Đường đã được mô tả là có khả năng gây nghiện cao. Nó thậm chí còn được coi là một loại thuốc trong một số giới dinh dưỡng . Nhưng đường có thực sự tệ đến vậy không? Khoảnh khắc thứ gì đó ngọt ngào chạm vào lưỡi bạn, hệ thống khen thưởng của não bạn bắt đầu hoạt động, giải phóng dopamine và các chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu. Sự thật là mọi thứ ở mức độ vừa phải đều ổn; trong đó có đường. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không kiểm soát lượng đường tiêu thụ. Vậy cụ thể, điều gì xảy ra khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cơ thể bạn chuyển đổi carbohydrate và đường trong thực phẩm bạn ăn thành glucose. Insulin sau đó được giải phóng, cho phép cơ thể bạn hấp thụ đường và sử dụng nó làm năng lượng. Khi bạn ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, nhu cầu về insulin sẽ đồng đều và tuyến tụy của bạn có thể dễ dàng theo kịp.

Tuy nhiên, khi bạn ăn quá nhiều đường, bạn sẽ yêu cầu tuyến tụy sản xuất lượng insulin nhiều hơn. Khi nhu cầu luôn cao, cơ thể bạn sẽ trở nên ít nhạy cảm hơn với hormone. Nói cách khác, tế bào của bạn sẽ không thể sử dụng insulin để hấp thụ glucose. Lượng glucose dư thừa tích tụ trong cơ thể bạn và có thể gây ra một số thiệt hại.

Các triệu chứng kháng insulin bao gồm:

Mệt mỏi

Đầu óc thiếu minh mẫn

Đói

Huyết áp cao

Cân nặng dư thừa quanh eo

2. Tiểu đường

Đồ uống có đường là nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân và tiểu đường. Theo một nghiên cứu, điều này đặc biệt đúng ở phụ nữ. Những phụ nữ thường tiêu thụ nhiều đồ uống có đường nhất - bao gồm trà đá có đường, nước ép trái cây, soda và nước tăng lực - tất cả đều có nhiều khả năng tăng cân và phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Tương tự như vậy, một nghiên cứu trên PLOS One cho thấy bạn càng ăn nhiều thực phẩm có đường và ăn theo cách này càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường càng cao. Tuy nhiên, cắt giảm lượng đường có thể giúp giảm nguy cơ này.

3. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Khi cơ thể bạn chuyển hóa đường fructose, nó sẽ chuyển thành glycogen, một hợp chất lưu trữ năng lượng và tích tụ trong cơ và gan của cơ thể. Nếu bạn nạp quá nhiều đường fructose và lấp đầy kho dự trữ glycogen, cơ thể bạn sẽ chuyển hóa lượng đường dư thừa thành chất béo và mang nó đến gan để vận chuyển hoặc lưu trữ.

Chất béo này tích tụ trong gan của bạn và có thể dẫn đến tình trạng gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Việc tiêu thụ xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao, thành phần hàng đầu trong hầu hết các loại nước ngọt, là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với NAFLD. Thật vậy, những người uống soda thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp 1,5 lần so với những người không uống.

4. Sâu răng

Vi khuẩn sống trong miệng, trên răng và nướu của bạn để ăn đường từ thực phẩm bạn ăn. Khi ăn đường, chúng sẽ sản sinh ra axit có thể phá hủy men răng của bạn. Theo thời gian, axit và sự phá hủy men răng có thể dẫn đến sâu răng và tổn thương răng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bạn càng ăn nhiều đường thì nguy cơ bị tổn thương răng càng cao. Tỷ lệ sâu răng thấp hơn được thấy ở những người có lượng đường ăn vào hàng ngày thấp nhất.

4. Béo phì

Tiêu thụ đường quá mức là một trong những yếu tố nguy cơ đáng kể nhất gây ra vấn đề về cân nặng. Giảm lượng đường bạn ăn trong ngày cũng như tổng lượng calo bạn tiêu thụ có thể giúp bạn giảm cân.

Một phân tích tổng hợp năm 2013 trên BMJ đã tìm thấy "bằng chứng nhất quán cho thấy việc tăng hoặc giảm lượng đường ăn vào từ mức tiêu thụ hiện tại có liên quan đến những thay đổi tương ứng về trọng lượng cơ thể ở người trưởng thành." Nói cách khác, ăn nhiều đường sẽ dẫn đến tăng cân; ăn ít đường dẫn đến giảm cân.

5. Huyết áp cao

Bơ, thịt mỡ và đồ chiên rán có thể là nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp, nhưng nghiên cứu cho thấy đường cũng có thể là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Cụ thể, lượng đường bổ sung làm tăng nguy cơ béo phì. Từ đó làm tăng nguy cơ huyết áp cao.

6. Bệnh tim

Theo các chuyên gia, bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Việc tiêu thụ quá nhiều đường là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra tình trạng này, cũng như bệnh tiểu đường và thừa cân. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm lối sống ít vận động, hút thuốc và huyết áp cao.

7. Bệnh gout

Bệnh gút là một loại viêm khớp gây đau đớn xảy ra khi cơ thể bạn có lượng axit uric cao. Axit uric khiến các tinh thể hình thành và tích tụ trong hoặc xung quanh các khớp bị ảnh hưởng. Cơ thể bạn tạo ra axit uric như một sản phẩm phụ của quá trình phân hủy purin, chất có trong một số thực phẩm.

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy tiêu thụ fructose đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút, trong khi một nghiên cứu khác cho rằng đồ uống có đường là một yếu tố nguy cơ đặc biệt gây ra bệnh gút.

8. Chứng mất trí nhớ

Béo phì và tiểu đường tuýp 2 là những yếu tố nguy cơ phổ biến gây suy giảm nhận thức, bao gồm các tình trạng như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Chế độ ăn ít đường tinh luyện, chẳng hạn như chế độ ăn Địa Trung Hải, có liên quan đến tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer thấp hơn. Một nghiên cứu cho thấy những thay đổi về chế độ ăn uống làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cuối cùng cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Có phải tất cả các loại đường đều có hại cho sức khỏe của bạn?

Trái cây chứa đường tự nhiên, nhưng nó cũng đi kèm với rất nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ khác, làm cho nó khác với đường fructose bổ sung trong soda hoặc bánh quy và bánh ngọt có đường. Thực phẩm có đường thường thiếu chất dinh dưỡng quan trọng. Ăn đường tự nhiên sẽ lành mạnh và an toàn hơn, nhưng ngay cả một số người, như người mắc bệnh tiểu đường, cũng có thể cần hạn chế ăn loại đường này.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường?” Hãy tiêu thụ đường ở mức vừa phải và lành mạnh nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.