Cao atiso có tác dụng gì? Sản phẩm điểm 10 cho sức khỏe

Cao atiso là một sản phẩm được tạo ra từ cây atiso. Người ta thu hái hoa atiso sau đó rửa sạch để loại bỏ tạp chất. Tiếp theo hoa atiso được chưng cất và nấu trong một thời gian dài dưới nhiệt độ cao nhằm giải phóng các chất dinh dưỡng. Rồi tiếp tục cô chân không tạo thành cao. Công đoạn này cũng chính là điểm tạo ra sự khác biệt lớn nhất giữa trà atiso và bông atiso.

Hiện nay, nhiều công ty, nhà máy không ngừng gia tăng việc chọn lọc, chế biến các sản phẩm từ atiso. Tiêu biểu như là Trà Atiso túi lọc, kẹo dẻo atiso… Trong đó cao atiso là sản phẩm nổi bật gần đây. Tất cả các chất dinh dưỡng , khoáng chất và vi lượng của Atiso được cô đặc thành cao. Có tác dụng tốt đối với sức khỏe gấp nhiều lần so với dùng trà thông thường. Vì vậy, cao atiso được gọi là thần dược chữa bệnh, ngoài ra còn có rất nhiều tác dụng khác trong việc làm đẹp . Tuy nhiên, cụ thể cao atiso có tác dụng gì còn rất nhiều người mơ hồ. Do đó, để tận dụng được tối đa các lợi ích mà cao atiso mang lại thì việc hiểu rõ các công dụng của nó là điều rất cần thiết.

Sau khi tạo thành cao atiso có màu đen, dạng lỏng, sánh và đặc, có mùi hương đặc trưng của bông atiso, vị đắng của chất cynarine. Cao atiso có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người.

Khi trải qua quá trình chưng cất, bông atiso sẽ giải phóng hết được các dưỡng chất, các hợp chất và chất dinh dưỡng. Điều này có nghĩa là các hoạt chất của cây atiso sẽ được cô đặc hết trong một dung dịch. Khi sử dụng sẽ phát huy hiệu quả nhanh, nhất là khi sử dụng để chữa bệnh và giải độc gan.

Cao atiso còn có tác dụng tốt hơn trà atiso

Hiện nay, cả người lớn, người già và trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được cao atiso. Tuy nhiên, liều lượng dùng sẽ có sự khác nhau. Thông thường với người lớn mỗi lần khoảng 5ml, ngày dùng 2 lần. Nhưng đối với trẻ em thì chỉ dùng liều lượng bằng nửa so với người lớn. Đôi khi pha loãng rồi trộn với mật ong cho bé uống cũng được.

Để phát huy tối đa công dụng của cao atiso thì bạn cần kiên trì sử dụng ít nhất là từ 5-7 ngày. Nếu bỏ dở giữa chừng hoặc là dừng ngắt quãng thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cao atiso nước có tác dụng gì?

Nhờ vào khoa học phát triển, ngày nay chúng ta biết được cao atiso có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người. Cụ thể là:

Phòng ngừa ung thư

Trong cao atiso chứa chất chống oxy hóa cao. Theo đó, trong 1000 loại thực phẩm thì atiso xếp thứ 7 về hàm lượng chất chống oxy hóa. Chất này có thể hỗ trợ miễn dịch, ngăn cản tác động của các gốc tự, bảo vệ cơ thể không mắc các bệnh nguy hiểm.

Phần lớn những đặc tính chống oxy hóa đến từ một số chất như polyphenol. Chúng có thể làm chậm, ngừng hoặc đẩy hoàn toàn các tác động xấu của các tế bào ung thư. Bên cạnh khả năng chống oxy hóa, trong cao atiso còn chứa một lượng lớn quercetin và rutin cao. Chúng đều có tác dụng tăng cường sức đề kháng, phục hồi tính đàn hồi mao mạch bị tổn thương. Chất rutin sẽ tham gia vào quá trình oxy hóa - khử, theo cơ chế phản ứng thì sẽ làm giảm oxy hóa Adrenalin bằng cách ức chế cạnh tranh với men Catecholamin-O-Methyl-transferase. Khi Adrenalin bị phá hủy trong tuần hoàn giảm sẽ tăng sức đề kháng mao mạch. Vì thế hai chất chống oxy hóa đặc biệt này có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Cao atiso làm từ bông atiso có tác dụng phòng ngừa ung thư

Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong atiso cũng là chất chống oxy hóa khá tốt. Vitamin C giúp cơ thể phụ nữ nâng cao sức đề kháng, hạn chế viêm nhiễm, góp phần làm giảm nguy cơ mắc viêm niêm mạc và xơ hóa. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng cao atiso có chất flavonoid rất có ích trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Hỗ trợ chức năng và nâng cao sức khỏe của gan

Atiso là loại thức uống tuyệt vời dành cho người bệnh gan. Theo Đông y, cao atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, cải thiện chức năng làm giảm gánh nặng cho gan. Hơn thế nữa, các chuyên gia cũng tìm thấy trong cao atiso chứa chất chống oxy hóa là Cynarin và Silymarin. Hai hợp chất này có tác dụng phục hồi và cải thiện chức năng gan.

Vì thế, những người thường xuyên phải tiếp khách uống nhiều bia rượu hay mắc các bệnh về gan, sử dụng atiso là một lựa chọn rất tốt. Do Cynarin và Silymarin

có thể chủ động thúc đẩy tái phát triển và phục hồi các tế bào gan bị tổn thương.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Thành dạ dày và các bộ phận khác của cơ quan tiêu hoá đều được bao phủ bởi mạng lưới các tế bào thần kinh. Vì thế không chỉ đơn giản là đảm nhiệm chức năng tiêu hóa mà cơ quan này còn có khả năng chi phối đến hệ thần kinh xúc cảm của con người. Do đó hệ tiêu hóa có vai trò rất quan trọng, không kém hệ thần kinh trung ương. Chúng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của con người chúng.

Uống cao atiso tốt cho hệ tiêu hóa của con người

Vì vậy, hàng ngày chúng ta nên chăm sóc cơ quan này tốt hơn. Uống cao atiso thường xuyên để bổ sung chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa và chức năng tiêu hóa. Từ đây có thể làm giảm nguy cơ mắc các chứng ung thư dạ dày và ruột, căng thẳng, đầy hơi và khó chịu. Đặc biệt, chất xơ trong atiso có tác dụng rất tốt trong việc hấp thụ chất lỏng dư thừa, làm sạch cholesterol LDL dư thừa. Nhanh chóng làm sạch động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hơn thế nữa, khi uống cao atiso còn có một tác động rất tốt đó là làm dịu túi mật. Đồng thời kích thích sản xuất và bài tiết dịch vị dạ dày, mật và giúp tiêu hóa dễ dàng. Giảm thiểu các vấn đề tắc nghẽn tiêu hóa, giúp người bệnh đi vệ sinh dễ dàng hơn.

Giúp ổn định huyết áp cho người bệnh

Tác dụng cao atiso không chỉ là “chiến đấu” với chống ung thư, mà còn có ích cho sức khỏe tim mạch, nhanh chóng ổn định huyết áp cho người bệnh. Cao atiso là sản phẩm rất giàu kali. Dưỡng chất này ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể, giúp bình thường hóa tác động của việc thừa muối. Đây là nguyên nhân gây ra bệnh tăng huyết áp. Hơn nữa, cao atiso còn đóng vai trò như một loại thuốc làm giãn mạch nên rất có lợi cho những người bệnh đang dùng thuốc tăng huyết áp để ngăn chặn tình trạng thiếu kali. Giữ được huyết áp luôn ở mức ổn định.

Đặc biệt với những bệnh nhân bị tiểu đường, việc uống cao atiso cũng có thể giúp bạn ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến huyết áp. Góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành.

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Có ích cho chức năng của não

Hiện nay, cao atiso được rất nhiều người sử dụng để hỗ trợ sự hoạt động cho não bộ. Loại thức uống này cho phép nhiều oxy lưu thông đến não, nâng cao chức năng nhận thức. Đồng thời, cao atiso cũng bổ sung thêm các khoáng chất thiết yếu như kali, phốt pho. Đặc biệt là phốt pho là chất được tìm thấy trong tế bào não. Nếu thiếu hụt chất này sẽ liên quan đến sự suy giảm nghiêm trọng khả năng nhận thức.

Cao atiso tốt cho não và gan

Ngoài ra, cao atiso còn rất nhiều tác dụng tốt như tốt cho thận, cho phụ nữ mang thai, nâng cao sức khỏe cho hệ thống xương khớp… Tuy nhiên dù có nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng khi sử dụng cao atiso bạn vẫn nên cẩn trọng. Vì vẫn có một số người nhạy cảm với những thành phần của cao atiso.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được cao atiso có tác dụng gì và cao atiso có tốt không. Từ đây hãy sử dụng hợp lý để phát huy được tác dụng tốt nhất, nâng cao sức khỏe tổng thể cho các thành viên trong gia đình.