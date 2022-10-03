Bầu 3 tháng cuối ăn gì để con tăng cân mẹ lại khỏe mạnh, dễ sinh?

Ở tuần thứ 28, thị giác bé phát triển hơn và đã cảm nhận được ánh sáng xuyên qua thành bụng mẹ, hàng tỷ noron thần kinh đã hình thành. Ở tuần thứ 29, cơ bắp và phổi của bé đều trưởng thành hơn, phần đầu của bé cũng lớn hơn để đủ chỗ cho não phía bên trong. Đặc biệt là bộ xương của bé đang dài ra rất nhanh.

3 tháng cuối thai kỳ thai nhi trong bụng mẹ phát triển với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày, mỗi tuần bé đều có thay đổi đáng kể nên lúc này mẹ thật cần nhiều dinh dưỡng để đảm bảo đáp ứng được quá trình phát triển đó của bé. Vì thế, mẹ lúc nào cũng quan tâm tới việc bầu 3 tháng cuối ăn gì để con tăng cân .

Đến tuần thai thứ 36 thì cân nặng của bé đạt khoảng 2,6kg. Những tuần tiếp theo, các bộ phận của cơ thể của bé tiếp tục hoàn thiện và trưởng thành vượt trội. Bé tiếp tục tăng cân nhanh chóng từ tuần thứ 35 trở đi. Cho đến tuần thứ 40 thì cân nặng của bé đạt khoảng 3,3 - 3,4kg.

Từ tuần thứ 31, bé có thể quay đầu, toàn bộ cơ thể đã tích lũy nhiều mỡ hơn, thân hình tròn trịa hơn, làn da nhăn nheo chuyển thành căng bóng. Đây là giai đoạn đầu của quá trình bé phát triển bứt phá về cân nặng và chiều dài đấy. Sự phát triển này sẽ có tốc độ cực nhanh vào những tuần cuối của thai kỳ.

Bé cần tăng cân đúng chuẩn theo từng tuần tuổi

Thai nhi theo từng tuần thai nên ở mức cân nặng trung bình, điều đó chứng tỏ bé phát triển tốt, đúng theo lộ trình. Ngược lại, nếu thai nhi thiếu cân, nhẹ cân hơn so với tuổi thai thì rong quá trình lọt lòng sẽ gặp nguy cơ ngạt thở cao hơn, sức đề kháng kém hơn. Thậm chí một số nhà khoa học còn cho rằng có thể làm giảm chỉ số IQ, chỉ số vận động của bé sau này.



Bảng chiều cao và cân nặng của thai nhi theo tuần tuổi theo tiêu chuẩn!

Chính vì vậy, ở mỗi lần khám thai định kỳ, bác sĩ sẽ đều đưa ra chỉ số cân nặng, chiều cao của bé để mẹ điều chỉnh chế độ dinh dưỡng sao cho bé phát triển tốt nhất. Chế độ dinh dưỡng của mẹ là vô cùng quan trọng trong việc cung cấp dưỡng chất cho thai nhi phát triển.

Với những em bé sau khi kiểm tra được chẩn đoán là nhẹ cân hơn tiêu chuẩn thì bác sĩ đều yêu cầu mẹ cần phải tăng cường ăn uống các loại thực phẩm để bé sớm tăng cân, sao cho đạt chuẩn cân nặng so với tuổi thai. Nếu mẹ không nghiêm chỉnh chấp hành, không sớm có các biện pháp giúp bé tăng cân thì có thể đối mặt với nguy cơ sinh non và các rủi ro về sức khỏe khác của bé sau khi chào đời.

Vì vậy, rất nhiều mẹ quan tâm tới việc bà bầu 3 tháng cuối ăn gì để con tăng cân mà mẹ không quá béo, lại có sức khỏe để chuẩn bị cho việc vượt cạn sắp tới.

Bà bầu 3 tháng cuối ăn gì để con tăng cân?

1. Mẹ ăn các thực phẩm giàu chất đạm

Thực đơn tăng cân cho thai nhi không thể thiếu các thực phẩm giàu đạm. Các thực phẩm giàu chất đạm hay protein giúp cơ thể bé cứng cáp hơn, phát triển hệ cơ khỏe mạnh hơn. Đặc biệt là bổ sung thực phẩm giàu đạm vào tháng cuối thai kỳ cũng giúp sau sinh mẹ có lượng sữa tốt hơn.

Thực phẩm giàu đạm có cả trong các loại thịt và các loại rau, củ, hạt. Mẹ nên ăn các loại thực phẩm giàu protein như thịt gà, cá, tôm, thịt bò nạc, cá hồi, trứng gà, sữa tươi, các loại hạt họ đậu như đậu nành, đậu phộng, hạt kiều mạch, óc chó, súp lơ xanh, chuối, cải bó xôi, bơ…

Các thực phẩm giàu chất đạm cho mẹ một chế độ ăn dinh dưỡng!

Chất đạm giúp tăng trưởng tế bào, tái tạo máu mà không gây tích lũy mỡ nên không khiến bé đủ dưỡng chất phát triển mà không khiến mẹ bị tăng cân quá nhanh. Trong khẩu phần ăn của mẹ bầu thì lượng đạm nên chiếm khoảng 40%, đây chính là những thực phẩm giúp mẹ bầu ăn vào con mà ít vào mẹ.

Ngược lại, tuyệt đối đừng bao giờ để chế độ ăn của mình nghèo đạm. Chế độ ăn nghèo đạm sẽ làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi, sảy thai, sinh non, thể trọng não nhẹ… Tuy nhiên, mẹ đừng vì con nhẹ cân mà ăn một cách vô tội vạ chất đạm nhé. Thừa đạm sẽ cản trở khả năng hấp thụ canxi của mẹ, cũng ảnh hưởng đến khả năng phát triển xương của thai nhi đấy. Vậy nên, cách tốt nhất là các chị em nên đi khám định kỳ và hấp thụ lượng đạm hợp lý theo lời khuyên của bác sĩ nhé!

2. Ăn đủ các thực phẩm tinh bột, ngũ cốc, đường

Mẹ bầu 3 tháng cuối ăn gì để con tăng cân ngoài thực phẩm protein? Đó chính là nhóm thực phẩm tinh bột và các loại ngũ cốc như: Cơm gạo trắng, khoai lang, ngô, các loại ngũ cốc,... Với cơm trắng thì mỗi ngày mẹ nên ăn khoảng 3 chén cơm chứ không nên ăn quá nhiều kẻo sẽ bị tăng cân nhanh.

Bên cạnh đó, mẹ có thể thay thế cơm trắng bằng ngô, khoai, bột ngũ cốc bổ sung - vừa nhiều chất dinh dưỡng lại không gây tăng cân. Hoặc mẹ cũng có thể thay thế 50% cơm trắng bằng gạo lứt, yến mạch, hạt quinoa,… vì các loại hạt ngũ cốc này có nguồn dinh dưỡng và chất xơ, chất khoáng rất tuyệt vời.

Khoai lang rất tốt, mẹ bầu nên ăn để bé tăng cân nhé!

Có thể nói, các loại ngũ cốc này vừa cung cấp rất nhiều vitamin, chất khoáng, chất đường bột đảm bảo cho sức khỏe của mẹ, lại vừa cung cấp dưỡng chất cho quá trình phát triển của em bé, giúp em bé tăng cân theo đúng tiêu chuẩn.

3. Ăn nhiều trái cây, rau xanh để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất

Thực phẩm giàu vitamin C, B6, B12 là những vitamin cực kỳ cần thiết cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể mẹ và bé, đặc biệt là ở giai đoạn những tháng cuối thai kỳ.

