Công dụng của hạt atiso đỏ dùng làm gì?

Atiso đỏ là loại cây sống ngắn hạn chỉ một năm tuổi, chúng có thân màu tím nhạt, chiều cao từ 1.5 đến 2m, phân nhánh ở gần gốc, lá răng cưa có hình trứng. Hoa atiso mọc đơn ở nách thân cây và gần như không có cuống. Tràng hoa sẽ màu tía, hồng hay vàng rất đẹp, thỉnh thoảng chúng còn có màu trắng. Quả có hình nang trứng, đài hoa màu đỏ sẫm và có lông thô xung quanh. Người ta thường thu hoạch hoa atiso từ tháng 7 - tháng 10 hằng năm.

Hạt atiso đỏ dùng làm gì là câu hỏi được nhiều chị em đặt ra. Tại Việt Nam, cây Atiso đỏ thường mọc hoang hoặc được trồng làm cảnh ở nhiều vùng mà hiếm người biết đến chúng. Trà từ hoa hạt atiso đỏ không chỉ là loại nước giải khát thơm ngon, màu sắc đẹp mắt với vị chua thanh mà còn giúp hỗ trợ điều trị cao huyết áp, giảm mỡ máu hay ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

- Chữa ho, kháng viêm : Bạn có thể dùng cả phần lá, đài hoa atiso đỏ vì chúng rất giàu acid và protein. Các Acid chính tan trong nước có mặt trong atiso đỏ là acid citric, acid tartric, acid malic, acid hibiscus. Ngoài ra, trong loại hoa này còn chứa gossypetin và clorid Hibiscin, đây đều là những chất có tính kháng sinh mạnh. Do đó, loại hoa đỏ thẫm này được dân gian dùng như một phương thuốc thảo dược để trị bệnh ho, viêm họng bằng cách lấy đài hoa atiso đỏ chưng cách thủy cùng đường phèn, mật ong và lấy nước uống vài lần/ngày.

Có thể dùng cả phần lá, đài hoa atiso đỏ vì chúng rất giàu acid và protein

- Ngừa ngừa ung thư: Trong hạt hoa atiso đỏ chứa nhiều dưỡng chất, các acid và vitamin và protein cùng những chất có tính kháng sinh khác. Trong hạt atiso đỏ chứa đến 7,6% nước, 24% protein, 22,3% dầu, 13,5% chất xơ và 7% khoáng chất. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Malaysia thì nước ép từ đài hoa atiso đỏ có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

- Hỗ trợ giảm cân: Atiso đỏ có công dụng giúp ức chế men amylase - một enzym có thể phá hủy nhanh lượng tinh bột tích trữ trong cơ thể. Uống trà atiso đỏ thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn được sự hấp thu quá nhiều các carbohydrate vào cơ thể.

- Ổn định huyết áp: trong hoa atiso đỏ cũng chứa nhiều bioflavonoids - chất chống oxy hóa, ngăn quá trình oxy hóa các lipoprotein, từ đó giúp hạ huyết áp. Nhiều người bị huyết áp cao áp dụng cách uống atiso đỏ mỗi ngày giúp ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Atiso giúp hỗ trợ giảm cân

- Bảo vệ gan: nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những tác dụng tuyệt vời mà hoa atiso đỏ mang lại trong hỗ trợ chữa các bệnh về gan nhờ công dụng dọn sạch các độc tố trong gan. Trong atiso đỏ còn chứa cynarin và silymarin, đây là hai loại chất chống oxy hóa rất có ích cho gan.

- Kích thích hoạt động tiêu hóa: Hoa atiso sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, cải thiện chức năng của túi mật, giúp lợi tiểu tự nhiên. Người già nên dùng hoa atiso thường xuyên để giúp nhuận tràng vì loại hoa này sẽ không gây tiêu chảy ồ ạt mà cũng không gây thêm các tác dụng phụ.

Hoa atiso sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, cải thiện chức năng của túi mật, giúp lợi tiểu tự nhiên

- Làm đẹp làn da: làn da của bạn đẹp hay xấu đi phụ thuộc rất nhiều vào độ khoẻ hay yếu chức năng gan cũng như hoạt động tiêu hoá tốt hay không. Hoa atiso cải thiện độ mịn màng và tươi sáng cho da nhờ tác dụng thải giải nhiệt, thải độc tố, làm mát gan, chống khô ráp da và giúp da ít mụn hơn.

2. Cách dùng hạt atiso đỏ pha trà

Khi thưởng thức trà atiso đỏ, bạn sẽ cảm nhận được vị chát nơi đầu lưỡi và vị ngọt dịu đọng lại nơi cổ họng. Hiện nay, trà atiso đỏ đã rất phổ biến ở nhiều gia đình vì những tác dụng dễ cảm nhận mà nó mang lại.

Cách 1: Pha trà từ đài atiso tươi

- Sử dụng từ 3 đến 5 đài hoa atiso tươi đem rửa sạch, sau đó cho chúng vào nước ấm trước khi pha.

