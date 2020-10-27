Dưa hấu là một trái cây được ưa chuộng, vị ngọt, nhiều nước lại dễ ăn. Chúng cũng có nhiều tác dụng tốt, có khả năng dưỡng âm nhuận táo, sinh tân dịch và giảm khát, tiêu phiền, giải độc. Đặc biệt với những người bị viêm nhiễm, mụn nhọt, tăng huyết áp thì ăn dưa hấu sẽ rất tốt. Giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, làm khỏe thận, chống nôn. Tuy nhiên, không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt. Nếu thuộc những đối tượng dưới đây thì bạn không nên ăn dưa hấu.

Dưa hấu có khoảng 92% nước, không chứa chất béo, giàu vitamin A, B6, C, kali và các hóa chất thực vật có lợi như lycopene và citrulline. Mang đến hương vị tuyệt vời, có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp của con người. Hơn nữa, loại cây này còn giàu chất xơ rất tốt cho việc giảm cân. Tuy nhiên, những tác dụng này chỉ phát huy được khi bạn ăn đúng cách và đúng đối tượng. Do đó, để tránh rước bệnh vào người, trước khi ăn, bạn cần biết dưa hấu kỵ gì . Từ đó ăn uống đúng cách tận dụng được tối đa lợi ích mà loại quả này mang lại.

Vì thế, khi bị rối loạn bạn không nên ăn dưa hấu, thay vào đó hãy ăn lá tần bì. Bởi loại lá này có tác dụng chữa hàn, làm tiêu những chất tích tụ, thông tam tiêu, làm ấm tỳ vị, cải thiện chứng rối loạn tiêu hóa hiệu quả.

Dưa hấu có tính hàn, những người bị rối loạn tiêu hóa khi ăn vào có thể bị trướng bụng, đầy hơi, chán ăn, đi tả… Các triệu chứng này ngày càng trầm trọng khi tỳ vị bị hư hại. Lúc này sắc mặt trắng bệch, môi tái. Thậm chí nói chuyện có tiếng mà không có sức, tinh thần không tỉnh táo.

Bị rối loạn tiêu hóa thì không nên ăn dưa hấu

Người bị bệnh tiểu đường

Trong dưa hấu chứa một hàm lượng đường fructoza, glucoza và đường mía. Sau khi ăn dưa hấu, lượng đường trong cơ thể tăng lên, khiến cho người bệnh tiểu đường đi tiểu tăng lên, khát và mệt mỏi. Nếu đã trót ăn dưa hấu, người bị bệnh tiểu đường cần hạn chế lượng tinh bột cung cấp cho cơ thể. Để có thể nhanh chóng giúp cho lượng đường được cân bằng ở mức độ an toàn cho phép.

Phụ nữ mang thai và phụ nữ vừa sinh con

Phần lớn những phụ nữ mang thai thường bị giảm lượng insulin, gây ảnh hưởng đến chức năng ổn định lượng đường trong máu. Cộng với tâm lý của các mẹ bầu thường không ổn định, kéo theo những bất thường về sinh lý, gây khó khăn cho việc tổng hợp và điều tiết insulin. Vì vậy, khi ăn quá nhiều dưa hấu khi mang thai có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, không tốt cho sức khỏe của thai phụ. Đồng thời gây nên tình trạng thừa đường trong máu, gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi.

Phụ nữ mang thai và mới sinh con không nên ăn dưa hấu

Bên cạnh đó, những chị em vừa sinh con cũng không nên ăn dưa hấu. Bởi cơ địa còn khá yếu, dễ bị nhiễm lạnh. Trong khi đó dưa hấu lại có tính hàn dễ gây đau bụng, tiêu chảy, khiến cơ thể suy nhược, ảnh hưởng đến chất lượng sữa của con.

Những người thận yếu

Dưa hấu chứa lượng nước lớn. Với những người thận yếu nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ cung cấp quá nhiều nước cho cơ thể. Điều này khiến thận không kịp bài tiết, gây ra hiện tượng phù nề, dẫn đến mỏi mệt, kiệt sức.

Ngoài ra, những người bị huyết áp thấp, đang bị cảm cúm, viêm loét dạ dày… cũng không nên ăn dưa hấu. Bởi có thể gây rối loạn nhịp tim và hệ thần kinh trung tâm gây ra những cơn đau tim bất thường.

Dưa hấu có kỵ với món gì?

Để tránh gây ra những tác dụng phụ, nguy hiểm cho cơ thể thì bạn không nên ăn dưa hấu trước và ngay sau bữa ăn. Bởi lượng nước trong dưa hấu có thể làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, tiêu hóa thức ăn. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên ăn quá nhiều, ảnh hưởng tới tỳ vị gây ra kém ăn, tiêu hóa không tốt làm trướng bụng, đi tả. Hạn chế ăn dưa hấu lạnh, bởi chúng dễ gây kích thích dạ dày làm tổn thương tỳ vị. Mỗi lần ăn dưa hấu không nên ăn quá 500 gram, ăn từ từ.

Vào buổi tối thì không nên ăn dưa hấu. Do quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn bình thường. Mà dưa hấu lại là loại quả chứa nhiều đường và có tính axit nhẹ, không tốt cho hệ tiêu hóa. Khiến bạn cồn cào khó ngủ, cộng với tỷ lệ nước lớn trong dưa hấu có thể khiến bạn đi vệ sinh vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ thiếu ngủ.

Hơn thế nữa, bạn tuyệt đối không được ăn dưa hấu chung với các loại thực phẩm như:

Dưa hấu không nên ăn cùng chuối

Dưa hấu không nên ăn với chuối

Dưa hấu kỵ với quả gì? Câu trả lời là “Chuối”. Bởi dưa hấu chứa hàm lượng đường cao và rất giàu kali. Trong khi đó chuối cũng là thực phẩm rất giàu kali khoảng 300-500 mg/100g. Với những người mắc bệnh suy thận, khi ăn chuối cùng với dưa hấu thì đây được xem là liều thuốc tử. Vì khiến cho hàm lượng kali trong máu tăng cao, gây rối loạn nhịp tim. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh, nhất là với người cao tuổi, nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể mất mạng.

Dưa hấu kỵ thịt dê

Một trong những loại thịt không nên ăn kèm với dưa hấu đó là thịt dê. Bởi thịt dê có vị ngọt, chứa nhiều chất dinh dưỡng bổ dưỡng, giữ ấm tự nhiên cho cơ thể. Nhưng khi ăn thịt dê tráng miệng bằng dưa hấu dễ gây ra những hậu quả khó lường. Bởi thịt dê có tính ấm còn dưa hấu lại có tính hàn, gây ra những ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa. Thông thường bạn sẽ bị rối loạn tiêu hóa, tổn thương lá lách và dạ dày.

Dưa hấu kỵ thịt dê

Dưa hấu kỵ hải sản

Dưa hấu được xem là thực phẩm xung khắc với hải sản. Bởi khi kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau trong cùng một món ăn có thể gây ngộ độc. Theo Đông y, hải sản có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ, khi ăn vào cơ thể sẽ tạo ra những kháng nguyên thực sự. Trong khi đó dưa hấu lại có tính hàn nên khi kết hợp với hải sản rất dễ gây dị ứng, gây ra hiện tượng chướng bụng, khó tiêu, đầy hơi. Thậm chí có thể gây ngộ độc như da nổi mẩn đỏ, ngứa, khó thở.

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Sữa chua kỵ dưa hấu

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho điều hòa nhu động ruột... Vì vậy, nó được xem là một trong những thực phẩm hàng đầu rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Còn dưa hấu là nguồn cấp vitamin và chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Vào mùa hè dưa hấu và sữa chua là thức uống giải nhiệt được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu hai thực phẩm này kết hợp lại sẽ là một sai lầm, gây đầy bụng, khó tiêu. Bởi vitamin C chiếm tỷ lệ lớn trong dưa hấu. Nó đóng vai trò là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe làn da và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Sữa chua kết hợp với vitamin C trong dưa hấu sẽ đẩy lượng axit lên cao dễ gây hại cho người bị đau dạ dày. Lâu ngày với sự kết hợp không khoa học này sẽ ảnh hưởng và ăn mòn thành dạ dày gây ra các bệnh về dạ dày, đường ruột.

Ăn dưa hấu đúng cách giúp nâng cao sức khỏe tổng thể

Qua đây có thể thấy được dưa hấu là trái cây tốt, bổ dưỡng. Tuy nhiên, để đạt các lợi ích mong muốn, bạn cần phải biết cách ăn một cách hợp lý, không gây hại cho sức khỏe. Do đó, dưa hấu kỵ gì và với đối tượng nào bạn cần nắm rõ để không gây khó tiêu, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và sức khỏe tổng thể nói chung.