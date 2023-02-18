Không cho tim mạch tổn thương bằng những biện pháp giảm nhanh cholesterol rất đơn giản này

Để giảm lượng cholesterol của bạn, hãy cố gắng cắt giảm thực phẩm béo, đặc biệt là thực phẩm có chứa một loại chất béo gọi là chất béo bão hòa.

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Bạn vẫn có thể ăn thực phẩm chứa loại chất béo lành mạnh hơn được gọi là chất béo không bão hòa.

Kiểm tra nhãn trên thực phẩm để xem loại chất béo nào có trong đó.