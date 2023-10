Cách ăn trứng vịt lộn xả xui hiệu quả mà ai cũng cần biết!

Hột vịt lộn là món ăn quen thuộc rất phổ biến trong đời sống hằng ngày của người Việt. Bạn có thể tìm và thưởng thức món ăn này dễ dàng tại quán cóc ở các con phố bất kỳ.

Người dân mỗi vùng miền lại có một quan niệm may rủi khác nhau. Ăn trứng vịt lộn xả xui tồn tại như một ý niệm của niềm tin trong dân gian. Nó chuyển tải ước mong xua tan những điềm gở, không tốt hay an bình, thịnh vượng, gặp nhiều điểu may mắn hơn trong cuộc sống.

Với nền văn hóa ẩm thực phương Tây, trứng vịt lộn là món ăn có phần dã man!

Với người phương Tây, hột vịt lộn hay thịt chuột được xem là “kinh dị”. Theo quan niệm của nhiều người, đây là món ăn có phần dã man vì bên trong có chứa con vịt nhỏ với lớp lông tơ xung quanh. Tuy nhiên, nếu biết cách ăn hột vịt lộn bạn sẽ thấy nó là món khoái khẩu.

1. Vì sao ăn trứng vịt lộn sẽ giúp xả xui?

Hột vịt lộn được cho là may mắn, thường ăn để xả xui. Tuy nhiên, hẳn nhiều người vẫn chưa hề biết vì sao lại có khái niệm tâm linh đặc biệt này?

Ăn trứng vịt lộn giúp xả xui là khái niệm tâm linh -Ảnh: Internet

Thực ra rất đơn giản. Ăn trứng vịt lộn giúp xả xui là khái niệm tâm linh xuất phát bởi người Việt cho rằng từ “lộn” trong “trứng vịt lộn” sẽ giúp đảo ngược lại từ điều xui thành may mắn.

Vịt lộn được xem là một trong những món ăn dân gian giúp xả xui đón Tết. Cũng chính vì lẽ này mà, có nhiều gia đình có thói quen ăn trứng vịt lộn trong ngày cuối năm để xả hết những xui rủi trong năm. Hoặc có thể ăn trứng để gặp nhiều may mắn trong năm mới.

2. Cách ăn trứng vịt lộn xả xui đúng nhất

Phải ăn trứng vịt lộn theo số lẻ, không được ăn theo số chẵn!

Dù được cho là ăn hột vịt lộn có thể xả xui, nhưng không phải ăn bao nhiêu trứng cũng được. Cách ăn chính xác phải là ăn số lẻ, tức là bạn chỉ có thể ăn số lượng 1, 3, 5 hoặc 7 trứng, chứ nhất định không được ăn theo số chẵn.

Vì số lẻ sẽ giúp bạn đang xui "lộn" qua thành may mắn, còn ngược lại, số chẵn sẽ là "lộn qua" rồi "lộn lại", mọi chuyện sẽ trở về như cũ, không có gì thay đổi.Bên cạnh đó, vỏ trứng sau khi ăn xong cũng phải được bóp nát hoặc để giẫm nát xuống đất để những chuyện xui xẻo sẽ từ đó mà bị bay đi sạch.

Vỏ trứng sau khi ăn xong sẽ bị bóp nát hoặc để giẫm nát!

3. Cách chọn mua trứng vịt lộn ngon

Soi đèn là một trong những cách phân biệt trứng chất lượng hiệu quả nhất!

- Trứng vịt lộn ngon là trứng mà khi ta soi dưới ánh sáng, phần đầu trứng không bị khoảng trống nhiều mà phần ruột trứng sẽ phải đầy lên. Vỏ ngoài có 1 ít cám màu trắng, cầm lên nặng tay.

- Hoặc bạn cũng có thể ngâm nước để kiểm tra, trứng mới và ngon sẽ nặng và chạm xuống đáy, ngược lại, trứng nổi lập lờ, nằm nghiêng hay trứng nổi lên trên mặt nước là trứng đã thối.

- Bên cạnh đó, không nên chọn những quả trứng quá nhẹ, vỏ nổi móc đen, trứng bên trong rỗng, lắc nghe tiếng động. Vì những trứng này có thể đã để quá lâu hoặc đã bị hư.

- Ngoài ra, khi bạn chọn mua trứng tại các siêu thị thì nên chọn những hộp trứng đóng dấu xếp hạng là AA, vì trứng hạng AA là những quả trứng vịt lộn chất lượng và có hạn sử dụng rõ ràng, đảm bảo.

4. Cách luộc trứng vịt lộn chuẩn ngon tại nhà

Bạn nhớ thêm 1 ít muối vào luộc chung để trứng không bị nứt vỏ nhé!

- Bạn chỉ cần cho trứng vịt vào nồi và đổ nước vừa ngập trứng, không đổ nước quá nhiều hoặc quá ít tránh để trứng chưa kịp chín thì cạn nước. Sau đó cho thêm một ít muối vào khi luộc để tránh nứt vỏ.

- Tiếp đó, tiến hành luộc với lửa lớn, khi nước sôi thì giảm lửa nhỏ và đun thêm 15 phút nữa thì có thể tắt bếp và cho trứng ra rồi nhé. Đối với trứng già, thì các chị em nên luộc thêm 5 phút nữa để ăn có cảm giác đỡ ngậy hơn.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "ăn trứng lộn có xả xui không?", cũng như cách ăn trứng vịt lộn xả xui đúng nhất. Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đã có thể phần nào lí giải được vì sao ăn trứng vịt lộn xả xui và biết được cách ăn chuẩn nhất. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên quá phụ thuộc vào những cách xả xui này, mà chỉ nên áp dụng ở mức hợp lý thôi nhé. Vì trong cuộc sống, những khó khăn, xui rủi là điều thường gặp, và niềm tin trên đây cũng tùy thuộc vào từng người. Vậy nên, thay vì chạy trốn khỏi các xui rủi, xin chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình có đủ mạnh mẽ và thêm chút may mắn để sẵn sàng đương đầu và vượt qua được những lần chưa đủ may mắn này nhé!