Tìm hiểu dưa lưới có tác dụng gì cho sức khỏe

Ngoài ra, đây là món ăn rất phù hợp với trẻ em, đặc biệt là các bé lười ăn rau thì dưa lưới sẽ mang đến cho các em lượng vitamin A, C, chất xơ dồi dào với mùi thơm dễ chịu, giòn ngọt dễ ăn.

Dưa lưới giúp hỗ trợ sức khỏe bà bầu và ngăn ngừa dị tật cho thai nhi

Bên cạnh đó, dưa lưới còn cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cần thiết cho bà bầu và thai nhi. Đặc biệt, hàm lượng folate và các vitamin nhóm B trong dưa lưới cũng giúp hạn chế được việc thai nhi phát triển chậm và các dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ.

+ Tốt cho hoạt động của hệ tim mạch

Có thể bạn sẽ không ngờ rằng ăn dưa lưới thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Vì trong dưa lưới có chứa chất chống oxy hóa dạng polyphenol, đây là một trong những chất đóng vai trò quan trọng đối với nội mạc và hệ tim mạch, từ đó giúp ổn định nhịp tim, cân bằng huyết áp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, đột quỵ,…

+ Hạn chế suy giảm thị lực

Trong quả dưa lưới có chứa một lượng lớn các vitamin A, C cùng các chất như: axit folic, beta-caratene, magie, nianci, sắt, canxi,… Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trong mỗi 250mg dưa lưới sẽ có đến 40% lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein. Do đó mà chúng giúp hạn chế quá trình thoái hóa điểm vàng và suy giảm thị lực ở người già và người làm việc dưới máy tính thường xuyên.

Ăn dưa lưới thường xuyên giúp hạn chế suy giảm thị lực

Đặc biệt, lutein và zeaxanthin sẽ giúp cho đôi mắt sáng khỏe và tinh anh hơn, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Chính vì thế mà việc thường xuyên ăn dưa lưới sẽ giúp bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn.

+ Ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư

Thật tuyệt vời khi dưa lưới không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa dạng polyphenol, các loại chất này có tác dụng giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể.

Không chỉ thế, dưa lưới còn có hàm lượng vitamin C rất cao, có tới 36,7mg vitamin C trong 100g dưa lưới. Cùng với đó là lutein và beta-carotene, giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư phổi,ung thư vú,…

Dưa lưới không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa

+ Hỗ trợ điều trị cai thuốc lá hiệu quả

Trong giai đoạn phải cai thuốc lá, người nghiện rất cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, các loại vitamin cần thiết để tăng sức đề kháng và làm giảm cơn thèm thuốc hiệu quả. Ngoài ra, chính lượng vitamin A, C sẽ giúp loại bỏ sự phụ thuộc của người nghiện vào nicotine, từ đó hỗ trợ loại bỏ độc tố trong cơ thể ra ngoài.

Bên cạnh đó, dưa lưới có chứa tới 88% nước, mỗi khi người nghiện lên cơn thèm thuốc, họ chỉ cần ăn những miếng dưa lưới mát lành, thơm ngọt và mọng nước là cơn thèm thuốc cũng sẽ dần biến mất.

Dưa lưới giúp hỗ trợ điều trị cai thuốc lá hiệu quả

+ Ăn dưa lưới có giảm cân không?

Những người đam mê loại quả thơm ngon này thắc mắc rằng thường xuyên ăn dưa lưới có mập không? Tuy nhiên, thật bất ngờ là chúng không làm cho bạn béo lên mà ngược lại chúng còn là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nhiều chuyên gia đã chứng minh trong dưa lưới chứa rất ít kcal, chỉ có 48 kcal trong 100g thịt dưa. Do đó, bạn có thể dùng dưa lưới thoải mái mà không lo bị tăng cân.

Dưa lưới không khiến bạn béo lên mà còn là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Ngoài ra, chính lượng nước phong phú và hàm lượng chất xơ dồi dào trong dưa lưới cũng giúp hỗ trợ cho các chị em phụ nữ giảm cân, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó ít dung nạp các loại thực phẩm khác.

Bạn cũng có thể kết hợp dưa lưới vào thực đơn dinh dưỡng trong tuần của mình bằng việc ăn dưa lưới ở những bữa ăn phụ trong ngày để quên đi cơn đói, vừa giúp bổ sung dưỡng chất lại không gây tăng cân.

+ Hạn chế tình trạng viêm khớp

Với người cao tuổi hoặc người thường xuyên làm việc trong văn phòng thì nguy cơ mắc các bệnh như đau vai gáy, đau lưng, thoái hóa cột sống cổ hoặc thoát vị đĩa đệm.

Dưa lưới thường được bổ sung vào chế độ ăn vì có chứa phytochemical - một chất chống viêm rất hiệu quả

Để ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh này, việc bổ sung dưa lưới thường xuyên vào chế độ ăn vì chúng có chứa phytochemical - một chất chống viêm rất hiệu quả. Đây là chất mà khi được cung cấp đầy đủ cho cơ thể thì sẽ giúp ngăn chặn tình trạng oxy hóa ở các khớp xương, làm giảm nhanh chóng tình trạng sưng viêm.

+ Tốt cho người bị đái tháo đường

Trong quả dưa lưới có đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất cùng các protein thiết yếu nhưng lại chứa ít calo và đường. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, những người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể bổ sung dưa lưới vào khẩu phần ăn mà không sợ làm tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh những rủi ro không đáng có.

+ Giảm căng thẳng, lo âu

Tình trạng kích thích huyết áp có thể là một trong những nguyên nhân gây ra stress, căng thẳng. Nguồn kali dồi dào trong dưa lưới sẽ làm tăng lưu lượng máu và oxy tới não, từ đó tạo ra cảm giác êm dịu cho cơ thể, giúp tinh thần thoải mái hơn, đồng thời giúp làm giảm căng thẳng, lo âu của hệ thần kinh.

Những người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể bổ sung dưa lưới vào khẩu phần ăn mà không sợ làm tăng lượng đường trong máu

+ Cải thiện sức khỏe làn da

Nhiều chị em phụ nữ có thắc mắc về nước ép dưa lưới có tác dụng gì? Đáp án chính là cung cấp 1 ly nước ép dưa lưới mỗi ngày sẽ giúp cho làn da của bạn thêm tươi trẻ, mềm mại và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Trong dưa lưới giàu hàm lượng Zeaxanthin có tác dụng bảo vệ da khỏi tia UV rất tốt. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều dưỡng chất, các vitamin giúp cho làn da khỏe mạnh và căng tràn sức sống.

>>> Xem thêm:

- Dưa hấu kỵ gì - Cần tránh để khỏi chết người

- Bà bầu ăn dưa gang có được không?

Nước ép dưa lưới giúp cho làn da của bạn thêm tươi trẻ, mềm mại và rạng rỡ hơn rất nhiều

2. Những đối tượng người không nên ăn dưa lưới

+ Phụ nữ mới sinh, người bị cảm sốt

Theo các tài liệu Đông y ghi chép lại thì quả dưa lưới có tính hàn nên những người đang mắc bệnh cảm sốt hoặc mới chớm khỏi bệnh, cũng như các phụ nữ vừa sinh con trong tháng thì nên kiêng dùng loại quả này để tránh làm tổn hao năng lượng trong cơ thể. Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn dưa lưới vì trẻ có thể bị lạnh bụng khi bú sữa từ mẹ.

+ Những người bị mắc bệnh gan, thận và viêm ruột mãn tính

Theo bà Nhina Taranhenko - chủ nhiệm khoa nội bệnh viện Kiev (Nga) thì những người bị viêm ruột mãn tính, cũng như các bệnh nhân đang mắc bệnh ở gan và thận đều là các đối tượng không nên ăn loại quả này vì nó có thể làm cho bệnh trở nặng hơn.

Chỉ nên ăn dưa lưới với liều lượng hợp lý, cân bằng với các loại thực phẩm khác để có sức khỏe tốt nhất

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp những thông tin giải đáp thắc mắc ăn dưa lưới có tác dụng gì cho sức khỏe cũng như các lưu ý ai không nên dùng loại quả này. Dù dưa lưới rất ngon và an toàn, nhưng bạn cũng chỉ nên ăn chúng với liều lượng hợp lý, cân bằng với các loại thực phẩm khác để có sức khỏe tốt nhất.