Pha trà từ đài atiso tươi

- Tiếp theo, đun sôi nước rồi thả các đài hoa vừa rửa sạch vào rồi đun sôi thêm vài phút là được. Nếu thích bạn có thể cho thêm chút gừng hay mật ong để giúp dễ uống hơn, vừa gia tăng tác dụng giảm cân.

Cách 2: Dùng túi trà atiso

Với những túi trà atiso đã được bán sẵn, bạn chỉ cần đun nước nóng rồi thả trà, đun sôi hoặc hãm nóng thêm khoảng 5 phút là có thể thưởng thức. Bạn có thể cho thêm chanh quất, mật ong, đường phèn,... để uống. Lưu ý là chỉ nên pha một lượng vừa đủ, không nên pha quá đặc sẽ làm nước trà bị chua rất khó uống.

Cách 3: Pha trà atiso đỏ khô

Đối với trà atiso đỏ đã được phơi khô, bạn có thể thưởng thức một ly trà hạt hoa atiso thơm ngon, tốt cho sức khỏe khi áp dụng “bí kíp” dưới đây.

Nguyên liệu:

- Hoa atiso đỏ khô: 3g

- Mật ong/đường phèn

- Nước sôi: 200ml

- Đá viên

- Dụng cụ pha

Thực hiện:

- Bạn dùng 3g hoa atiso đỏ khô đã chuẩn bị cho vào dụng cụ pha, nhớ tráng hoa bằng nước sôi tầm 30 giây, cách này giúp loại bỏ các bụi bẩn bám vào đài hoa atiso khô. Đây được gọi là thao tác đánh thức trà, giúp trà atiso sau khi pha có màu đỏ thẫm đẹp mắt và vị chua thanh ngon miệng.

- Sau khi đã tráng hoa khô, bạn cho tiếp 200ml nước sôi khoảng 90 độ C vào hãm trà trong 15 phút. Thời gian này vừa đủ để các đài hoa atiso ra màu và chất dinh dưỡng.

- Tiếp đến cho vào nước trà một lượng mật ong theo sở thích rồi để nguội.

- Mang bình trà đi ướp lạnh hoặc cho thêm đá viên là bạn đã hoàn thành cách làm trà atiso đỏ ngon tuyệt và bổ dưỡng.

Pha trà atiso đỏ khô

3. Cách chế biến hạt atiso đỏ ngâm đường

Chuẩn bị: tỷ lệ 2 phần hoa atiso, 1 phần đường.

Thực hiện:

- Hoa atiso bạn mang đi tách ra còn mỗi cánh và rửa sạch, để ráo nước. Cho tiếp hoa atiso vào bình thủy tinh thành từng lớp, giữa mỗi lớp cho thêm một lớp đường cát trắng, lớp cuối cùng đổ kín đường lên mặt và đậy kín nắp bình.

- Sau 3- 5 ngày khi đường tan hết, nước cốt từ đường bắt đầu ngấm ra, bạn nên dùng một chiếc thìa đẩy hoa xuống cho nước cốt ngập lên. Khoảng 1 tuần là bắt đầu có thể thưởng thức loại siro này, sẽ ngon hơn khi chế biến và uống với đá hoặc soda.

Sau 3-4 tháng là bình rượu có thể dùng được

4. Cách ngâm hạt atiso đỏ với rượu

Hoa atiso bạn mang đi rửa sạch để ráo nước. Nên để nguyên cả hoa gồm: nhụy, cánh, đài hoa và hạt cho vào bình cùng rượu ngâm. Sau 3-4 tháng là bình rượu có thể dùng được, rượu hoa hạt atiso có vị ngọt, chua nhẹ khá giống với rượu vang.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ngâm hạt atiso với rượu theo tỷ lệ như sau: 400g hạt ngâm với 4-5 lít rượu trong thời gian 4 tháng. Rượu atiso giúp trị viêm phế quản, viêm họng, giảm tình trạng tiểu đêm, huyết áp cao, xơ cứng động mạch, giảm bệnh vàng da và hỗ trợ tiêu hóa.

Ngâm hạt atiso đỏ với rượu

Lưu ý khi ngâm và sử dụng rượu hạt hoa atiso đỏ:

Để rượu atiso thơm ngon nhất và ra hết chất cần bảo quản rượu nơi thoáng mát, khô ráo có nhiệt độ dưới 25 độ C. Chỉ nên uống một ngày 2 lần, mỗi lần là một li nhỏ trong bữa ăn. Tránh uống quá nhiều sẽ phản tác dụng, thậm chí ngộ độc rượu.

Chỉ nên uống một ngày 2 lần, mỗi lần là một li nhỏ trong bữa ăn

Hạt hoa atiso đỏ không chỉ giúp làm mát gan, ngăn ngừa lão hóa, tăng cường sức khỏe mà còn cực kỳ tốt cho cả phái mạnh nếu sử dụng thường xuyên dưới hình thức ngâm rượu. Hy vọng với những thông tin trên của chúng tôi đã giúp bạn trả lời được câu hỏi hạt atiso đỏ dùng làm gì để sử dụng chúng đúng cách và đem đến sức khỏe tốt nhất cho cả gia đình.