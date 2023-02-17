Chúng ta thường xem nhẹ sức khỏe răng miệng của mình. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nó là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tổng thể, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

Theo cơ quan y tế toàn cầu WHO, bệnh răng miệng là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến khoảng 3,5 tỷ người. Đây là lý do tại sao thực hành vệ sinh răng miệng là rất quan trọng. Theo một số chuyên gia y tế, một số thay đổi nhất định trong miệng thậm chí có thể chỉ ra một điều gì đó nghiêm trọng như ung thư. Bạch sản là gì?

Ảnh minh họa: Internet Bạch sản đề cập đến những mảng dày, trắng xuất hiện trong miệng. Nó có thể ảnh hưởng đến các khu vực khác nhau trong miệng như nướu, mặt trong má, đáy miệng và đôi khi là lưỡi. Theo Mayo Clinic, những mảng này không thể cạo được. Bác sĩ Nilesh Parmar nói rằng bạch sản có thể là triệu chứng của ung thư miệng, còn gọi là ung thư miệng. Ông giải thích: ""Những vết thương màu trắng tồn tại trong miệng hơn hai tuần luôn cần được kiểm tra ngay. Những vết thương này có thể là do chấn thương như lưỡi cọ vào răng sắc nhọn hoặc một thứ gì đó nghiêm trọng hơn như ung thư miệng, phổ biến hơn nhiều ở những người hút thuốc và nghiện rượu và nếu được phát hiện sớm có thể loại bỏ và bệnh nhân được điều trị thành công".

Dấu hiệu bạch sản Các dấu hiệu hoặc đặc điểm phổ biến của bạch sản bao gồm: Ảnh minh họa: Internet Các mảng màu trắng, hơi xám không thể cạo được

Các mảng không đều hoặc có kết cấu phẳng

Các mảng dày hoặc cứng

Các tổn thương màu đỏ Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), bạch sản hoặc các mảng trắng trong miệng có thể được xác định thông qua một số đặc điểm. Không đau

Hình dạng không đều

Hơi nhô lên

Hơi đỏ trong vết rách

Không thể lau, chà hoặc cạo Nguy cơ bạch sản Phòng khám Mayo giải thích: "Hầu hết các mảng bạch sản không phải là ung thư (lành tính), mặc dù một số có dấu hiệu sớm của ung thư. Ung thư ở đáy miệng có thể xảy ra bên cạnh các vùng bạch sản. Và các vùng màu trắng trộn lẫn với các vùng màu đỏ (bạch sản lốm đốm) có thể chỉ ra khả năng gây ung thư." Ảnh minh họa: Internet Điều đó nói rằng, cơ quan y tế khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​nha sĩ hoặc bác sĩ để kiểm tra những thay đổi trong miệng. Mặc dù nguyên nhân của bạch sản vẫn chưa được biết rõ ràng, nhưng nó được cho là xảy ra do kích thích mãn tính do sử dụng thuốc lá. Triệu chứng ung thư miệng cần chú ý Ảnh minh họa: Internet Theo Viện Nghiên cứu Nha khoa và Sọ mặt Quốc gia, một số triệu chứng phổ biến của ung thư miệng bao gồm: Đau, kích ứng, nổi cục hoặc mảng dày trong miệng, môi hoặc cổ họng

Có mảng trắng hoặc đỏ trong miệng

Khi vang tiếng "A" thấy đau họng hoặc cảm giác có vật gì đó mắc trong cổ họng

Khó nhai, nuốt hoặc nói

Khó cử động hàm hoặc lưỡi

Sưng hàm khiến răng giả không vừa khít

Tê lưỡi hoặc các vùng khác trong miệng

Tai nỗi hạch đau Theo Times of India

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