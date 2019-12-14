Thực hư việc 3 tháng đầu có được ăn trứng vịt lộn?

Trứng vịt lộn là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng . Theo các nghiên cứu của khoa học, trong trứng vịt lộn có chứa nhiều photpho, canxi, protein, năng lượng,… vô cùng phù hợp để bồi bổ sức khỏe mẹ bầu . Các khoáng chất này thực hiện rất tốt nhiệm vụ tạo máu, cung cấp dinh dưỡng cho cả mẹ bầu và thai nhi luôn luôn khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Khi mang thai, cơ thể mẹ phải hoạt động với công suất gấp nhiều lần so với bình thường. Để nuôi dưỡng thai nhi nên sẽ phải cần rất nhiều năng lượng.

Trứng vịt lộn là món quen thuộc và khoái khẩu của rất nhiều người Việt Nam. Đối với các bà bầu, điều này cũng không phải là ngoại lệ. Nếu bạn thắc mắc 3 tháng đầu có được ăn trứng vịt lộn không? Nhiều phụ nữ từng mang thai chia sẻ kinh nghiệm bà bầu ăn trứng vịt lộn rất bổ dưỡng lại vô cùng ngon miệng.

Tuy nhiên, chị em chỉ nên ăn một lượng trứng vừa phải. Không nên vì những công dụng này mà bổ sung quá nhiều có thể gây ra tác dụng ngược không hề tốt cho sức khỏe.

Trứng vịt lộn là loại thực phẩm vô cùng tốt giúp bồi bổ cơ thể, đặc biệt nếu bà bầu ăn trứng vịt lộn 3 tháng đầu có dấu hiệu đang bị suy nhược cơ thể, hay đau đầu chóng mặt, thiếu máu mệt mỏi. Lượng canxi dồi dào có trong loại thực phẩm này cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp thai nhi tăng cân nhanh, lớn đạt chuẩn trong bụng mẹ qua từng giai đoạn.

*Thực hư việc mẹ bầu 3 tháng đầu có được ăn trứng vịt lộn không? và con sinh ra chân dài da trắng?

Về quan niệm của dân gian, bà bầu ăn trứng vịt lộn 3 tháng đầu, thai nhi được nuôi dưỡng chân dài, da trắng, tóc mọc dày đen ngay từ khi mới ra đời là hoàn toàn không có cơ sở. Hiện nay, vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu nào chứng minh quan niệm này là xác thực. Trứng vịt lộn đúng là có chứa nhiều canxi, protein cùng các dưỡng chất giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi khỏe mạnh.

Trứng vịt lộn liệu có tốt cho mẹ bầu? - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải mẹ cứ ăn nhiều trứng vịt lộn thì chân con sẽ càng dài, da càng trắng mịn. Thực tế là chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như gen di truyền, chế độ ăn uống, sinh hoạt, vận động, môi trường xung quanh,… Trẻ sẽ chỉ phát triển chiều cao vượt trội khi bảo đảm được tất cả những yếu tố trên cũng như có được chế độ dinh dưỡng đa dạng, hợp lý.

Vì thế, việc chỉ tập trung ăn một món như trứng vịt lộn để cải thiện chiều cao của con khi còn trong bụng mẹ là điều hoàn toàn sai lầm.

Nguy hiểm hơn, bà bầu ăn trứng vịt lộn nhiều quá còn làm gia tăng nguy cơ nạp nhiều cholesterol xấu khiến chị em dễ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp thai kỳ.

Chị em nên bổ sung nhiều loại thực phẩm khác nhau để cơ thể được cân bằng dinh dưỡng, mẹ khỏe mạnh, con tăng trưởng đến mức tối đa.

Trứng vịt lộn cung cấp nhiều loại dinh dưỡng đối với mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

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2. Bầu 3 tháng đầu ăn trứng vịt lộn được không?

Một quả trứng vịt lộn cung cấp khoảng 182 kcal năng lượng, 13,6g protein, 12,4g lipit, 82mg canxi, 212mg phốtpho, 600mg cholesterol… Không chỉ vậy, trứng vịt lộn cũng chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe như vitamin A, B, C… Thậm chí, hàm lượng chất sắt trong trứng vịt lộn còn nhiều hơn trong trứng gà.

Hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu chính thức về lợi ích cũng như tác hại của trứng vịt đối với bà bầu. Về cơ bản, trứng vịt lộn là một món ăn dinh dưỡng, mẹ bầu có thể thêm vào thực đơn khi mang thai của mình. Tuy nhiên, việc ăn trứng vịt lộn khi mang thai cũng nên có chừng mực. Ăn trứng vịt lộn liên tục trong nhiều ngày, nhiều bữa có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường cho mẹ bầu.

Bà bầu hoàn toàn có thể ăn trứng vịt lộn với mức vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hàm lượng vitamin A trong trứng vịt lộn cũng khá cao. Nếu ăn quá nhiều có thể gây tình trạng dư thừa vitamin A trong thai kỳ, rất nguy hiểm đối với sự phát triển của thai nhi.

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3. Lưu ý khi bà bầu ăn trứng vịt lộn 3 tháng đầu

Nếu bà bầu ăn trứng vịt lộn 3 tháng đầu, nhất định phải nắm rõ những lưu ý này để đảm bảo nhận được trọn vẹn dinh dưỡng mà không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe:

Khi mang thai, mẹ bầu cần bổ sung dinh dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau, tránh tình trạng ăn quá nhiều một loại thực phẩm. Mỗi tuần, mẹ bầu chỉ nên ăn khoảng 2 trái trứng vịt lộn, và không nên ăn cùng lúc.

Trứng vịt lộn có hàm lượng đạm khá cao nên không thích hợp ăn buổi tối vì có thể gây khó tiêu, đầy hơi.

Đối với mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao hoặc các bệnh tim mạch, nên hạn chế không ăn trứng vịt lộn để tránh tình trạng tắc nghẽn mạch máu do lượng cholesterol cao.

Rau răm thường được ăn kèm với trứng vịt lộn. Tuy nhiên, ăn rau răm trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể làm mẹ bầu ra máu, thậm chí làm tăng nguy cơ sảy thai. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn một, hai lá rau răm để tăng hương vị thôi nhé!

Có thể ăn trứng vịt lộn nhưng tuyệt đối tránh rau răm - Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn trứng vịt lộn, mẹ bầu không nên ăn cùng lúc các loại thực phẩm nhiều vitamin A như gan động vật hoặc uống bổ sung vitamin…

Trứng vịt lộn khi ăn nên được rửa sạch và nấu chín kỹ.

Không nên lạm dụng, ăn quá nhiều trứng vịt lộn, mỗi tuần mẹ chỉ nên bổ sung tối đa khoảng 1 – 2 trái là đã đủ nguồn dinh dưỡng cho thai phụ và thai nhi.

Lượng cholesterol và năng lượng quá lớn có thể khiến cho tình trạng sức khỏe của chị em ngày càng tệ hơn và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của bé.

Không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối hoặc trước lúc đi ngủ. Lượng đạm trong loại thực phẩm này sẽ khiến mẹ dễ bị đầy hơi khó tiêu, mất ngủ và nôn nao khó chịu suốt đêm.

Không nên ăn trứng vịt lộn kèm với rau răm và quá nhiều gia vị vì chúng không có lợi cho sự an toàn của bé.

Với bà bầu có triệu chứng mắc các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, thừa cân thì nên hạn chế ăn trứng vịt lộn. Bởi một quả trứng vịt lộn cung cấp khá nhiều dinh dưỡng và cholesterol gây tác động xấu cho sức khỏe của mẹ bầu mắc những bệnh trên.

*Dinh dưỡng khi mang thai: 3 nguyên tắc cần nhớ

Bà bầu nên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để thai nhi luôn khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm và ăn theo nhiều bữa nhỏ trong ngày.

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bạn không cần phải ăn quá nhiều, chủ yếu bổ sung thêm các loại vitamin và chất khoáng như axit folic, vitamin A, canxi, sắt… Bắt đầu từ tháng thứ 4 của thai kỳ, mỗi ngày nên tăng thêm khoảng 300 calo trong thực đơn dinh dưỡng.

Nên tránh xa các loại thực phẩm gây hại cho mẹ bầu như thực phẩm chưa nấu chín kỹ, các chất kích thích như rượu, bia, cà phê…

Vậy là thắc mắc 3 tháng đầu có được ăn trứng vịt lộn hay không đã được giải đáp. Thực tế trứng vịt lộn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không nên lạm dụng vì ăn nhiều sẽ tăng cholesterol, đầy bụng, khó tiêu và gây thừa vitamin A. Tốt nhất, bà bầu cần bổ sung dinh dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau.