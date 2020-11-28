Từ xưa đến nay, trứng vịt lộn luôn là món ăn dân giã của người Việt Nam. Món ăn này cũng là điểm thu hút thực khách nước ngoài nhờ hương vị béo ngậy, bổ dưỡng, mặc dù cách ăn có đôi chút khó khăn với họ. Món ăn này được chế biến từ quả trứng vịt đã thành phôi, kèm với rau sống và gia vị nên khiến nhiều người e ngại về lợi ích bổ dưỡng của nó. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi ăn trứng vịt lộn có tác dụng gì với sức khỏe ?

Hơn thế nữa, trứng vịt lộn còn giúp bổ huyết, hỗ trợ tăng cường quá trình hấp thụ các dưỡng chất, cơ thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Vịt lộn còn là món ăn ngon, giúp hạn chế cũng như đẩy lùi nhiều bệnh tật. Nếu kết hợp trứng vịt lộn với nhiều món ăn khác, tác dụng của nó có thể được phát huy tốt hơn rất nhiều.

Theo nhiều nghiên cứu, trứng vịt lộn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Mỗi bữa sáng, 1 quả trứng vịt lộn sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng lên đến 180 kcal, giúp bạn tỉnh táo và khỏe khoắn làm việc suốt cả ngày. Bên cạnh đó, trứng vịt lộn còn chứa rất nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe, các vitamin C, vitamin A, vitamin B1,… cực kỳ bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai và thai nhi đang phát triển trong bụng.

Trứng vịt lộn giúp bổ huyết, tăng cường hấp thu dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hợp trứng vịt lộn với rau răm và gừng, chúng có tác dụng làm giảm triệu chứng đau đầu chóng mặt, còi xương suy dinh dưỡng, yếu sinh lý và một số vấn đề liên quan đến suy nhược cơ thể, thiếu máu. Trứng vịt lộn và gừng đều có tính nóng nên trị được chứng khó tiêu, phong hàn, giải độc gan,…

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một loại thực phẩm giúp cải thiện cân nặng của mình thì trứng vịt lộn là một lựa chọn tuyệt vời. Không chỉ cơ thể trở nên đầy đặn mà làn da của bạn cũng sẽ trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống.

Trứng vịt lộn vừa giúp tăng cân, vừa giúp da dẻ hồng hào - Ảnh minh họa: Internet

Ăn trứng vịt lộn khi mang thai đúng cách sẽ giúp bổ sung các vitamin và dưỡng chất cần thiết cho thai nhi, đặc biệt là khi kết hợp cùng nhiều món ăn có lợi khác. Với trẻ em, trứng vịt lộn là loại thực phẩm thiết yếu giúp thúc đẩy quá trình phát triển não bộ và trí thông minh.

Ăn trứng vịt lộn có béo không?

Thực chất, trứng vịt lộn giúp cung cấp một hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, vì vậy mà nhiều người lo ngại nếu ăn nhiều và ăn thường xuyên sẽ bị tăng cân, béo phì. Theo bảng tính calo, 1 quả trứng vịt lộn có chứa khoảng 180 kcal và 12,4g chất béo. Con số này cần được xem xét nếu như bạn ăn món ăn này cùng với nhiều món ăn khác trong một ngày.

Ăn vịt lộn vào ban đêm và quá nhiều sẽ gây thừa cân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu bạn ăn trứng vịt lộn vào ban đêm, khả năng tăng cân sẽ cao hơn so với việc ăn vào các thời điểm khác. Lý do là bởi buổi tối, cơ thể ít vận động nên năng lượng khó tiêu hao. Vì vậy, khi ăn các loại thực phẩm quá giàu dưỡng chất như trứng vịt lộn vào buổi tối sẽ khiến mỡ thừa dễ tích tụ, gây thừa cân.

Ăn trứng vịt lộn đúng cách để không tăng cân

Như vậy, ăn trứng vịt lộn sẽ giúp tăng cân, tuy nhiên việc tăng cân sẽ tùy thuộc vào số lượng ăn và thời điểm ăn. Nếu ăn trứng vịt lộn đúng cách thì tỷ lệ tăng cân rất thấp.

Thời điểm tốt nhất để ăn trứng vịt lộn, không gây tăng cân

Để tránh bị tăng cân khi ăn trứng vịt lộn, bạn tuyệt đối nên tránh ăn vào buổi tối. Ăn trứng vịt lộn vào thời điểm này sẽ làm năng lượng tích trữ nhiều, gây đầy bụng, khó tiêu.

Thời điểm tốt nhất để ăn trứng vịt lộn là buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, hãy ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng vì thời điểm này cơ thể cần nhiều năng lượng nhất sau quãng thời gian dài. Ngoài ra, bạn có thể ăn kèm theo 1 bát cháo hoặc 1 bát mì nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và hoạt động tối đa công suất cho 1 ngày dài.

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Số lượng ăn trứng vịt lộn đúng khuyến cáo

Yếu tố khiến bạn bị tăng cân nhiều do ăn trứng vịt lộn chính là số lượng ăn quá nhiều. Vì vậy, nếu nghiện món ăn này thì cũng cố gắng kiềm chế, ăn đủ và đúng cách để duy trì cân nặng của mình.

Chỉ nên ăn tối đa 4 quả trứng vịt lộn mỗi tuần - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn quá nhiều trứng vịt lộn sẽ khiến năng lượng bị thừa, cơ thể khó hấp thu hết chất dinh dưỡng, gây ra thừa cân. Ngoài ra, trứng vịt lộn còn chứa nhiều chất đạm và chất béo, việc ăn quá nhiều sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, thực đơn giảm cân với trứng vịt lộn tốt nhất cho mọi người là 4 quả/tuần. Hãy đảm bảo rằng không vượt quá số lượng này để tránh tình trạng cân nặng khó kiểm soát.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi ăn trứng vịt lộn có tác dụng gì. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và cả gia đình.