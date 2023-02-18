Không cho tim mạch tổn thương bằng những biện pháp giảm nhanh cholesterol rất đơn giản này

Loại bỏ cholesterol xấu tăng cao là cách an toàn bảo vệ tim mạch, giúp bạn có sức khỏe bền bỉ hơn.
- Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh
- Trên lưỡi, trong miệng xuất hiện vấn đề này coi chừng ung thư đang ập đến, mau khám sớm kẻo mang họa vào người
Các cách để giảm cholesterol hiệu quả
Ăn ít thức ăn béo
Để giảm lượng cholesterol của bạn, hãy cố gắng cắt giảm thực phẩm béo, đặc biệt là thực phẩm có chứa một loại chất béo gọi là chất béo bão hòa.
Bạn vẫn có thể ăn thực phẩm chứa loại chất béo lành mạnh hơn được gọi là chất béo không bão hòa.
Kiểm tra nhãn trên thực phẩm để xem loại chất béo nào có trong đó.
Cố gắng ăn nhiều hơn:
- Cá có dầu, như cá thu và cá hồi
- Gạo lứt, bánh mì nguyên hạt và mì ống làm từ lúa mì
- Các loại hạt và hạt giống
- Hoa quả và rau
Cố gắng ăn ít hơn:
- Bánh nhân thịt, xúc xích và thịt mỡ
- Bơ, mỡ lợn và ghee
- Kem và phô mai cứng, như cheddar
- Bánh ngọt và bánh quy
- Thực phẩm có chứa dầu dừa hoặc dầu cọ
Tập thể dục nhiều hơn
Đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất 150 phút (2,5 giờ) mỗi tuần.
Một số điều tốt để thử khi bắt đầu hành trình giảm cholesterol bao gồm:
- Đi bộ – cố gắng đi bộ đủ nhanh để tim bạn bắt đầu đập nhanh hơn
- Bơi lội
- Đạp xe
- Hãy thử một vài bài tập khác nhau để tìm thứ bạn thích làm. Bạn có nhiều khả năng tiếp tục làm việc đó nếu bạn thích nó.
Bỏ thuốc lá
Hút thuốc có thể làm tăng cholesterol và khiến bạn dễ gặp các vấn đề nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ và ung thư.
Nếu bạn muốn ngừng hút thuốc, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bác sĩ.
Cắt giảm rượu
Cố gắng:
- Tránh uống hơn 14 đơn vị rượu mỗi tuần
- Có vài ngày không uống rượu mỗi tuần
- Tránh uống nhiều rượu trong thời gian ngắn (uống say)
- Hãy hỏi bác sĩ để được giúp đỡ và tư vấn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc cắt giảm giảm.
The NHS