệu quả cao bạn nên kết hợp với từng loại thảo dược khác nhau tùy theo tình trạng hiện tại. Bạn có thể tham khảo công thức sau đây:

Bước 1: Đối với người đái ra máu, đau lưng, tiểu buốt cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 20g lá từ bi khô, 1.5g hoạt thạch tán bột mịn, 10g rau ngổ khô. Nếu bạn tiểu gắt, buốt thì thêm rễ tranh khô và xa tiền sử. Hoặc trường hợp thận sưng phù lên thì cho thêm trạch tả, sanh địa, huỳnh kỳ, cây chó đẻ mỗi thứ 10g.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào ấm và đổ khoảng 2.5 lít nước để sắc lấy nước uống. Uống đều cả ngày cho đến khi thuyên giảm bệnh, lưu ý đối với trẻ nhỏ chỉ nên dùng 1/3 so với người lớn.

Uống đều cả ngày cho đến khi thuyên giảm bệnh, lưu ý đối với trẻ nhỏ chỉ nên dùng 1/3 so với người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Cây từ bi trị gai cột sống

Để trị gai cột sống bằng lá từ bi vô cùng đơn giản. Đầu tiên bạn chuẩn bị 1 nắm lá từ bi tươi, sau đó giã nát cùng một chút muối và thêm ¼ lon bia vào. Cuối cùng là vắt lấy nước uống mỗi ngày một lần trong khoảng 1 tuần.

Chỉ với những nguyên liệu và cách làm vô cùng đơn giản là bạn đã có thể khống chế chứng gai cột sống - Ảnh minh họa: Internet

Cây từ bi chữa viêm khớp

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 200g lá từ bi, 50g lá chanh, 100g cây sả, 10g thủy xương bồ. Sau đó thực hiện theo các bước:

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu, rửa sạch.

Bước 2: Cho nguyên liệu vào và tiến hành nấu thành cao lỏng với khoảng 1 lít nước. Có thể thêm một ít đường giúp dễ uống hơn.

Bước 3: Bảo quản bằng cách cho nước thuốc vào chai sạch, bọc kín, cho vào tủ lạnh. Mỗi ngày lấy ra 40ml cao và chia thành 2 lần uống. Sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn giảm những triệu chứng như đau nhức sưng viêm, đặc biệt là vào buổi tối, giúp ngủ ngon giấc hơn.

Cây từ bi trị căng thẳng

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 50g từ bi, 100g đu đủ (vừa chín tới), 50g hoa cúc trắng, 100g óc lợn. Sau đó thực hiện theo các bước:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu.

Bước 2: Cho các nguyên liệu (trừ óc lợn) vào nồi cùng 1 lít nước, nấu sôi.

Bước 3: Cho thêm phần óc lợn đã chuẩn bị vào đun thêm chừng 20 phút đến khi nhừ là dùng được. Nên ăn nóng trước thời điểm bữa cơm chính, dùng khoảng 2 lần/ngày trong vòng 1 tuần.

Nên ăn nóng trước thời điểm bữa cơm chính, dùng khoảng 2 lần/ngày trong vòng 1 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Cây từ bi chữa bệnh trĩ

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: lá từ bi, lá ngải cứu, lá lốt, lá sung mỗi thứ một nắm, vài lát nghệ vàng. Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế sạch nguyên liệu.

Bước 2: Cho tất cả vào nồi đun, sau đó lấy nước đặc dùng xông hậu môn khoảng 15 phút. Nếu nước đã ấm thì có thể dùng để ngâm trực tiếp thêm 10 phút nữa.

Bước 3: Lau khô lại bằng khăn mềm, sạch.

Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần sẽ thấy búi trĩ co lại và dần biến mất sau khoảng 2 tháng.

Ngoài ra, cây từ bi còn hỗ trợ chữa được nhiều bệnh khác như: lao lực nặng, thổ huyết, hen suyễn, bí tiểu, viêm họng, viêm mũi, ho…

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Cần lưu ý gì khi sử dụng lá từ bi?

Lá từ bi là một loại thảo dược nên bạn cần lưu ý trong quá trình sử dụng để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Cụ thể như sau:

Đối tượng không nên sử dụng

Đối với người bị trĩ nội, trĩ tổng hợp thì bài thuốc trên không hiệu quả lắm. Thay vào đó nên đến ngay bác sĩ để kịp thời xử lý. Đối với trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai thì không nên sử dụng lá từ bi. Những người mới sử dụng lần đầu thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Liều lượng sử dụng

Các thành phần hóa học trong cây từ bi sẽ phản ứng khác nhau tùy cơ địa mỗi người. Vì vậy bạn cần tuân thủ liều lượng của thầy thuốc để không gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Đối với trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai thì không nên sử dụng lá từ bi - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những công dụng tuyệt vời của lá cây từ bi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng chúng ta phải tuân thủ theo các chỉ dẫn của thầy thuốc để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn bạn nên xem thông tin trên như nguồn tham khảo và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề lá từ bi có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.