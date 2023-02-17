Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh

Sức khỏe 17/02/2023 19:20

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) đề cập đến một loạt các tình trạng gây ra bởi sự tích tụ chất béo trong gan.

Những người thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ mắc NAFLD cao hơn. Tình trạng tiến triển dần dần và thường không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào để phát hiện ra tình trạng này trong giai đoạn đầu.

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nó có thể biểu hiện qua nhiều vấn đề về đường tiêu hóa tiếp tục xấu đi theo thời gian. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng ở gan, trong đó có xơ gan.

Bạn có bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH) không?

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu đề cập đến một dạng NAFLD, trong đó gan bị viêm và tổn thương do các tế bào mỡ dư thừa. Theo các chuyên gia y tế, NASH thường diễn biến âm thầm và có thể dẫn đến các biến chứng tiêu hóa trong giai đoạn tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ, khi có tới 75% gan không hoạt động về mặt chức năng. Sau đây là một số biến chứng tiêu hóa cần lưu ý:

Đầy hơi

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tạp chí Thế giới về Tiêu hóa, có tới 80% bệnh nhân xơ gan có một hoặc nhiều triệu chứng tiêu hóa. Một nhóm nghiên cứu được công bố trên tạp chí lưu ý: ""Các triệu chứng GI phổ biến nhất được báo cáo bao gồm đầy bụng ở 49,5% bệnh nhân. Đầy hơi có thể xảy ra do sự tích tụ chất lỏng trong khoang bụng. Nếu không được điều trị, sự tích tụ chất lỏng này có thể dẫn đến nhiễm trùng vùng bụng.""

Đau bụng

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết bệnh nhân bị Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu NAFLD không có triệu chứng hoặc bị đau bụng trên mơ hồ. Nó thường là một cơn đau âm ỉ hoặc nhức nhối. Cùng với đau bụng, họ cũng có thể cảm thấy buồn nôn và chán ăn.

Khó tiêu

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2014 có tiêu đề "Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản" đã tìm thấy mối liên hệ tích cực giữa NAFLD và các dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) như chứng ợ nóng, trào ngược (khi hỗn hợp dịch dạ dày và đôi khi thức ăn khó tiêu trào ngược lên thực quản và vào miệng) và ợ hơi.

Rắc rối tiêu hóa và loại bỏ thức ăn

Bạn có thể cảm thấy đầy bụng ở phía trên bên phải của bụng, cùng với việc khó tiêu hóa và loại bỏ thức ăn. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số hai hoặc nhiều triệu chứng được đề cập ở trên kết hợp với nhau, bạn nên đi khám bác sĩ. Nếu điều trị chậm trễ, nó có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn như suy dinh dưỡng và chảy máu dạ dày.

Mẹo để ngăn ngừa NAFLD

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Chọn chế độ ăn lành mạnh dựa trên thực vật, giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh.
  • Duy trì cân nặng khỏe mạnh bằng cách tập thể dục thường xuyên và ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, ít calo.
  • Tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần. Vào những ngày bạn không thể tập luyện, hãy cố gắng tăng số bước của bạn bằng cách đi dạo.

Ai có nhiều nguy cơ mắc Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu NAFLD?

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

NAFLD phổ biến ở những người mắc bệnh béo phì và tiểu đường loại 2. Theo các nghiên cứu, một phần ba đến hai phần ba số người mắc bệnh tiểu đường loại 2 bị NAFLD. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm cholesterol cao, hội chứng buồng trứng đa nang, ngưng thở khi ngủ, tuyến giáp hoạt động kém và tuyến yên hoạt động kém.

Dấu hiệu Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu NAFLD không liên quan đến tiêu hóa

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có nhiều dấu hiệu liên quan đến sức khỏe tiêu hóa của bạn, nhưng một số dấu hiệu có thể phản ánh ở các bộ phận khác trên cơ thể bạn. Điều này bao gồm mệt mỏi, mạch máu mở rộng ngay dưới bề mặt da, lòng bàn tay đỏ và vàng da và mắt (vàng da).

Cách điều trị NAFLD

Thấy hệ tiêu hóa gặp vấn đề này, coi chừng cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ đang 'gia tốc' mạnh - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Điều trị thường liên quan đến việc tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Giảm cân có thể giúp cải thiện các yếu tố rủi ro liên quan đến NAFLD. Những người bị xơ gan do NASH (viêm gan nhiễm mỡ không do rượu), có thể phải ghép gan.

Theo Times of India

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