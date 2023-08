Ngỡ ngàng với cách chữa tóc bạc sớm bằng đậu đen

Đặc biệt, so với các loại thực phẩm bông cải xanh, củ dền… thì đậu đen có hàm lượng vitamin B9 cao hơn hẳn. Đây chính là thành phần dinh dưỡng quan trọng giúp cho tóc đen nhánh, không bị gàu, cải thiện độ đàn hồi của tóc.

Hơn nữa, trong một nửa chén đậu đen hầm chứa gần 312 calo, sẽ cung cấp 10% nhu cầu sắt hàng ngày. Nhanh chóng cải thiện quá trình tuần hoàn máu lên não, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho các nang tóc, được tái tạo một cách tự nhiên. Theo một số nghiên cứu gần đây, chế độ ăn ít chất sắt là nguyên nhân khiến chúng ta bị bạc tóc sớm. Những người thường có chế độ ăn giàu sắt trong thực đơn hàng ngày luôn bổ sung xen kẽ các thực phẩm giàu sắt như thịt bò, thịt gà, các loại gan, lòng đỏ trứng gà, các loại hạt ngũ cốc… tóc thường chắc khỏe, ít bị rụng và có ngoại hình khá trẻ trung so với tuổi thật.

Đậu đen nhanh chóng cải thiện tình trạng tóc bạc sớm

Bên cạnh đó, Đông y cho rằng dinh dưỡng nuôi dưỡng tóc chủ yếu do thận cung cấp. Vì vậy, phần lớn những người bị bệnh thận hư tóc thường bạc sớm, dễ gãy rụng, thậm chí là hói. Nguyên nhân là do thận suy yếu sẽ kéo theo tinh huyết thiếu hụt, làm cho nguồn dinh dưỡng nuôi tóc từ máu bị giảm sút. Tóc sẽ mất đi độ bóng mượt, dễ gãy rụng và tóc bạc sớm.

Do đó, khi muốn làm giảm tình trạng bạc tóc thì bạn cần bồi bổ thận, bổ khí huyết cho cơ thể, đặc biệt với người thận yếu. Theo Đông y, phải bắt đầu từ cách làm cho máu trở nên mát hơn, thanh nhiệt cho máu và cơ thể. Đồng thời cần phải dưỡng huyết – bổ thận – khỏe thận từ bên trong. Đậu đen thuộc hành thủy, có tác dụng rất tốt trong việc dẫn tinh chất trong thuốc và thực phẩm về thận, chữa trị các bệnh do thận hư phát sinh. Do đó, để bồi bổ thận, bổ khí huyết, nhanh chóng cải thiện sắc tố cho làn da và tình trạng bạc tóc hiệu quả thì bạn hãy áp dụng các công thức trị tóc bạc sớm với đỗ đen nhé.

Cách chữa tóc bạc sớm bằng đậu đen

Các cách chữa tóc bạc bằng đậu đen hiệu quả có thể kể đến như là: uống nước đậu đen rang, ăn canh đậu đen, chè đậu đen, gội đầu bằng nước đậu đen.

Uống nước đậu đen rang

Với phụ nữ Nhật Bản, nước đậu đen được xem như một loại “thần dược” giúp trẻ hóa làn da và mái tóc. Nước đậu đen rang chứa đến 10 loại axit amin thiết yếu có vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa và tóc chắc khỏe.

Uống nước đậu đen mỗi ngày giúp cho tóc đen mượt, ít gãy rụng

Việc sử dụng nước đậu đen thường xuyên còn có tác dụng điều hòa huyết áp, hạn chế các triệu chứng xây xẩm, chóng mặt. Giảm mệt mỏi do căn bệnh huyết áp cao gây nên cũng như điều hòa thân nhiệt vô cùng lành tính. Đặc biệt, nước đậu đen chứa hợp chất Molypdenum, có tác dụng tốt hỗ trợ quá trình đào thải Sulfites - một hóa chất độc hại có trong các loại chế phẩm công nghiệp. Chất này gây nên những triệu chứng bệnh bao gồm rối loạn tiền đình, rối loạn nhịp tim, mất ngủ ở con người, khiến cho tình trạng rụng tóc và tóc bạc sớm diễn ra trầm trọng. Vì vậy, bạn nên duy trì việc uống nước đậu đen rang 2-3 ly mỗi ngày.

