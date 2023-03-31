La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển

Sức khỏe 31/03/2023 06:18

Mất trí nhớ có thể khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, một số dấu hiệu có thể phát giác ngay từ khi ''chớm'' bệnh mà bạn sẽ rất cần biết.

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm các triệu chứng liên quan đến sự suy giảm dai dẳng chức năng nhận thức được gọi là chứng mất trí nhớ. Căn bệnh suy nhược này có nhiều dạng khác nhau, trong đó chứng mất trí nhớ thể Lewy xếp thứ hai sau bệnh Alzheimer về mức độ phổ biến. Nó được gây ra bởi sự tích tụ của các thể Lewy, hoặc các chất lắng đọng protein trong các tế bào thần kinh của các phần não chịu trách nhiệm về suy nghĩ, trí nhớ và chuyển động.

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người thỉnh thoảng đều gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ, cho dù đó là vì họ không thể ngủ được hay vì họ thức dậy vào giữa đêm vì một cơn ác mộng. Mặt khác, nếu đối tác hoặc bạn cùng phòng của bạn thường xuyên phàn nàn rằng bạn đá hoặc la hét khi ngủ say, đó có thể là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ.

Tại sao đá và la hét xảy ra trong khi ngủ?

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc chứng mất trí nhớ có thể gặp khó khăn trong việc giải thích những cảm xúc hoặc trải nghiệm phức tạp từ các sự kiện trước đó do mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức liên quan đến sự tiến triển của bệnh. Thực tế là những ký ức này trở nên hữu hình hơn trong các giai đoạn của giấc ngủ như giấc ngủ REM, khi giấc mơ xảy ra thường xuyên nhất, những người này có thể cố gắng giao tiếp bằng thể chất hơn là bằng lời nói.

​Điều gì xảy ra trong giấc ngủ REM?

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ REM là một trong năm giai đoạn của giấc ngủ, thường bắt đầu 90 phút sau khi bạn chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sẽ không sâu khi bạn bước vào giấc ngủ REM vì hoạt động của não lại tăng lên trong giai đoạn này. Các mức độ hoạt động tương tự như khi bạn thức. Do đó, giấc ngủ REM là khi những giấc mơ phiêu lưu sống động, hoặc thậm chí kỳ lạ xảy ra.

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và chứng mất trí nhớ

Ngay cả khi nhiều người lớn tuổi khó ngủ thì những người mắc chứng mất trí nhớ cũng thường xuyên phải vật lộn nhiều hơn để có được giấc ngủ. Có tới 25% người trưởng thành mắc chứng mất trí nhẹ đến trung bình và 50% người mắc chứng mất trí nặng có thể bị gián đoạn giấc ngủ.

Khi chứng sa sút trí tuệ trở nên tồi tệ hơn, tình trạng khó ngủ cũng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn.

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khám Mayo tuyên bố rằng chứng mất trí nhớ thể Lewy có thể gây ra chứng rối loạn hành vi khi ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), khiến bạn bắt đầu thực hiện những giấc mơ sống động, thường xuyên khó chịu bằng giọng nói và thể chất. Mọi người có thể hành động tương tự khi mơ, chẳng hạn như nói to trên giường hoặc di chuyển như thể họ đang tận hưởng gì đó liên quan đến giấc mơ mà họ đang có. Do đó, thói quen ngủ này có liên quan đến khả năng mắc bệnh mất trí nhớ.

Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ra sao?

Ngủ kém hoặc không đủ giấc có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Giới y khoa ngày càng hiểu rằng các vấn đề về giấc ngủ cũng có thể góp phần khởi phát và làm trầm trọng thêm một số vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm buồn bã, lo lắng và thậm chí là có ý định tự tử.

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mất ngủ có thể là dấu hiệu của các bệnh tâm thần, chẳng hạn như lo lắng và trầm cảm. Vì vậy, bạn nên quan tâm đến giấc ngủ cũng như tâm trạng của mình nhiều hơn nhé.

Theo Times of India

Tiết lộ những triệu trứng tiểu đường kỳ lạ phụ nữ dễ mắc phải mà ít ai biết

Tiết lộ những triệu trứng tiểu đường kỳ lạ phụ nữ dễ mắc phải mà ít ai biết

Nhiều người nghĩ rằng các bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp sẽ có các triệu chứng tương tự nhau. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu mất trí nhớ bệnh sa sút trí tuệ thói quen ngủ báo hiệu bệnh

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 20 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm