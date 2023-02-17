Trên lưỡi, trong miệng xuất hiện vấn đề này coi chừng ung thư đang ập đến, mau khám sớm kẻo mang họa vào người

Sức khỏe 17/02/2023 19:20

Chúng ta thường xem nhẹ sức khỏe răng miệng của mình. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nó là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tổng thể, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

Theo cơ quan y tế toàn cầu WHO, bệnh răng miệng là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến khoảng 3,5 tỷ người. Đây là lý do tại sao thực hành vệ sinh răng miệng là rất quan trọng. Theo một số chuyên gia y tế, một số thay đổi nhất định trong miệng thậm chí có thể chỉ ra một điều gì đó nghiêm trọng như ung thư.

Bạch sản là gì?

Trên lưỡi, trong miệng xuất hiện vấn đề này coi chừng ung thư đang ập đến, mau khám sớm kẻo mang họa vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạch sản đề cập đến những mảng dày, trắng xuất hiện trong miệng. Nó có thể ảnh hưởng đến các khu vực khác nhau trong miệng như nướu, mặt trong má, đáy miệng và đôi khi là lưỡi. Theo Mayo Clinic, những mảng này không thể cạo được.

Bác sĩ Nilesh Parmar nói rằng bạch sản có thể là triệu chứng của ung thư miệng, còn gọi là ung thư miệng. Ông giải thích: ""Những vết thương màu trắng tồn tại trong miệng hơn hai tuần luôn cần được kiểm tra ngay. Những vết thương này có thể là do chấn thương như lưỡi cọ vào răng sắc nhọn hoặc một thứ gì đó nghiêm trọng hơn như ung thư miệng, phổ biến hơn nhiều ở những người hút thuốc và nghiện rượu và nếu được phát hiện sớm có thể loại bỏ và bệnh nhân được điều trị thành công".

Dấu hiệu bạch sản

Các dấu hiệu hoặc đặc điểm phổ biến của bạch sản bao gồm:

Trên lưỡi, trong miệng xuất hiện vấn đề này coi chừng ung thư đang ập đến, mau khám sớm kẻo mang họa vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Các mảng màu trắng, hơi xám không thể cạo được 
  • Các mảng không đều hoặc có kết cấu phẳng
  • Các mảng dày hoặc cứng
  • Các tổn thương màu đỏ

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), bạch sản hoặc các mảng trắng trong miệng có thể được xác định thông qua một số đặc điểm.

  • Không đau
  • Hình dạng không đều
  • Hơi nhô lên
  • Hơi đỏ trong vết rách
  • Không thể lau, chà hoặc cạo

Nguy cơ bạch sản

Phòng khám Mayo giải thích: "Hầu hết các mảng bạch sản không phải là ung thư (lành tính), mặc dù một số có dấu hiệu sớm của ung thư. Ung thư ở đáy miệng có thể xảy ra bên cạnh các vùng bạch sản. Và các vùng màu trắng trộn lẫn với các vùng màu đỏ (bạch sản lốm đốm) có thể chỉ ra khả năng gây ung thư."

Trên lưỡi, trong miệng xuất hiện vấn đề này coi chừng ung thư đang ập đến, mau khám sớm kẻo mang họa vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều đó nói rằng, cơ quan y tế khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​nha sĩ hoặc bác sĩ để kiểm tra những thay đổi trong miệng. Mặc dù nguyên nhân của bạch sản vẫn chưa được biết rõ ràng, nhưng nó được cho là xảy ra do kích thích mãn tính do sử dụng thuốc lá.

Triệu chứng ung thư miệng cần chú ý

Trên lưỡi, trong miệng xuất hiện vấn đề này coi chừng ung thư đang ập đến, mau khám sớm kẻo mang họa vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Nghiên cứu Nha khoa và Sọ mặt Quốc gia, một số triệu chứng phổ biến của ung thư miệng bao gồm:

  • Đau, kích ứng, nổi cục hoặc mảng dày trong miệng, môi hoặc cổ họng
  • Có mảng trắng hoặc đỏ trong miệng
  • Khi vang tiếng "A" thấy đau họng hoặc cảm giác có vật gì đó mắc trong cổ họng
  • Khó nhai, nuốt hoặc nói 
  • Khó cử động hàm hoặc lưỡi
  • Sưng hàm khiến răng giả không vừa khít
  • Tê lưỡi hoặc các vùng khác trong miệng
  • Tai nỗi hạch đau

Theo Times of India

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