Để làm nước đậu đen rang thì bạn hãy chọn những hạt đậu đen chắc hạt, không sâu bệnh. Sau đó mang đi rửa sạch, loại bỏ hạt đậu hỏng. Để ráo rồi cho một lượng vừa đủ vào chảo để rang. Đảo liên tục để đậu không bị cháy, khi trông thấy đậu ngả sang màu vàng và có mùi thơm thì tắt bếp. Sau đó, bạn nấu 1 lít nước sôi, hãm phần đậu đã rang trong 10 phút. Ủ thêm 5 phút rồi uống. Nước đậu sau khi pha chế thì hãy bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 24 giờ. Sau 24 giờ nếu uống không hết thì hãy bỏ đi. Vì vậy, bạn hãy canh đủ lượng mình uống trong một ngày để pha, không nên pha quá nhiều.

Canh đậu đen

Bạn đã nghe nói đến canh đậu đen hầm xương thịt lợn chưa? Đây là món ăn rất giàu chất đạm và các vitamin, khoáng chất tốt cho việc nuôi dưỡng tóc. Vì vậy, nếu thường xuyên bổ sung món này vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày sẽ giúp cho máu tóc nhanh chóng đen trở lại, dày và mượt hơn rất nhiều.

Rửa sạch đậu đen để nấu canh xương

Để nấu món này, bạn hãy chuẩn bị:

Khoảng 50g đậu đen.

Xương lợn: 300g.

Đậu đen rửa sạch, loại bỏ hạt lép, hư. Xương lợn rửa sạch, chặt khúc vừa ăn. Sau đó hầm chín kỹ và dùng trong các bữa cơm. Mỗi tuần, bạn hãy ăn món này khoảng 2-3 lần để nhanh chóng cải thiện tình trạng tóc bạc.

Gội đầu bằng nước đậu đen

Với cách này thì bạn hãy lấy một lượng đậu đen vừa đủ, trộn đều với giấm. Sau đó mang đi hấp cách thủy cho đến khi đậu đen thật nhừ. Tiếp theo hãy lọc với nước, bỏ bã. Sau đó dùng nước này để gội đầu.

Trong lúc gội đầu, bạn hãy thoa thật kỹ nước đậu đen vào chân tóc, để tóc hấp thụ được các dưỡng chất một cách tốt nhất. Sau cùng hãy gội đầu thật kỹ với nước sạch. Một tuần thực hiện 2-3 lần như vậy, tình trạng bạc tóc sẽ sớm được cải thiện.

Nếu bạn có điều kiện hơn thì hãy kết hợp đậu đen với Hà Thủ Ô và vừng đen. Hà Thủ Ô nổi tiếng là bài thuốc quý trị tóc bạc sớm rất công hiệu. Cùng với vừng đen giàu dưỡng chất giúp tóc chắc khỏe. Ba thành phần này kết hợp cùng với nhau sẽ nâng cao hiệu quả điều trị tóc bạc sớm, ngăn chặn tình trạng gãy rụng, giúp tóc nhanh chóng óng mượt.

Uống nước đậu đen và Hà Thủ Ô nhanh chóng cải thiện tóc bạc

Bạn hãy lấy đậu đen, vừng đen và Hà Thủ Ô đem tất cả sao chín, sau đó tán thành bột mịn, bảo quản thật kỹ để dùng dần. Mỗi ngày, bạn hãy pha với nước uống, uống 2 lần. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng 100g đậu đen xanh lòng nấu với 60g Hà Thủ Ô đỏ. Đun sôi thật kỹ cho đến khi đậu đen chín nhừ thì vớt Hà Thủ Ô ra. Sau đó, chia ra ngày ăn 2-3 lần. Sau một thời gian tóc sẽ đen trở lại.

Trên đây là cách chữa tóc bạc sớm bằng đậu đen vô cùng hiệu quả. Là một trong những liệu pháp tự nhiên giúp tóc nhanh chóng đen mượt trở lại, hơn nữa cũng giúp cho cơ thể trở nên khỏe mạnh. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng thử?