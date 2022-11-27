Nhiều người trong chúng ta thích ngủ nghiêng. Tuy nhiên, các bên của chúng ta không được tạo ra bình đẳng. Ngủ nghiêng bên phải sẽ phá hoại hoạt động của hệ tiêu hóa, đặc biệt đối với những người đang phải chống chọi với chứng ợ nóng.

Vì dạ dày của chúng ta nằm bên trái cơ thể nên ngủ nghiêng bên trái giúp kết nối các cơ giữa dạ dày và thực quản hay còn gọi là ống dẫn thức ăn dễ dàng hơn, giúp kiểm soát quá trình trào ngược axit.

2. Lau tro bụi khỏi xe của bạn

Lau hoặc rửa tro khỏi xe của bạn có thể giải phóng các hóa chất độc hại và dẫn đến hư hỏng lớp sơn. Giải pháp là phủi tro bụi bằng khăn lau xe cán dài. Điều này sẽ loại bỏ phần lớn tro khỏi xe của bạn mà không ảnh hưởng đến lớp sơn nhạy cảm bên dưới.

3. Lau tay bằng khăn giấy diệt khuẩn trước hoặc sau khi ăn

Việc sử dụng khăn lau kháng khuẩn đang gia tăng. Tuy nhiên, bạn nên chọn phương pháp làm sạch tay truyền thống bằng xà phòng và nước trong 60 giây.

Điều này là do chúng để lại dư lượng trên da. Thêm vào đó, chúng không quét sạch tất cả vi trùng và vi khuẩn. Và vì cồn là chất làm khô nên nó cũng có thể gây kích ứng da.

4. Để điện thoại trong túi quần trước

Hầu hết chúng ta luôn mang theo điện thoại bên mình. Nhưng chúng ta có thể không nhận ra rằng việc để điện thoại trong túi quần trước có thể ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản của chúng ta.

Một nghiên cứu mới cho thấy khi nam giới để điện thoại trong túi quần trước có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng của họ.

5. Tin tưởng vào đồng hồ thông minh

Đồng hồ thông minh được cho là sản phẩm tương lai. Bạn đeo chúng trên cổ tay và chúng cho bạn biết bạn đã đi được bao nhiêu bước, bạn đã leo bao nhiêu bậc cầu thang và bạn đã ngủ bao nhiêu giấc. Nó cũng có thể giúp theo dõi tập luyện và nhịp tim.

Vấn đề là những công cụ này không chính xác trong việc đo mức tiêu hao năng lượng thấp hơn, chẳng hạn như đi bộ hoặc làm việc nhà. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng vô dụng. Trên thực tế, chúng có thể thúc đẩy bạn giữ gìn sức khỏe và vận động nhiều hơn. Nhưng bạn phải luôn cẩn thận khi tin vào dữ liệu của chúng.

6. Uống cà phê sáng sớm

Nhiều người trong chúng ta thưởng thức một tách cà phê vào buổi sáng. Tuy nhiên, uống cà phê vào sáng sớm có thể gây hại vì cơ thể chúng ta sản sinh ra lượng cortisol cao vào thời điểm đó trong ngày. Uống cà phê trong thời gian cơ thể chúng ta sản xuất ra lượng cortisol cao có thể làm tăng thêm lượng hormone gây căng thẳng, dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác theo thời gian.

Vì nồng độ cortisol cao 3 lần một ngày, nên tiêu thụ caffein trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến trưa và từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

Theo Brightside