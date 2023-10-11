Một lượng nhỏ đường bổ sung có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ nên tiêu thụ không quá 25 gram mỗi ngày trong khi nam giới nên ăn ít hơn 36 gram đường mỗi ngày.

Thèm đường là cảm giác quen thuộc với nhiều người. Mặc dù một miếng socola nhỏ để thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn là hoàn toàn tốt, nhưng việc ăn thêm đường với lượng cao hơn và thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bỏ đồ ngọt, có một số cách dễ dàng để cai nghiện cơn thèm ngọt của bạn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 10 cách để hạn chế cơn thèm ngọt của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 10 cách giúp hạn chế cơn thèm ngọt hiệu quả

1. Bổ sung thêm protein

Là chất dinh dưỡng đa lượng giúp no lâu nhất, việc kết hợp protein vào mỗi bữa ăn là một cách hiệu quả để cảm thấy no hơn. Khi bạn đã no và hài lòng, bạn sẽ ít có xu hướng ăn đồ ngọt và món tráng miệng hơn. Protein có rất nhiều dạng và nguồn dinh dưỡng tiện lợi này sẽ giúp bạn dễ dàng kết hợp vào nhiều bữa ăn hơn. Bạn có thể bổ sung thêm protein với các thực phẩm như sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, trứng, bột protein, thịt gà và các loại đậu,...

2. Tăng cường chất xơ

Chất xơ là một thành phần tạo cảm giác no khác, giống như protein. Càng ăn nhiều chất xơ, bạn càng có nhiều khả năng cảm thấy no và hài lòng sau bữa ăn. Sự hài lòng này có thể khiến bạn ít tìm kiếm các món ăn khác, kể cả đồ ngọt. Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết khác. Bao gồm các sản phẩm trong mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ là một khởi đầu tuyệt vời để tăng lượng chất xơ của bạn. Ngoài ra, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch và hạt để đạt được nhiều hơn mức 25 gam chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày. Khi bạn tăng lượng chất xơ, hãy đảm bảo uống nhiều nước để giúp cơ thể xử lý chất dinh dưỡng này một cách hợp lý và tránh các tác dụng phụ khó chịu, như táo bón.

3. Uống nhiều nước hơn

Nói về nước, tình trạng mất nước nhẹ có thể khiến bạn cảm thấy đói ngay cả khi về mặt sinh lý bạn không cần thức ăn. Uống đủ nước trong ngày không cần phải chuẩn bị nhiều, tuy nhiên đó là thói quen mà nhiều người trưởng thành khó duy trì. Giữ đủ nước có thể là một cách đơn giản để giảm cảm giác thèm ngọt và có thể giảm thiểu các triệu chứng mất nước khác, như đờ đẫn, chóng mặt và khó tập trung. Không có một mục tiêu linh hoạt nào phù hợp cho tất cả mọi người, tuy nhiên, uống 80 ounce chất lỏng mỗi ngày, ít nhất một nửa là từ nước, có thể là một khởi đầu tốt cho hầu hết mọi người. Ngoài việc đáp ứng lượng chất lỏng tối thiểu này, hãy chú ý đến màu nước tiểu của bạn và hướng tới màu vàng nhạt đến trong, trong vòng vài giờ đầu sau khi thức dậy.

4. Quản lý căng thẳng

Kiểm soát căng thẳng có thể nói dễ hơn làm, nhưng nỗ lực kiểm soát mức độ căng thẳng cũng có thể giúp bạn loại bỏ cơn thèm đường. Căng thẳng mãn tính có thể làm tăng nồng độ cortisol, một loại hormone có thể làm tăng cảm giác thèm ăn của bạn. Sự gia tăng cảm giác thèm ăn này có thể dẫn đến thèm ngọt và ăn vặt nhiều hơn các thực phẩm có chứa đường. Chưa kể, cảm giác thèm ngọt có thể bị thúc đẩy bởi mong muốn được thưởng, khiến bạn tìm đến đồ ngọt để chống lại căng thẳng. Hãy quản lý căng thẳng của bạn bằng cách tập thể dục và thiền định, tránh môi trường căng thẳng và thực hành các kỹ thuật thở để giúp bạn vượt qua giai đoạn căng thẳng.

5. Kết hợp chất béo trong mỗi bữa ăn

Ăn một bát ngũ cốc vào bữa sáng hoặc một lon súp vào bữa trưa không giúp ích gì. Mặc dù những bữa ăn này có thể cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ nhưng chúng lại thiếu chất béo. So với carbohydrate, chất béo là chất dinh dưỡng tạo cảm giác no hơn, giúp bạn cảm thấy no hơn sau bữa ăn. Ngoài việc đảm bảo mỗi bữa ăn đều cung cấp protein, bạn cũng nên kết hợp chất béo trong bữa ăn. Thay vì chỉ ngũ cốc và sữa, hãy thêm các loại hạt cắt nhỏ vào bát để tăng cường chất béo và protein. Nếu bạn thích món súp đơn giản cho bữa trưa, hãy kết hợp phô mai hoặc bơ để tăng thêm chất béo hoặc thêm một phần rau.

6. Chọn các loại carbs lành mạnh hơn

Thực phẩm làm từ carb có thể là những lựa chọn rất tiện lợi và dễ dàng mang theo. Các thanh granola, bánh ngọt và khoai tây chiên đóng gói không tốn nhiều công sức chuẩn bị và có thể quá dễ dàng để sử dụng cho các bữa chính và bữa ăn nhẹ. Những thực phẩm này thường được làm bằng carbs chất lượng thấp hơn, như đường, và cung cấp ít chất xơ. Tuy thực phẩm chế biến sẵn có thể có một vị trí trong chế độ ăn uống đầy đủ, nhưng hãy bỏ qua những thực phẩm có thêm đường. Ví dụ: khi bạn so sánh các nhãn hiệu thanh granola, hãy chọn những lựa chọn cung cấp ít đường nhất và nhiều chất xơ nhất.

7. Tăng cường hoạt động thể chất

Một trong những lý do khiến mọi người thèm đường là thành phần này có thể sản sinh ra nhiều dopamine hơn trong não. Việc giải phóng endorphin này có thể giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và thậm chí có thể tạo ra cảm giác bình tĩnh. Thay vì ăn đồ ngọt để tăng cường dopamine, hãy kết hợp tập thể dục vào thói quen hàng ngày của bạn. Cho dù đó là đi bộ nhanh, tham gia lớp tập thể dục hay chạy bộ đơn giản tại nhà, tập thể dục đều có thể giúp giải phóng endorphin. Việc cải thiện tâm trạng nhờ tập thể dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể làm giảm cơn thèm ngọt của bạn.

8. Đưa các món đồ ngọt ra khỏi tầm tay

Nếu bạn thấy mình gặp khó khăn trong việc kiểm soát khẩu phần đồ ngọt của mình, hãy bắt đầu bằng cách hạn chế sử dụng chúng ở nhà. Điều này không có nghĩa là cắt giảm hoàn toàn đồ ngọt, nhưng trong khi bạn cố gắng giảm cảm giác thèm ăn, hãy tránh để chúng trong tầm tay. Thay vì ăn một bát kem hàng đêm để tráng miệng, hãy ăn một bát quả mọng. Nếu bạn đã quen với việc lấy một chiếc bánh ngọt khi ra khỏi cửa, hãy đổi nó lấy một chiếc bánh sandwich ăn sáng có thể quay trong lò vi sóng, cung cấp nhiều protein hơn và không thêm đường.

9. Đừng bỏ đói chính mình

Nhịn ăn quá lâu có thể dẫn đến cảm giác đói dữ dội. Tất cả chúng ta đều đã từng bỏ bữa chính hoặc bữa ăn nhẹ và vài giờ sau đó thấy mình đói cồn cào và lục lọi tủ đựng thức ăn để tìm bất cứ thứ gì chúng ta có thể có được. Cơn đói này không chỉ khiến bạn nhanh chóng tiêu thụ những thực phẩm có đường, chất lượng thấp mà nếu bạn nhịn ăn quá lâu, cơ thể bạn có thể thèm đường. Điều này là do lượng đường trong máu có thể giảm, dẫn đến cơ thể bạn cần đường về mặt sinh lý để cân bằng lại lượng đường trong máu. Thay vì một chu kỳ đói và cần đường, hãy ăn vài giờ một lần trong ngày và bổ sung chất béo, protein và chất xơ trong các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ để duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh và tránh cảm giác thèm ăn.

10. Tránh sử dụng các chất thay thế đường

Chất làm ngọt nhân tạo cung cấp vị ngọt với ít hoặc không có calo. Điều này có thể tốt cho vòng eo của bạn, nhưng những chất thay thế đường có thể khiến bạn thèm ngọt. Mặc dù điều này có thể không đúng với tất cả mọi người, nhưng nếu bạn nhận thấy rằng việc thêm chất thay thế đường vào cà phê chẳng hạn sẽ khiến bạn muốn ăn nhiều đồ ăn và đồ uống ngọt hơn trong ngày thì tốt hơn hết bạn nên bỏ qua. Thay vì dùng chất ngọt trong cà phê, hãy thêm một ít sữa để làm dịu hương vị. Nếu bạn thích sử dụng các chất thay thế đường trong làm bánh, hãy thử dùng nước sốt táo không đường hoặc các loại trái cây xay nhuyễn khác. Điều này sẽ cung cấp vị ngọt và một số chất xơ mà không cần đường và chất thay thế.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 10 cách để hạn chế cơn thèm ngọt của bạn. Với những biện pháp này, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát và làm giảm các cơn thèm ngọt của mình hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.