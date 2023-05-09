Gần đây cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều Fanapge giả mạo bác sĩ xuất hiện, chúng dùng hình ảnh của các bệnh viện lớn để lấy lòng tin của bệnh nhân.

Theo thông tin từ VTV News, mới đây có nhiều trường hợp phản ánh kẻ lừa đảo giả mạo cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện để rao bán sản phẩm kém chât lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chúng lập Fanpage trên Facebook, Tiktok,... và sử dụng hình ảnh đội ngũ y tế của các bệnh viện lớn để tạo lòng tin. Một bác sĩ bị mạo danh Facebook - Ảnh: VTV News Chúng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi và thậm chí thực hiện tư vấn, khánh bệnh trực tuyến, giới thiệu bán thuốc tiểu đường, mồ hôi tay chân,... và các bệnh khác nhằm lấy tiền từ người dùng.

Không chỉ giả dạng bác sĩ, chúng con giả danh bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và tiếp cận người dùng sau đó chèo kéo mua các thực phẩm chức năng kém chất lượng. Thuốc những kẻ lừa đảo bán không có nhãn mác, hạn sử dụng thế nhưng giá thì bị đội lên chót vót tới 3-5 triệu đồng cho 1 liệu trình điều trị. Sản phẩm kẻ lừa đảo bán không rõ xuất xứ, nguồn gốc - Ảnh: VTV News Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương khẳng định các trang Facebook như Nguyễn Hjnh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Huy Cường đều là mạo danh. Thậm chí chúng còn mạo danh TS. Phạm Hướng Dương - Phó giám đốc bệnh viện để tư vấn điều trị. Bệnh viện yêu cầu những kẻ lừa đảo này xóa bỏ hết các nội dung ăn cắp và cảnh báo người dùng cần hết sức tỉnh táo trước các thủ đoạn đầy tinh vi.

PGĐ Bệnh viện Nội tiết Trung ương bị giả mạo danh tính - Ảnh: VTV News Dẫn theo heo thông tin từ Giáo dục và thời đại, Hàng loạt các bệnh viện khác cũng gặp trường hợp tương tự nhưng thủ đoạn của chúng thì càng ngày càng tinh vi hơn, chúng cắt ghép hình ảnh bệnh viện, nhân viên bệnh viện và lồng tiếng để có được clip quảng bá sản phẩm kém chất lượng. Thậm chí chúng giả danh nhân viên bệnh viện để chèo kéo người dùng mua thuốc và nói dối là mình quen bác sĩ trong bệnh viện để tạo lòng tin, nhất là đối với những người cao tuổi. Bệnh viện Nội tiết Trung ương cảnh báo, nhiều đối tượng đóng giả làm người bệnh để lừa đảo - Ảnh: Giáo dục và Thời đại Trước mạng xã hội đầy rẫy thông tin thật giả, khó lòng kiểm chứng người dùng cần hết sức tỉnh táo và thông thái để không phải mất tiền oan cho những sản phẩm, dịch vụ kém chất lượng.

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