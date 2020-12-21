Cá ngựa có tác dụng gì đối với sức khỏe và sinh lý?

Cá ngựa còn có tên gọi khác là Hải mã, Hải long, Thủy mã. Loài cá này có kích thước chiều dài khoảng 15-20cm, mình hơi dẹt. Thân phình to ở giữa với đường kính đo được từ 2 -4 cm. Có nhiều gai nhọn ở phần thân.

Cá ngựa là vị dược liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền chữa bệnh. Mặc dù vậy, không phải ai cũng nắm rõ thông tin cá ngựa có tác dụng gì ?

Phần thân được tạo thành từ các đốt xương vòng song song rất cứng. Cá ngựa có các màu sắc như màu nâu, đen hay màu vàng nhạt.

Hình dáng đầu cá ngựa tương tự như đầu ngựa. Có một số gai to mọc nhô lên cao ở đỉnh đầu. Phần miệng thuôn dài như một cái vòi.

Khả năng di chuyển kém vì bơi bằng vây lưng và vây ngực.

Cá ngựa có kích thước chiều dài khoảng 15-20cm, mình hơi dẹt

+ Phân bố và sinh sản

Cá ngựa trú ẩn trong các rạn san hô, cửa sông hay ở các thảm cỏ biển. Thường sống ở những khu vực nước mặn có khí hậu nhiệt đới hoặc ôn đới.

Khi giao phối, phía trên bụng, trước mặt hay sau đuôi của con đực sẽ được con cái để lại khoảng 1500 trứng. Cá ngựa con nở sau khoảng 9 -45 ngày và được thả ra ngoài. Chỉ vài giờ hoặc vài ngày sau, con đực lại tiếp tục giao phối.

Khi giao phối, phía trên bụng, trước mặt hay sau đuôi của con đực sẽ được con cái để lại khoảng 1500 trứng

Các loại cá ngựa:

* zosterae: Cá ngựa lùn

* guttulatus: Cá ngựa mõm dài

* hippocampus: Cá ngựa mõm ngắn

* fuscus: Ngựa biển

+ Thu hoạch cá ngựa

Bộ phận được sử dụng của cá ngựa là toàn thân đã bỏ ruột. Rửa sạch, loại bỏ lớp màng da bên ngoài, lấy hết ruột và đem sấy khô. Thu hoạch vào mùa hạ và mùa thu. Cột cá ngựa lại thành từng cặp, bao gồm một con đực và một con cái.

2. Tác dụng của cá ngựa

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong cá ngựa có chứa chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Bao gồm:

Các enzym sinh tổng hợp prostaglandin: Đây là chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa thần kinh, ổn định hóc môn và cải thiện hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, prostaglandin cũng kích thích một loại hóc môn là chất hóa học của tình yêu vì nó giúp chi phối các hoạt động tình dục của não bộ.

Docosahexaenoic acid (DHA): Vật liệu cơ bản này sẽ giúp các quý ông có khả năng sản xuất ra tinh trùng.

Trong cá ngựa có chứa chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe

Peptid: Đây là hoạt chất có tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhiễm của các tế bào ngoại lai.

Protein: Cá ngựa chứa hàm lượng protein cao, có tác dụng chống oxy hóa và kéo dài tuổi xuân.

Các gene chống khối u: Trong cá ngựa có chứa một số gene có khả năng chống lại sự hình thành và phát triển của khối u hiệu quả.

Công dụng của cá ngựa còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền chữa bệnh. Đây là vị dược liệu có tính ấm, vị ngọt mặn, có khả năng đi vào can thận và không chứa chất độc.

Ăn cá ngựa có tác dụng gì? Mang đến hiệu quả chữa suy nhược thần kinh, kích thích lưu thông khí huyết, tăng khả năng cường dương, chống di tinh, nâng cao chức năng sinh lý cho phái mạnh, cải thiện khả năng sinh sản hiệu quả.

Cá ngựa được ứng dụng rộng rãi trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền chữa bệnh

3. Món ăn, bài thuốc chữa bệnh hiệu quả từ cá ngựa

Những bài thuốc chữa bệnh từ cá ngựa được lưu truyền trong dân gian hiện nay.

+ Bài thuốc chữa vô sinh, hiếm muộn từ cá ngựa

– Nguyên liệu: 1 đôi cá ngựa

– Cách thực hiện:

Sơ chế cá ngựa sạch sẽ. Sau đó, đem phơi hoặc sấy khô rồi tán thành bột mịn.

Lấy 1g bột cá ngựa uống với nước đun sôi để nguội.