Những nguồn thực phẩm giàu các loại vitamin này là cam, quýt, bưởi, cà rốt, hạnh nhân, ngũ cốc nguyên hạt, nước dừa, các loại đậu…Mẹ bầu có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành những dạng dễ uống hơn như sinh tố, nước ép, salad,…

Mẹ nên bổ sung đa dạng các loại rau quả vào thực đơn của mình!

Đồng thời, các thực phẩm giàu canxi như sữa, trứng, tảo biển, rong biển, các loại rau màu xanh đậm, tôm cá nhỏ,… cũng là những món ăn mẹ nên tăng cường ăn trong 3 tháng cuối thai kỳ để giúp bé tăng cân nhanh.

Ngoài ra, nước dừa, nước mía, các loại sữa hạt, sữa tươi không đường cũng là những loại đồ uống tốt, ngon và lành, vừa giúp em bé được cung cấp nhiều dinh dưỡng, bé sẽ tăng cân nhanh mà lại còn ngon miệng nữa nhé.

4. Ăn các nhóm thực phẩm có chất béo lành mạnh

Chất béo là những thực phẩm mà mẹ bầu kiêng dè nhất bởi vì mẹ luôn muốn mình không bị tăng cân nhiều mà con thì vẫn đủ cân và phát triển tốt. Vậy mẹ bầu 3 tháng cuối ăn gì để vào con mà không vào mẹ? Bật mí là thay vì chọn những chất béo không tốt, dễ gây tăng cân thì mẹ nên lựa chọn các chất béo lành mạnh từ thực vật.

Chất béo lành mạnh giúp bé tăng cân nhanh mà mẹ không lo bị thừa cân!

Ví dụ thay vì ăn mỡ động vật, ăn thịt lợn, ăn các đồ chiên xào nhiều thì mẹ hãy nấu bằng dầu oliu, bằng dầu hạt óc chó, ăn quả bơ, cá hồi, cá chép, cá tôm đồng,… Các chất béo không bão hòa này sẽ cung cấp dưỡng chất để bé phát triển và tăng cân nhanh chóng. Không chỉ vậy, những thực phẩm này còn chứa nhiều omega-3, omega-6, giúp tăng cường trí não cho bé nữa đấy!

Những lưu ý về chế độ ăn uống trong 3 tháng cuối thai kỳ

- Mẹ không vì con thiếu cân nặng tiêu chuẩn mà quá hoang mang lo lắng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả mẹ và em bé.

- Bà bầu 3 tháng cuối ăn gì để con tăng cân thì mẹ cần phải có kiến thức và hiểu được vấn đề dinh dưỡng. Không phải cứ thấy con bé quá mà lại ăn vô tội vạ, hoặc ăn quá nhiều tinh bột, hoặc ăn vặt quá nhiều các thực phẩm không có lợi.

- Nên ăn đa dạng các loại thực phẩm và đủ 3 bữa chính trong ngày, có thể ăn thêm 1-2 bữa phụ bằng các loại hạt dinh dưỡng, các loại nước ép, ngũ cốc, hạn chế các loại đồ chiên rán dầu mỡ, các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối…

- Nếu ăn buổi tối, hãy ăn trước khi đi ngủ 1-2 tiếng, không ăn xong liền đi ngủ ngay, sẽ gây khó chịu, khó tiêu hóa, ảnh hưởng đến giấc ngủ và còn khiến tăng cân, tích mỡ. Nếu đói, trước khi ngủ khoảng 30ph mẹ có thể uống một ly sữa ấm.

Như vậy, các mẹ đã biết bà bầu 3 tháng cuối ăn gì để con tăng cân rồi phải không nào? Biết áp dụng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, các đồ ăn đảm bảo sạch, giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của mẹ và bé thì chắc chắn là bé yêu của các mẹ sẽ đạt được cân nặng đúng chuẩn, mẹ thì lại khỏe mạnh, không tăng quá nhiều cân và đủ sức khỏe để chuẩn bị vượt cạn đấy! Các mẹ yên tâm nhé!