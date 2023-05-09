Hi hữu: Mảnh sành vỡ bị 'bỏ quên' trong khớp gối của bé gái 9 tuổi suốt 2 năm

Sức khỏe 09/05/2023 09:56

Thấy con kêu đau gối nhiều sau khi ngã, gia đình đưa bé đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mảnh sành hình tam giác sắc lẹm nằm trong khớp gối bé gái suốt 2 năm.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, hai năm trước, bé C. (9 tuổi, ở Đô Lương, Nghệ An) bị ngã chống đầu gối trái vào đúng mảnh vỡ của chiếc bát, gây vết thương, chảy máu. Sau đó, gia đình đưa bé đến trạm y tế để xử trí khâu lại vết thương. Sức khỏe ổn định, bé được về nhà. Vết thương của cháu dần lành lặn, bé C. đi lại được bình thường.

Gần đây, trong lúc chạy nhảy, bé tiếp tục bị ngã đập gối trái xuống đất. Ngay sau cú ngã, bé đau nhiều khớp gối, đau tăng khi vận động. Gia đình đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám.

Hi hữu: Mảnh sành vỡ bị 'bỏ quên' trong khớp gối của bé gái 9 tuổi suốt 2 năm - Ảnh 1
Dị vật là mảnh sành bát ăn cơm được lấy ra từ khớp gối bệnh nhi - Ảnh: VietNamNet

Ngày 8/5, bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng cho biết qua hình ảnh chụp phim, phát hiện bên trong khớp gối của bệnh nhi có hình ảnh dị vật cản quang (chưa rõ bản chất).

Bệnh nhân nhập viện, có chỉ định phẫu thuật lấy bỏ dị vật. Kết quả, một mảnh sành sắc nhọn được lấy ra trong sự ngỡ ngàng của gia đình. 

Hi hữu: Mảnh sành vỡ bị 'bỏ quên' trong khớp gối của bé gái 9 tuổi suốt 2 năm - Ảnh 2
Mảnh sành sắc nhọn trong gối bé gái suốt 2 năm - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, bác sĩ đánh giá mảnh sành nằm trong gối nạn nhân hai năm song không ảnh hưởng nghiêm trọng là trường hợp hi hữu.

Chuyên gia cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ cẩn thận. Khi gặp tại nạn thương tích, cần đến các cơ sở có trang thiết bị đầy đủ và bác sĩ giàu kinh nghiệm để tránh bỏ sót dị vật, gây tổn thương.

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