Chia thành 3 lần uống trong ngày

Bài thuốc chữa vô sinh, hiếm muộn từ cá ngựa

+ Dùng rượu cá ngựa để chữa bệnh liệt dương ở đàn ông

Các biểu hiện của bệnh liệt dương ở nam giới: ham muốn tình dục suy giảm, không thể cương cứng khi quan hệ, đau nhức khi quan hệ… Dùng rượu cá ngựa là cứu cánh để khắc phục tình trạng này.

Kết hợp cá ngựa với một số thành phần khác như long nhãn, cốt toái bồ và bàn long sâm để ngâm rượu.

– Chuẩn bị:

Cá ngựa đã sơ chế và Bàn long sâm: Mỗi vị 30g

Long nhãn và Cốt toái bồ: Mỗi vị 20g

1 lít rượu trắng ngon (trên 40 độ)

– Cách thực hiện:

Đem cắt nhỏ các vị thuốc và cho hết vào bình.

Thêm rượu vào và đậy nắp kín lại

Dùng rượu cá ngựa để chữa bệnh liệt dương ở đàn ông

Bảo quản bình rượu ở chỗ thoáng mát, thỉnh thoảng lắc nhẹ thấm đều các nguyên liệu vào rượu.

Càng theo thời gian thì tác dụng của rượu cá ngựa sẽ càng cao. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể lấy ra uống sau khoảng 5-7 ngày kể từ lúc ngâm.

Mỗi ngày uống 20 – 40 ml chia làm 3 lần uống

+ Chữa hen phế quản, thở khò khè bằng cá ngựa

Đây cũng là tác dụng của cá ngựa đối với trẻ em được nhiều bà mẹ rỉ tai nhau. Công thức chữa hen phế quản, thở khò khè cho trẻ với cá ngựa:

– Nguyên liệu:

5g cá ngựa

10g đương quy

- Cách thực hiện:

Cho 2 nguyên liệu đã chuẩn bị để sắc cùng 200ml nước.

Đun cho đến khi nước sôi. Lưu ý vặn lửa nhỏ hết cỡ và canh cho đến khi nước cạn còn 50ml

Gạn thuốc uống hết một lần. Uống mỗi ngày 1 thang

+ Chữa sưng thận, viêm thận mãn tính với cá ngựa

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 con cá ngựa to

1 quả bầu dục lợn

- Cách thực hiện:

Đun nóng dầu và đem cá ngựa chiên cho đến khi vàng giòn. Sau đó đem nghiền thành bột mịn.

Cắt đôi bầu dục lợn. Bóp muối và chanh rửa cho thật sạch

Cho bột cá ngựa vào bên trong bầu dục lợn. Sau đó, cột thật chặt chỗ hở lại.

Hấp cách thủy và ăn hết trong một lần.

Dùng trong 15 ngày liên tiếp

+ Cá ngựa chữa di tinh, yếu sinh lý

Dùng rượu cá ngựa có tác dụng cải thiện các triệu chứng của di tinh, yếu sinh lý nâng cao phong độ chốn phòng the cho đấng mày râu. Ngâm cá ngựa cùng với một số vị thuốc bắc như đại hồi, dâm dương hoắc, khởi tử, câu kỷ tử.

Dùng rượu cá ngựa có tác dụng cải thiện các triệu chứng yếu sinh lý, nâng cao phong độ chốn phòng the cho đấng mày râu

- Chuẩn bị:

1 cặp cá ngựa

Đại hồi và dâm dương hoắc: Mỗi vị 6g

Khởi tử: 12g

Câu kỷ tử: 10g

1/2 lít rượu trắng

- Cách sử dụng:

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào bình ngâm với rượu trắng

Để bình rượu trong khoảng 30 ngày là có thể lấy ra sử dụng.

Uống 20-30ml rượu mỗi ngày

+ Cháo cá ngựa chữa sưng hạch, u bướu ở bụng, liệt dương

- Những nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 cặp cá ngựa

50g gạo tẻ

- Cách chế biến:

Đem cá ngựa rửa sạch và chặt khúc vừa ăn.

Cho cá ngựa vào nồi và nấu chung với gạo như các món cháo thông thường.

Nêm thêm nước mắm, hạt nêm, muối, tiêu cho vừa miệng.

Dọn ăn khi còn nóng.

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Cháo cá ngựa

***Một số lưu ý khi dùng cá ngựa

- Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, không phải ai cũng dùng được vị dược liệu này.

- Không dùng cá ngựa khi bạn đang gặp các biểu hiện như sốt, cảm cúm, nóng trong người, lở miệng, hay khát nước, viêm mũi xoang mãn tính.

- Tuyệt đối không dùng cá ngựa trong thời kỳ mang thai vì nó có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến các dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

- Không lạm dụng cá ngựa quá mức vì sẽ gây phản tác dụng. Tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng và dùng đúng liều lượng.

Với những thông tin chia sẻ trên chắc hẳn bạn đọc đã có thể nắm được cá ngựa có tác dụng gì. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích dành cho bạn.