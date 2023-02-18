U não: Các triệu chứng dễ xuất hiện nhất trong 'những tuần cuối cùng' cực kỳ nguy hiểm

U não xảy ra khi các tế bào trong não nhân lên và phát triển một cách bất thường, không kiểm soát được. Theo Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ, có hơn 150 khối u não khác nhau, được phân thành hai nhóm chính: Khối u não nguyên phát và khối u di căn.

Theo phòng khám Mayo Clinic, một số khối u não là lành tính và không phải ung thư, trong khi một số khối u não có thể ác tính. Các khối u bắt đầu và phát triển trong não được gọi là khối u não nguyên phát. Chúng khác với các khối u lan đến não từ các bộ phận khác trong cơ thể, còn được gọi là khối u não thứ cấp.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) cho biết các triệu chứng của khối u não có thể khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của khối u. Tuy nhiên, một số triệu chứng phổ biến bao gồm:

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Nhức đầu

Co giật (lên cơn)

Thường xuyên cảm thấy buồn nôn, ốm yếu (nôn) và buồn ngủ

Thay đổi tâm thần hoặc hành vi, chẳng hạn như các vấn đề về trí nhớ hoặc thay đổi tính cách

Yếu dần hoặc tê liệt ở một bên cơ thể

Các vấn đề về thị giác hoặc lời nói

Các dấu hiệu xuất hiện vào những tuần cuối cùng

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco (UCSF) giải thích: "Bệnh nhân u não có xu hướng phát triển gánh nặng triệu chứng thần kinh nghiêm trọng và tiến triển trong những tuần cuối đời."

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"Buồn ngủ hoặc mất ý thức là một trong những triệu chứng được báo cáo thường xuyên nhất trong những tuần cuối cùng của cuộc đời bệnh nhân u não. Thờ ơ, lú lẫn và đảo ngược ngày/đêm thường là những dấu hiệu ban đầu của việc suy giảm mức độ ý thức. Buồn ngủ và thờ ơ tiến triển và có xu hướng tăng lên đáng kể trong tuần cuối cùng của cuộc đời. Cuối cùng, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu trong vài ngày qua", cơ quan này cho biết thêm.

Sự nguy hiểm của u nguyên bào thần kinh đệm

Như đã thảo luận, có hơn 150 loại u não. Tuy nhiên, u nguyên bào thần kinh đệm được cho là loại ung thư não nguyên phát tích cực nhất ở người lớn. Bệnh u nguyên bào thần kinh đệm là bệnh ung thư bắt nguồn từ sự phát triển của các tế bào trong não hoặc tủy sống.

Phòng khám Mayo Clinic giải thích. "Nó phát triển nhanh chóng và có thể xâm lấn cũng như phá hủy các mô khỏe mạnh. U nguyên bào thần kinh đệm hình thành từ các tế bào gọi là tế bào hình sao hỗ trợ các tế bào thần kinh. U nguyên bào thần kinh đệm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi".

Chẩn đoán sớm là chìa khóa cứu mạng

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Nếu bạn nghi ngờ có khối u trong não hoặc nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về thần kinh, hãy nhờ chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tốt nhất là bác sĩ thần kinh kiểm tra. Khám thần kinh, chụp CT đầu, chụp cộng hưởng từ não, chụp PET não hoặc sinh thiết là một số cách để phát hiện khối u não.

Bởi vì các khối u não và ung thư không có khả năng lây lan, chúng không có các giai đoạn như các bệnh ung thư khác. Tuy nhiên, điều trị sớm là chìa khóa để sống sót.

Theo Times of India